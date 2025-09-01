Nam sinh vẽ tranh "thần tốc" tặng chiến sĩ chờ diễu binh, thành quả bất ngờ

Nguyễn Chu Minh Đức (SN 2008, học sinh lớp 12 Trường THPT Thái Hòa, Nghệ An) có mặt từ rất sớm để chờ xem sơ duyệt diễu binh. Trong lúc chờ đợi, Minh Đức mượn giấy bút của bạn, nảy ra ý định vẽ một bức chân dung làm kỷ niệm.

“Tôi ấn tượng với chú chiến sĩ ngồi đối diện nên quyết định vẽ tặng trong lúc chờ đợi và mất gần một tiếng đồng hồ để hoàn thành bức vẽ. Khi nhận tranh, chú vui lắm, còn mang sang cửa hàng gần đó đóng khung rồi khoe với mọi người. Lúc tôi vẽ, nhiều người xung quanh cũng khen ngợi và quay lại, đăng lên mạng xã hội, không ngờ lại gây chú ý”, Minh Đức kể.

Bức tranh được Minh Đức hoàn thành trong 1 tiếng (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Ban đầu, Minh Đức dự định trở về Nghệ An từ giữa tháng 8, sau 3 tháng ôn luyện vẽ tại Hà Nội. Tuy nhiên, khi biết có sự kiện diễu binh, anh quyết định nán lại thêm nửa tháng để trực tiếp hòa mình vào không khí sôi động của ngày lễ lớn.

Trong mắt cậu học trò xứ Nghệ, việc được chứng kiến, ghi lại bằng nét bút của mình chính là một phần trải nghiệm khó quên trong tuổi trẻ.

Trước đó, niềm say mê vẽ còn đưa Minh Đức đến với chương trình truyền hình “Tài năng nhí” năm 2022. Khi đó, anh gửi một bức tranh dự thi và bất ngờ được mời vào TPHCM tham gia ghi hình.

Lần đầu tiên bước lên sân khấu lớn, Minh Đức phải vẽ trực tiếp trước khán giả và chọn nghệ sĩ Trấn Thành làm nhân vật minh họa.

Khi bức chân dung bằng kim tuyến vàng hoàn thiện, hình ảnh quen thuộc dần hiện ra, nghệ sĩ Trấn Thành không giấu được sự bất ngờ: “Trời ơi, xuất sắc. Đây đúng là nụ cười nhếch mép quen thuộc của tôi. Dễ thương quá, nhìn một cái là nhận ra Trấn Thành liền”.

Kỷ niệm ấy đã trở thành động lực để Minh Đức tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật.

Minh Đức và hai bức tranh được vẽ ngay trên sân khấu trong thời gian ngắn (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Minh Đức từng có nhiều tác phẩm gây dấu ấn trên mạng xã hội như bức tranh lá cờ Tổ quốc khổng lồ vẽ trên mái nhà vào dịp 2/9 năm ngoái.

“Khi phong trào vẽ cờ trên mái nhà lan rộng, tôi xin bố mẹ mua sơn, tự leo lên mái vẽ trong một tuần. Tôi tranh thủ buổi sáng sớm và chiều muộn, vì giữa trưa nắng, mái tôn lại hấp thụ nhiệt nên rất nóng. Đó là trải nghiệm rất đặc biệt”, Minh Đức kể.

Tuy nhiên, thay vì chỉ vẽ lá cờ đỏ sao vàng, Minh Đức còn tỉ mỉ lồng ghép hình ảnh bản đồ Việt Nam nổi trên lá cờ, tạo nên hiệu ứng thị giác đặc biệt.

Bức tranh lá cờ Việt Nam trên mái nhà và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Minh Đức thực hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Không dừng lại ở đó, Minh Đức còn cắt giấy nhiều lớp để ghép thành chân dung Bác Hồ. Khung tranh được tạo thành từ hai lớp. Ở phía trước, các mảnh giấy được xếp chồng nhiều lớp, dày mỏng khác nhau. Khi ánh sáng chiếu xuyên qua, độ cản sáng từng lớp giấy sẽ tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh.

Phía sau, Minh Đức dùng kem đánh răng quét lên mặt kính để tăng khả năng cản sáng. Nhờ đó, khi đèn rọi qua, bóng hình Bác Hồ thời trẻ hiện rõ trên bức tường.

“Tôi mong mỗi bức tranh nhỏ sẽ là kỷ niệm đẹp, là cách để tôi lưu giữ cảm xúc trong thời khắc trọng đại này. Tôi cũng hy vọng con đường nghệ thuật sau này sẽ gắn liền với những điều ý nghĩa như thế”, Minh Đức nói.