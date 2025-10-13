Cựu hoa hậu bị gia đình từ mặt, đổ vỡ hôn nhân vì đóng cảnh “nóng”

Ông Hồng (SN 1968) xuất thân từ một gia đình gia giáo. Bố mẹ của cô là công chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

Từ bé, Ông Hồng đã được cho theo học múa và theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ múa chuyên nghiệp. Năm 20 tuổi, Ông Hồng tham gia nhiều cuộc thi nghệ thuật và nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà sản xuất.

Vẻ đẹp ngọt ngào, thân hình quyến rũ cùng năng khiếu nghệ thuật giúp Ông Hồng xuất sắc giành được vương miện hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu châu Á năm 1989 và chính thức bước chân vào làng giải trí.

Ông Hồng là một trong những mỹ nhân đình đám của làng giải trí xứ hương cảng (Ảnh: Sina).

Cùng thời với Ông Hồng còn có nhiều người đẹp nức tiếng khác như: Trương Mạn Ngọc, Vương Tổ Hiền, Lý Gia Hân, Quan Chi Lâm... Do vậy, cô chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đồng nghiệp.

Để tìm hướng đi riêng, Ông Hồng đồng ý tham gia những bộ phim có nhiều cảnh “nóng”, khoe da thịt trên màn ảnh. Tuy nhiên, sự liều lĩnh của Ông Hồng khiến bố mẹ nổi giận, tuyên bố từ mặt cô.

Khi dòng phim "nóng" tại thị trường Hong Kong không còn sức hút, Ông Hồng quyết định chuyển hướng sang đóng phim truyền hình và về đầu quân cho đài TVB. Một số dự án có dấu ấn của Ông Hồng phải kể tới như: Càn Long đại đế, Tứ đại tài tử, Trạng sư Tống Thế Kiệt, Túy quyền 2, Phật sống Tế Công, Đại Đường song long truyện…

Tuy nhiên, cái bóng đóng phim "nóng" quá lớn khiến các vai diễn sau này của Ông Hồng trở nên mờ nhạt. Nhìn lại quyết định tuổi trẻ, nữ diễn viên từng chua chát thú nhận: "Khi đó còn trẻ, suy nghĩ ngây thơ và quá đơn giản, tôi chỉ nghĩ đến những điều trước mắt".

Quá khứ đóng cảnh nóng khiến cuộc hôn nhân đầu đổ vỡ

Việc đóng phim nhạy cảm cũng ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống và chuyện tình cảm của Ông Hồng. Đường tình duyên của cô không thuận lợi. Mối tình đầu của nữ diễn viên với một người đàn ông Nhật Bản đổ vỡ không lâu sau khi họ quyết định hẹn hò.

Ông Hồng từng nổi tiếng nhờ những cảnh phim táo bạo trên màn ảnh (Ảnh: Sina).

Sau đó, cô gặp gỡ và nhận lời yêu doanh nhân người Mỹ gốc Hoa - Ngũ Vỹ Kiện. Năm 2003, Ông Hồng quyết định kết hôn với doanh nhân họ Ngũ nhưng cuộc sống hôn nhân của cô không ngọt ngào như mong đợi.

Quá khứ đóng phim "nóng" trở thành vết nhơ ảnh hưởng tới hạnh phúc của cô. Gia đình chồng không tôn trọng Ông Hồng. Chỉ 3 năm sau khi chung sống, Ông Hồng và doanh nhân Ngũ Vỹ Kiện chia tay.

Truyền thông Hong Kong tiết lộ rằng, doanh nhân họ Ngũ vướng vào lưới tình của một bóng hồng khác. Bất chấp nỗ lực gìn giữ hôn nhân của Ông Hồng, Vỹ Kiện vẫn quyết tâm ly hôn. Ông Hồng buộc phải ra đi "tay trắng" khi ly hôn.

Tìm lại hạnh phúc ở cuộc hôn nhân thứ 2

Quá khứ nhiều tủi hờn khiến Ông Hồng không còn nghĩ tới chuyện hẹn hò. Cô tập trung hoàn toàn cho sự nghiệp và đầu tư phát triển cá nhân.

Năm 2007, Ông Hồng tham gia một cuộc thi khiêu vũ tại Thượng Hải (Trung Quốc) và quen Lưu Quán Đình. Anh kém cô 2 tuổi. Cặp đôi nhanh chóng phải lòng nhau sau vài lần hợp tác, trò chuyện.

Ông Hồng thổ lộ, Lưu Quán Đình đã giúp cô quên đi quá khứ buồn đau, tin tưởng tiếp tục bước vào hôn nhân ở tuổi 40. Lưu Quán Đình hiện là Chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ Y tế Baiti.

Ông Hồng hiện có cuộc sống bình yên bên chồng và con gái (Ảnh: Weibo).

Thời gian ngắn sau khi quen biết, họ đăng ký kết hôn nhưng không tổ chức hôn lễ. Đến nay, họ đã ở bên nhau 18 năm và có một cô con gái chung, đặt tên là Crystal.

Sau khi tái hôn, Ông Hồng chủ động rút lui khỏi làng giải trí, dành thời gian chăm sóc gia đình. Cô cũng tích cực tham gia các hoạt động phúc lợi, xã hội.

Năm 2022, nhân dịp kỷ niệm 15 năm ngày cưới, Ông Hồng đã chia sẻ hình ảnh của gia đình trên trang cá nhân và gửi lời cảm ơn ông xã. Nữ diễn viên cho biết, chính tình yêu của Lưu Quán Đình đã giúp cô tìm lại niềm tin vào tình yêu.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ông Hồng cũng bất ngờ công bố, vợ chồng cô đã ký “thỏa thuận phạt ngoại tình”, với mức tiền phạt là 1 triệu USD.

Cựu hoa hậu thường đăng tải hình ảnh năng động, trẻ trung trong phòng tập trên trang cá nhân để lan tỏa năng lượng sống tích cực. Dù đã ở tuổi U60, Ông Hồng vẫn có vẻ ngoài trẻ trung, quyến rũ.

"Giờ đây hạnh phúc lớn nhất của tôi là được sống bên người thương hết nửa phần đời còn lại, được làm những việc mình thích, điều mình muốn", nữ diễn viên chia sẻ.

Nhan sắc ngọt ngào và quyến rũ của mỹ nhân 57 tuổi (Ảnh: Weibo).

Tháng 5 vừa rồi, Ông Hồng gây xôn xao khi thừa nhận sống ly thân Lưu Quán Đình suốt 3 năm. Thông tin này làm rộ lên nghi vấn hôn nhân của Ông Hồng rạn nứt và cặp đôi sắp tiến tới ly hôn.

Đầu tháng 10, nữ diễn viên kể rằng, cô vừa tới Mỹ đoàn tụ cùng ông xã. Trên trang cá nhân, Ông Hồng chia sẻ hình ảnh của cô trong chuyến du lịch tại Mỹ. Trong ảnh, Lưu Quán Đình âu yếm đứng cùng vợ.

Nhiều người hâm mộ để lại bình luận chúc phúc cặp đôi. “Thật hiếm khi chồng tôi có hứng đưa tôi đi dạo, ăn uống và thư giãn. Tôi thật sự trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi này”, cô viết.