Đinh Thuý Hà xin lỗi sau tranh cãi về diễn xuất ở phim "Mưa đỏ"

Những ngày qua, Mưa đỏ - bộ phim về chiến tranh của đạo diễn Đặng Thái Huyền - đã nhận nhiều ủng hộ của khán giả. Tính đến trưa ngày 30/8, phim đã thu về gần 270 tỷ đồng, trở thành bộ phim chiến tranh có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Diễn viên Thúy Hà (trái) trong phim "Mưa đỏ" của đạo diễn Đặng Thái Huyền (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Bên cạnh những lời khen ngợi về diễn viên, cảnh quay, hình ảnh của phim, một số khán giả cho rằng, cảnh đánh nhau giữa Cường (Đỗ Nhật Hoàng) và Quang (Steven Nguyễn) cuối phim chưa đủ sức thuyết phục. Hay việc khắc họa diễn biến trên bàn đàm phán Hội nghị Paris chưa rõ nét, thiếu mối liên kết mật thiết với diễn biến cuộc chiến trên mặt trận thành cổ Quảng Trị.

Cũng có ý kiến cho rằng, vai diễn bà Vân - mẹ chiến sĩ Cường (diễn viên Đinh Thúy Hà thủ vai) trong phim - cũng được nhận xét là "chưa tới", trong khi vai diễn này lấy cảm hứng từ bà Nguyễn Thị Bình.

Trước những tranh luận của khán giả, diễn viên Thúy Hà đã lên tiếng trên trang cá nhân. "Mấy hôm nay đọc thấy nhiều lời chê trên mạng. Hà xin lỗi nhưng Hà đã cố gắng lắm. Hà cũng đọc và xem tư liệu để học cái khí chất, thần thái của nữ ngoại giao như bà. Nhưng đúng là Hà không thể làm tốt 100% được", chị viết.

Nữ diễn viên chia sẻ thêm rằng, điều đáng tiếc duy nhất là chị đã không giảm được cân trước khi bấm máy. Nếu gầy nhiều hơn thì diễn sẽ đẹp hơn.

Thúy Hà cho biết, vai diễn của chị trong phim không dài, chỉ đóng vai trò then chốt trong phim, còn Mưa đỏ chủ yếu tập trung vào các chiến sĩ bộ đội trẻ tham gia cuộc chiến 81 ngày đêm bảo vệ thành cổ Quảng Trị.

"Trong phim, 2 nữ diễn viên ngồi trên bàn đàm phán được lấy cảm hứng từ bà Nguyễn Thị Bình chứ không phải đóng vai Madam Bình như nhiều người nói", chị chia sẻ.

Đạo diễn Thượng tá Đặng Thái Huyền cũng cho biết, các nhân vật và câu chuyện trong phim Mưa đỏ là hư cấu, lấy cảm hứng từ hiện thực.

Hai nhân vật đó là bà Vân thuộc đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và một đại diện của đoàn Chính phủ Cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam (diễn viên Yến Nhi đóng), đều được xây dựng với cảm hứng từ hình tượng nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, nhưng không phải là nhân vật là bà Nguyễn Thị Bình.

"Việc đưa Hội nghị Paris vào phim là mong muốn tái hiện tinh thần của "cuộc chiến ngoại giao" - một mặt trận đặc biệt của cha ông ta, chứ không phải để làm lại chân dung một nhân vật lịch sử cụ thể.

Bà Bình là nhà ngoại giao giỏi, thần thái và khí chất của bà là rất tuyệt vời. Tôi mong muốn hai diễn viên của mình mang được phần nào khí chất đó. Không ai có thể bắt chước bà như một bản sao 100% được", đạo diễn Đặng Thái Huyền chia sẻ.

Bộ phim Mưa đỏ được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đại tá, nhà văn Chu Lai - tác phẩm từng đạt Giải A của Bộ Quốc phòng tại cuộc vận động sáng tác kịch bản về đề tài chiến tranh cách mạng năm 2015.

Đại tá, nhà văn Chu Lai cũng chính là người viết kịch bản phim Mưa đỏ, bằng sự sáng tạo của mình, ông đã viết về cuộc chiến đấu 81 ngày đêm bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 của cha ông ta.

Trước đó, chia sẻ với phóng viên Dân trí, Đại tá Kiều Thanh Thúy - Giám đốc sản xuất phim Mưa đỏ - cho rằng, thành công của Mưa đỏ không chỉ thể hiện ở việc có hàng triệu lượt khán giả xem phim, mà còn ở sự lan tỏa sâu rộng, sự đón nhận nồng nhiệt của nhân dân.

"Đó là minh chứng cho sức sống bền vững của điện ảnh cách mạng, góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc và khát vọng giữ gìn hòa bình hôm nay”, Đại tá Kiều Thanh Thúy nhấn mạnh.

Cũng theo bà Kiều Thanh Thúy, con đường lan tỏa nhanh nhất và rộng khắp nhất của Mưa đỏ chính là hệ thống rạp chiếu phim trên toàn quốc, giúp hàng triệu khán giả hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình hôm nay - thành quả được đánh đổi bằng máu xương của các thế hệ cha anh.

"Mưa đỏ" đang tạo cơn sốt chưa từng có về phim chiến tranh tại phòng vé Việt (Ảnh: Nhà sản xuất).

Nhà văn Nguyễn Văn Thọ, khán giả xem phim, nhận xét: "Trong 2 tiếng, khán giả nghẹt thở vì nhiều trường đoạn chiến tranh được tái hiện công phu. Đã lâu rồi tôi mới được thưởng thức một phim Việt về chiến tranh xuất sắc như vậy.

Là một cựu binh từng đánh 2 chiến dịch phía Bắc, 4 chiến dịch phía Nam, tôi không nén được xúc động khi cuộc chiến được tái hiện chân thực, không né tránh đau thương và mất mát".