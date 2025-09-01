Khảo sát: 75% người dân Ukraine ủng hộ ngừng bắn kèm bảo đảm an ninh

75% người dân Ukraine ủng hộ ngừng bắn với Nga kèm bảo đảm an ninh (Ảnh minh họa: Reuters).

Một khảo sát do tổ chức Rating Group tiến hành từ ngày 21-23/8 cho thấy 75% người dân Ukraine ủng hộ ngừng bắn với Nga, nhưng chỉ trong trường hợp nhận được các bảo đảm an ninh mạnh mẽ từ cộng đồng quốc tế.

Theo kết quả khảo sát, đa số người được hỏi mong muốn hòa bình và sẵn sàng chấp nhận một số nhượng bộ, miễn là Ukraine có được sự bảo vệ quốc tế.

Ba bảo đảm an ninh chính được người dân nêu ra gồm: tiếp tục nhận tài trợ và cung cấp vũ khí từ các đối tác (52%); cam kết từ các đồng minh sẽ can thiệp quân sự nếu Nga tái tấn công (48%); và tuần tra quốc tế trên không phận và hải phận Ukraine (44%).

Khi được hỏi về ưu tiên trước mắt của Ukraine, 58% người được khảo sát cho rằng việc đảm bảo nguồn tài chính và vũ khí quốc tế cho quân đội là quan trọng nhất, trong khi chỉ 31% coi việc khôi phục lãnh thổ bị kiểm soát là ưu tiên hàng đầu.

Ngoài ra, 82% người tham gia khảo sát coi đàm phán là con đường thực tế để chấm dứt xung đột; 62% ủng hộ sự tham gia của các nước khác trong tiến trình hòa bình, trong khi 20% ủng hộ đàm phán trực tiếp với Nga.

Khảo sát được thực hiện qua phương pháp phỏng vấn điện thoại ngẫu nhiên với 1.600 người. Người dân Ukraine tại các vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát cũng như những khu vực không có sóng di động trong thời gian khảo sát, không nằm trong phạm vi khảo sát.

Các cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa đạt được bước tiến đáng kể bất chấp nỗ lực trung gian của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Mới đây, ông Trump ra thời hạn 2 tuần để xác định triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Kiev và Moscow, trước khi quyết định có thay đổi cách tiếp cận hay không. Nhà Trắng cho biết, ông Trump không hài lòng với cả Nga và Ukraine khi 2 bên tiếp tục tấn công lẫn nhau. Ông cảnh báo có thể áp thêm các lệnh trừng phạt với Moscow.

Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm 31/8 nhắc lại thời hạn 2 tuần mà ông Trump đưa ra.

“Hai tuần trước, tại Washington, người ta nói rằng đây là khung thời gian để Nga chấp nhận đàm phán thực sự và một cuộc gặp cấp lãnh đạo. Ukraine chắc chắn đã sẵn sàng cho điều đó”, ông nói, đồng thời cho rằng Moscow chưa sẵn sàng.

Trong khi đó, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định Nga sẽ tiếp tục chiến dịch tại Ukraine cho đến khi Moscow nhìn thấy những dấu hiệu thực sự cho thấy Kiev sẵn sàng cho hòa bình.

“Chúng tôi sẵn sàng giải quyết vấn đề bằng các biện pháp chính trị và ngoại giao. Nhưng cho đến nay, chúng tôi chưa thấy sự đáp lại từ phía Kiev trong vấn đề này. Vì vậy, chúng tôi sẽ tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông nói.