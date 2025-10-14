Học sinh THPT tại TPHCM được thi thử IELTS miễn phí với Hội đồng Anh từ tháng 10
(Dân trí) - Nhằm giúp học sinh lớp 12 đánh giá chính xác năng lực ngoại ngữ và chuẩn bị cho kỳ thi IELTS, Greenwich Việt Nam hợp tác Hội đồng Anh (British Council IELTS) và PREP tổ chức chuỗi kỳ thi IELTS Mock Test mô phỏng đề thi thật.
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, chứng chỉ IELTS từ lâu đã trở thành “tấm vé thông hành” quan trọng, mở ra nhiều cơ hội học tập và làm việc quốc tế. Với sự đồng hành từ British Council - một trong ba đơn vị sáng lập và uy tín nhất thế giới về kỳ thi IELTS - cùng PREP, Greenwich Việt Nam hướng tới xây dựng một không gian rèn luyện nghiêm túc, bài bản giúp thí sinh tự tin bước vào kỳ thi thật với tâm thế tốt nhất có thể.
Đề thi IELTS Mock Test tập trung vào hai kỹ năng nghe (listening) và viết (writing), được Hội đồng Anh biên soạn, đảm bảo tương đồng với cấu trúc đề quốc tế. Toàn bộ bài thi diễn ra trên hệ thống máy tính và phần mềm chuẩn IELTS do PREP cung cấp, dưới sự giám sát chặt chẽ của giám thị và giám khảo có chuyên môn. Đây là cơ hội để thí sinh làm quen với áp lực phòng thi, cách phân bổ thời gian đồng thời được chuyên gia đánh giá khách quan về điểm mạnh - điểm yếu, từ đó định hình lộ trình học tập hiệu quả hơn cho kỳ thi IELTS thật.
Trước khi bước vào phần thi, đại diện Hội đồng Anh sẽ trực tiếp giới thiệu về hình thức IELTS trên máy tính, hướng dẫn các tính năng, đồng thời chia sẻ những tips (mẹo) và lưu ý cần thiết để thí sinh có sự chuẩn bị tốt.
Đối tượng tham gia là học sinh lớp 12 đang theo học tại các trường THPT trên địa bàn TPHCM. Thí sinh có thể đăng ký dễ dàng bằng cách điền thông tin tại link https://bit.ly/khaosatgw2026.
Chuỗi kỳ thi được tổ chức định kỳ vào tuần thứ ba các tháng 10, 12 và 2, 4, 6/2026 tại cơ sở Greenwich Việt Nam, TPHCM, theo hình thức trực tuyến trên máy tính.
Mỗi đợt thi ban tổ chức sẽ lựa chọn 3 thí sinh có tổng điểm thi thử cao nhất để trao tặng suất thi IELTS chính thức, trị giá gần 5 triệu đồng.
Thông qua những chương trình thiết thực như IELTS Mock Test, Greenwich Việt Nam tiếp tục khẳng định định hướng giáo dục gắn với thực tiễn, đồng hành cùng thế hệ trẻ Việt Nam trong việc trang bị hành trang tri thức và năng lực hội nhập quốc tế.
Greenwich Việt Nam là chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học FPT và Đại học Greenwich, Vương quốc Anh từ năm 2009. Với sứ mệnh góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam theo hướng hội nhập quốc tế, Greenwich Việt Nam đào tạo chương trình đại học nguyên bản của Anh. Hiện nay, trường có 4 cơ sở đào tạo bậc đại học tại các thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng, TPHCM và Cần Thơ với đông đảo sinh viên đã và đang theo học.
Hội đồng Anh là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa, cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh, đồng thời cũng là đơn vị đồng sở hữu kỳ thi IELTS với hơn 80 năm kinh nghiệm tổ chức khảo thí cho các kỳ thi quốc tế tại hơn 100 quốc gia trên thế giới. Tại Việt Nam, Hội đồng Anh là đơn vị tổ chức kỳ thi IELTS đầu tiên kể từ năm 1994 và hiện trải dài khắp cả nước.
PREP là nền tảng giáo dục trực tuyến nổi bật, mang đến giải pháp toàn diện cho người học tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ phổ biến khác. Với sự kết hợp đột phá giữa công nghệ AI và lộ trình học tập cá nhân hóa, PREP đã và đang là lựa chọn của hàng triệu học viên muốn chinh phục chứng chỉ quốc tế.