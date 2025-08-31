“Ngũ A Ka” Tô Hữu Bằng trẻ mãi không già, sống độc thân vui vẻ ở tuổi 52

Mới đây, Tô Hữu Bằng thông báo về kế hoạch tổ chức đêm nhạc và gặp gỡ người hâm mộ tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Sự kiện dự kiến diễn ra vào ngày 11/9, vào đúng sinh nhật lần thứ 52 của anh.

Trong thông báo chính thức từ công ty quản lý Tô Hữu Bằng, nam diễn viên sẽ dành một số quyền lợi cho người nhận vé VIP tại sự kiện.

Theo đó, người nhận vé VIP được gặp gỡ, chụp ảnh cùng Tô Hữu Bằng và 9 người khác, nhận poster có chữ ký của nghệ sĩ. Giá vé VIP là 1.500 NDT (5,5 triệu đồng) và vé phổ thông là 911 NDT (3,3 triệu đồng).

Tô Hữu Bằng vừa phải xin lỗi người hâm mộ vì phát ngôn gây tranh cãi (Ảnh: Sina).

Tuy nhiên, khi việc bán vé được triển khai, một số khán giả thừa nhận, họ không thoải mái vì không mua được hạng vé mong muốn.

Ngay khi có thông tin này, nam diễn viên đã đích thân lên tiếng: “Đây là đêm nhạc, không phải buổi chụp ảnh. Tôi đang bán nghệ thuật của mình chứ không phải bán thân xác. Những người không yêu nhạc của tôi, không nên tới vì sẽ lãng phí công sức của ê-kíp đứng ra tổ chức”.

Phát ngôn của Tô Hữu Bằng lập tức thổi bùng tranh cãi của khán giả, một số thể hiện sự không hài lòng với anh. Điều đó khiến nam diễn viên phải vội vàng lên tiếng xin lỗi và mong khán giả tiếp tục ủng hộ.

Anh thừa nhận, bản thân đã đưa ra phát ngôn vội vàng khi chưa suy nghĩ thấu đáo. “Tôi mong mọi người hiểu rằng bản thân muốn khán giả mua vé đến để nghe nhạc, thay vì chỉ xem khuôn mặt của tôi”, anh nói.

Tô Hữu Bằng sở hữu ngoại hình trẻ trung đáng kinh ngạc ở tuổi 52 (Ảnh: Sina).

Tô Hữu Bằng (SN 1973) là chàng trai hiếu thảo, tài giỏi với thành tích học tập đáng ngưỡng mộ của gia đình. Năm 20 tuổi, anh quyết định theo đuổi con đường nghệ thuật khi tham gia tuyển chọn chương trình Thanh xuân đối kháng và thành công.

Trước khi trở thành diễn viên, Hữu Bằng từng là thành viên của nhóm nhạc nam Little Tigers. Thời điểm đó, khuôn mặt điển trai, trẻ trung mang chút ngây thơ của Tô Hữu Bằng đã khiến biết bao cô gái đem lòng si mê. Giờ đây, sau hơn gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, gương mặt của Tô Hữu Bằng được nhận xét chưa bao giờ "lão hóa".

Vai diễn giúp anh nổi tiếng khắp châu Á chính là Ngũ A Ka trong hai phần Hoàn Châu cách cách. Từ một ca sĩ, Tô Hữu Bằng chuyển sang làm diễn viên và nhận được sự ủng hộ của người hâm mộ. Năm 2010, Tô Hữu Bằng nhận giải thưởng Kim Kê Bách Hoa cho hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc với vai diễn Bạch Tiểu Niên trong phim Phong thanh.

Hai năm sau đó, anh chuyển hướng trở thành nhà sản xuất truyền hình và ra mắt thành công với bộ phim truyền hình Nếu không duyên thì thôi (Phi duyên vật nhiễu). Phim nhận giải thưởng Nhà sản xuất xuất sắc năm 2013 tại Lễ trao giải Thần tượng châu Á 2013 của đài An Huy (Trung Quốc).

Tô Hữu Bằng vào vai Ngũ A Ka trong "Hoàn Châu cách cách" (Ảnh: Sohu).

Tiếp đó, anh thử sức trong vai trò đạo diễn với tác phẩm điện ảnh Tai trái, được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên. Vài năm gần đây, Tô Hữu Bằng không còn đóng phim mà tập trung cho công việc nhà sản xuất và đạo diễn. Dẫu vậy, sức hút của "Ngũ A Ka" ngày nào vẫn mạnh mẽ với người hâm mộ.

Ở tuổi 52, Tô Hữu Bằng chưa lập gia đình và cũng chưa bao giờ công khai chuyện tình cảm với công chúng. Giới truyền thông Hoa ngữ từng đồn đại về mối tình đơn phương nhưng chân thành của Tô Hữu Bằng dành cho người bạn diễn ăn ý, nữ diễn viên Triệu Vy. Anh phải lòng Triệu Vy khi cộng tác với cô trong Hoàn Châu cách cách.

Nhiều năm qua, Tô Hữu Bằng vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với Triệu Vy và Lâm Tâm Như, bạn diễn của anh trong Hoàn Châu cách cách.

Tô Hữu Bằng vẫn độc thân ở tuổi 52 (Ảnh: Weibo).

Năm 2021, Tô Hữu Bằng vướng tin bí mật kết hôn với quản lý lâu năm Amy từ năm 2010 nhưng nam diễn viên phủ nhận.

Nói về cuộc sống hiện tại, Tô Hữu Bằng chia sẻ: "Trước tuổi 40, tôi dành 90% thời gian cho công việc. Cuộc sống bận rộn có được có mất. Tuy nhiên, tôi nhận thấy không nên dành cả cuộc đời để làm việc".

Nam diễn viên hiện tìm niềm vui ở công việc và hoạt động thiện nguyện. Anh đã thành lập một quỹ từ thiện để giúp đỡ xây dựng trường học cho trẻ em ở các vùng khó khăn. Theo tờ Ettoday, Tô Hữu Bằng sở hữu khối tài sản khoảng 200 triệu NDT (hơn 736 tỷ đồng).