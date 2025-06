Hơn 200 hoa hậu, người mẫu diễn gần 1.000 thiết kế ở tuần lễ thời trang

Sau bốn đêm diễn tại TPHCM, Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam mùa thứ 19 đã khép lại với tổng cộng 16 show diễn, quy tụ các nhà thiết kế và thương hiệu đến từ Pháp, Italia, Malaysia, Indonesia, Singapore và Việt Nam.

Một trong những điểm nhấn đặc biệt của sự kiện năm nay là lần đầu tiên Việt Nam chào đón show diễn thời trang cao cấp của nhà thiết kế Julien Fournié - thành viên chính thức của Hiệp hội Thời trang cao cấp Paris (Fédération de la Haute Couture et de la Mode).

Bộ sưu tập "First Circus" của ông đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc kết nối thời trang Việt Nam với các sân khấu quốc tế.

Bên cạnh Julien Fournié, sự kiện còn có sự góp mặt của 4 nhà thiết kế quốc tế với định hướng sáng tạo và thẩm mỹ đa dạng đến từ Italia, Malaysia, Hàn Quốc và Singapore. Trong ảnh là bộ sưu tập lấy cảm hứng từ hình ảnh quý cô Malaysia thập niên 1950, đến từ nhà thiết kế Kel Wen (Malaysia).

Nhà thiết kế Singapore mang đến bộ sưu tập đậm màu sắc lễ hội và cảm hứng văn hóa Ấn Độ. Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa đảm nhận vai trò vedette.

Với các nhà thiết kế Việt Nam, Lê Thanh Hòa mở màn ấn tượng với bộ sưu tập "The Light of Water", khai thác hình ảnh nước làm chất liệu thẩm mỹ, mang đến những thiết kế lung linh và lạ mắt.

Adrian Anh Tuấn, Ivan Trần, Thảo Nguyễn, Lê Minh Ngọc giữ vững phong độ sáng tạo với những bộ sưu tập được đầu tư kỹ lưỡng, đồng thời khẳng định sự ổn định trong ngôn ngữ thiết kế cá nhân. Một số gương mặt mới và nhà thiết kế trẻ cũng mang đến màu sắc riêng, trong đó có Vương Khang với tinh thần thử nghiệm rõ nét.

Đặng Trọng Minh Châu chuyển hướng khai phá dòng thời trang tiệc tùng, thoát ly khỏi hình ảnh quen thuộc với áo dài truyền thống.

Yếu tố văn hóa truyền thống cũng được thể hiện dưới góc nhìn mới. Nhà thiết kế Cao Minh Tiến khai thác hình ảnh "liền anh, liền chị" bằng chất liệu và phom dáng nhẹ nhàng. NTK Vũ Việt Hà tái hiện phiên chợ Bắc Hà cùng hình ảnh người Dao Đầu Bằng. Nhà thiết kế Thanh Hương Bùi kết hợp tinh thần lễ hội hiện đại với bản sắc Á Đông trong bộ sưu tập "Rose of the Dawn" do Võ Hoàng Yến làm vedette (trong ảnh).

Theo tiết lộ từ ban tổ chức, toàn bộ chương trình mang đến gần 1.000 thiết kế với sự tham gia của 100 chuyên viên trang điểm, làm tóc và hơn 200 người mẫu trình diễn, trong đó có nhiều tên tuổi nổi bật như Thanh Hằng, H'Hen Niê, Minh Tú... cùng đông đảo nghệ sĩ dự thảm đỏ.

Tuy nhiên, một số khán giả cho rằng chương trình năm nay không có nhiều điểm nhấn ấn tượng. Một số bộ sưu tập bị cho là nặng tính trình diễn nhưng lại chưa đủ gây trầm trồ. Trên mạng xã hội, nhiều tình huống bên lề lại được chú ý nhiều hơn là yếu tố thời trang.

Dù vậy, mùa thứ 19 đã đánh dấu chặng đường một thập kỷ của Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam. Ban tổ chức cho biết, chương trình dự kiến sẽ tiếp tục diễn ra vào tháng 11 tại Thủ đô Hà Nội. Trong ảnh, bà Trang Lê, Chủ tịch Hiệp hội các Nhà thiết kế thời trang Đông Nam Á (CAFD), người đã duy trì và phát triển Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam, cùng Tổng lãnh sự Italia (bìa phải) và NTK đến từ Italia.

Ảnh: Ban tổ chức