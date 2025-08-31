"Mưa đỏ" lại phá kỷ lục, trở thành phim Việt ăn khách nhất năm

Tính đến 21h30 ngày 31/8, phim Mưa đỏ đã chính thức xác lập kỷ lục mới tại phòng vé Việt Nam, đồng thời trở thành phim ăn khách nhất năm nay.

Cụ thể, theo thống kê từ Box Office Vietnam, doanh thu của Mưa đỏ đã vượt mốc 333 tỷ đồng, đánh bại doanh thu của phim Bộ tứ báo thủ do Trấn Thành đạo diễn, trình chiếu đầu năm nay.

Trước đó, Bộ tứ báo thủ của Trấn Thành là phim Việt có doanh thu cao nhất năm với 332,1 tỷ đồng.

Hình ảnh trong phim "Mưa đỏ" (Ảnh: Đoàn làm phim).

Tuy nhiên, cột mốc ấn tượng hơn là việc phim Mưa đỏ đạt doanh thu 46,7 tỷ đồng trong một ngày, tính đến thời điểm 21h30, xô đổ kỷ lục phim Việt có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại do phim Mai của Trấn Thành nắm giữ (43,9 tỷ đồng/ngày).

Thành công của Mưa đỏ được đánh giá là đặc biệt hơn phim Mai khi diễn ra ngay trong ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ 2/9, cho thấy tiềm năng tiếp tục tăng trưởng mạnh mẽ trong những ngày tới. Giới chuyên môn lạc quan dự đoán phim có khả năng cán mốc 500 tỷ đồng, khẳng định vị thế "bá chủ phòng vé".

Doanh thu của phim "Mưa đỏ" trong ngày 31/8, tính đến 21h30 theo thống kê của Box Office Vietnam (Ảnh: Chụp màn hình).

Cũng trong ngày hôm nay, lúc 6h30, Mưa đỏ đã đạt 304 tỷ đồng doanh thu sau 9 ngày công chiếu. Chỉ trong ngày 30/8, tác phẩm thu về 43,7 tỷ đồng với hơn 444.865 vé bán ra và 4.937 suất chiếu trên toàn quốc.

Với con số này, Mưa đỏ đã trở thành phim chiến tranh đạt doanh thu 300 tỷ đồng nhanh kỷ lục, chỉ đứng sau Mai của Trấn Thành (8 ngày). Trước đó loạt phim ăn khách đạt mốc 300 tỷ lần lượt là: Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải (hơn 10 ngày), Nhà bà Nữ (11 ngày), Bộ tứ báo thủ (12 ngày) và Bố già (15 ngày).

Không chỉ là một hiện tượng thương mại, Mưa đỏ còn được xem là bước đột phá của dòng phim chiến tranh cách mạng. Phim đã xóa bỏ định kiến về sự khô khan, nặng nề, bằng cách kết hợp tinh thần lịch sử hào hùng với lối kể chuyện hiện đại, hấp dẫn, đưa lịch sử đến gần hơn với khán giả, đặc biệt là giới trẻ.

Mưa đỏ là bộ phim do Điện ảnh Quân đội nhân dân sản xuất, thời lượng 124 phút, tái hiện sinh động và xúc động cuộc chiến đấu kiên cường của quân và dân ta trong 81 ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị năm 1972.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đại tá, nhà văn Chu Lai - tác phẩm từng đạt Giải A của Bộ Quốc phòng tại cuộc vận động sáng tác kịch bản về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2015.

Phim khắc họa tinh thần quả cảm, sự hy sinh của các chiến sĩ tuổi đôi mươi, đồng thời tôn vinh khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc. Tác phẩm được giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao về giá trị nghệ thuật cũng như chiều sâu lịch sử.

Nhà phê bình phim Lê Hồng Lâm nhận định, Mưa đỏ là phim chiến tranh có tầm vóc, được dàn dựng công phu, tâm huyết, nhiều đại cảnh hoành tráng.

Tác phẩm là minh chứng cho thấy điện ảnh Việt Nam hoàn toàn có thể sản xuất những phim chiến tranh có giá trị sản xuất chất lượng cao tương tự. Ông Lê Hồng Lâm “choáng ngợp” trước doanh thu của Mưa đỏ và dự đoán phim về đích ở mốc hơn 300 tỷ đồng.