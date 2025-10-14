Học sinh THPT tại TPHCM được thi thử IELTS miễn phí với Hội đồng Anh từ tháng 10

Greenwich Việt Nam là đơn vị đồng tổ chức kỳ thi thử IELTS (Ảnh: Greenwich Việt Nam).

Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, chứng chỉ IELTS từ lâu đã trở thành “tấm vé thông hành” quan trọng, mở ra nhiều cơ hội học tập và làm việc quốc tế. Với sự đồng hành từ British Council - một trong ba đơn vị sáng lập và uy tín nhất thế giới về kỳ thi IELTS - cùng PREP, Greenwich Việt Nam hướng tới xây dựng một không gian rèn luyện nghiêm túc, bài bản giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi thật với tâm thế tốt nhất có thể.

Đề thi IELTS Mock Test tập trung vào hai kỹ năng nghe (listening) và viết (writing), được Hội đồng Anh biên soạn, đảm bảo tương đồng với cấu trúc đề quốc tế. Toàn bộ bài thi diễn ra trên hệ thống máy tính và phần mềm chuẩn IELTS do PREP cung cấp, dưới sự giám sát chặt chẽ của giám thị và giám khảo có chuyên môn. Đây là cơ hội để thí sinh làm quen với áp lực phòng thi, cách phân bổ thời gian đồng thời được chuyên gia đánh giá khách quan về điểm mạnh - điểm yếu, từ đó định hình lộ trình học tập hiệu quả hơn cho kỳ thi IELTS thật.

Trước khi bước vào phần thi, đại diện Hội đồng Anh sẽ trực tiếp giới thiệu về hình thức IELTS trên máy tính, hướng dẫn các tính năng, đồng thời chia sẻ những tips (mẹo) và lưu ý cần thiết để thí sinh có sự chuẩn bị tốt.

Kỳ thi IELTS Mock Test tháng 10 thu hút đông đảo học sinh đến tham gia (Ảnh: Greenwich Việt Nam).

Đối tượng tham gia là học sinh lớp 12 đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn TPHCM. Thí sinh có thể đăng ký dễ dàng bằng cách điền thông tin tại link https://bit.ly/khaosatgw2026.

Chuỗi kỳ thi được tổ chức định kỳ vào tuần thứ ba các tháng 10, 12 và 2, 4, 6/2026 tại cơ sở Greenwich Việt Nam, TPHCM, theo hình thức trực tuyến trên máy tính.

3 thí sinh có tổng điểm cao nhất trong kỳ thi IELTS Mock Test tháng 10/2025 (Ảnh: Greenwich Việt Nam).

Mỗi đợt thi ban tổ chức sẽ lựa chọn 3 thí sinh có tổng điểm thi thử cao nhất để trao tặng suất thi IELTS chính thức, trị giá gần 5 triệu đồng.

Greenwich Vietnam cơ sở TPHCM là đơn vị tổ chức thi (Ảnh: Greenwich Việt Nam).

Thông qua những chương trình thiết thực như IELTS Mock Test, Greenwich Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục gắn với thực tiễn, đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trong việc trang bị hành trang tri thức và năng lực hội nhập quốc tế.