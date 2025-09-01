Cảnh tượng đặc biệt sau mấy chục năm mới xuất hiện trên sông Tô Lịch

Theo kế hoạch của TP Hà Nội trước ngày 2/9 sông Tô Lịch phải được "hồi sinh". Nhiều tháng qua các đơn vị chuyên môn, đơn vị xây dựng đã làm việc tích cực để đảm bảo "hồi sinh" dòng sông chết đúng với kế hoạch mà lãnh đạo thành phố đề ra.

Những ngày này nước từ hồ Tây đang được xả vào sông Tô Lịch nhằm "hồi sinh" dòng sông này. Có thể dễ dàng nhận thấy mực nước sông Tô Lịch đã cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ mọi năm và điểm đặc biệt là dòng nước đã chuyển màu xanh trong, bớt mùi hôi thối.

Dòng nước từ hồ Tây chảy cuồn cuộn vào sông Tô Lịch.

Đại diện Xí nghiệp thoát nước số 1 (Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội), cho biết do mưa to nên nước hồ Tây lên khá cao (trên 6m) nên những ngày qua đơn vị đã xả nước ra sông Tô Lịch và mực nước mỗi ngày xả được khoảng 7-8cm nước.

Theo vị này, việc xả nước từ hồ Tây ra sông Tô Lịch tiếp tục được duy trì trong những ngày tới.

Dòng nước trong xanh chảy trên dòng sông Tô Lịch là điều mong ước của đông đảo người dân thủ đô sống dọc hai bên bờ sông suốt nhiều năm qua.

"Nước sông bắt đầu đổi màu xanh lục từ sáng 26/8, khi trên địa bàn Hà Nội liên tiếp xảy ra mưa lớn. Sau mỗi cơn mưa lớn kéo dài nước sông Tô Lịch cũng thường trong, xanh hơn nhưng chỉ kéo dài được 2-3 ngày. Tuy nhiên lần này đã có sự khác biệt rõ rệt khi dòng sông sau khi nước cạn được bổ cập thêm nước mới lại trong xanh trở lại", ông Hoàng Tùng (69 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội) phấn khởi chia sẻ.

Đi dọc 2 bên bờ sông và trên các cây cầu bắc qua sông có thể dễ dàng nhận thấy dòng nước trong xanh của sông Tô Lịch.

Khác hẳn với trước đó khi bè thủy sinh màu xanh dòng nước màu đen ngòm thì nay cả 2 đã cùng một màu xanh.

Các bè thủy sinh trên sông Tô Lịch nhằm mục đích cải thiện chất lượng nước bằng cách lọc chất ô nhiễm, bổ sung oxy và giảm mùi hôi. Các bè này bao gồm các cụm bè hình chữ nhật và tam giác, được neo giữ nổi trên sông.

Dòng nước trong xanh chảy trên sông tạo nên một khung cảnh khá thơ mộng mà nhiều người dân sống dọc hai bên bờ sông đã mong ước từ lâu.

"Mấy chục năm qua chúng tôi quá khổ vì dòng nước đen ngòm ngày - đêm bốc mùi hôi thối, đặc biệt là vào những ngày mưa xuống nắng lên hay mùa đông nước cạn. Nay thấy dòng nước trong xanh không còn hôi thối chúng tôi rất mừng, chỉ mong nó giữ mãi như hiện nay", bà Nguyễn Thu Quỳnh (57 tuổi, sống tại đường Láng, phường Láng, Hà Nội) chia sẻ.

Người dân dọc hai bên bờ sông mong muốn dòng nước trong xanh hiện nay sẽ được duy trì mãi mãi.

Đại diện Ban quản lý hồ Tây, cho biết các hạng mục tại hồ Sen đã cơ bản hoàn thành. Những ngày qua đơn vị vận hành đã bơm nước vào hồ Sen để sẵn sàng bổ cập vào hồ Tây. Nước từ hồ Tây sau đó sẽ được bổ cập cho sông Tô Lịch. Nguồn nước sử dụng để bổ cập nước vào hồ Tây là nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn của Nhà máy xử lý nước thải hồ Tây có lưu lượng khoảng 13.000m3/ngày đêm (công suất thiết kế 15.000-22.800m3/ngày).

Khi dòng nước trong xanh được duy trì thì dọc hai bên sông Tô Lịch sẽ là địa điểm tập thể dục, đi dạo lý tưởng cho người dân thủ đô.

Chiều 31/8, sông Tô Lịch tại khu đầu đường Hoàng Quốc Việt có 4-5 cần thủ ngồi câu cá và đây là điều rất hiếm gặp trên dòng sông này mấy chục năm qua.

Cần thủ miệt mài ngồi câu cá bên bờ sông Tô Lịch chiều 31/8. Các loại cá câu được chủ yếu rô đồng và rô phi.

"Gần 30 năm qua đây là lần đầu tiên tôi thấy dòng sông Tô Lịch trong xanh được lâu như này. Trước đây sau mỗi cơn mưa lớn nước sông có thể giảm ô nhiễm 2-3 ngày nhưng sau đó đâu lại vào đấy vẫn quay lại cảnh hôi thối. Tuy nhiên lần này tôi tin tưởng dòng sông sẽ thay đổi và duy trì việc nước xanh, trong này", ông Hùng Mạnh sống cạnh sông Tô Lịch nói.

Sau khoảng 5 phút buông cần cùng với mồi câu bằng tép ông Vi Văn Yết (68 tuổi, trú phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy) câu được con cá rô phi to khoảng 3 ngón tay. Tuy nhiên sau đó ông đã thả con cá này lại dòng sông.

"Tôi sống ở gần sông cũng đã được 45 năm nhưng phải chịu cảnh dòng sông ô nhiễm gần 30 năm. Sau ngần ấy năm sông ô nhiễm, tôi không nghĩ có một ngày mình lại ngồi câu cá trên con sông này", ông Văn Yết phấn khởi nói.

Sau khoảng 3 tiếng buông cần câu lưỡi đơn với mồi tép ông Vi Văn Yết câu được 14-15 con cá rô đồng cùng 1 con cá quả nặng khoảng 1,3kg.

Những ngày này đi dọc 2 bên bờ sông Tô Lịch không khó để bắt gặp các đàn cá bơi "tung tăng".

Mặc dù dòng nước sông Tô Lịch đang trong xanh nhưng tại một số cống xả thải vẫn còn tình trạng dòng nước đen ngòm chảy trực tiếp ra sông.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí đến nay việc chỉnh trang hệ thống bờ kè, lan can, vỉa hè, cây xanh,... dọc hai bên bờ sông Tô Lịch đã cơ bản hoàn thiện. Điểm đặc biệt là nhiều đoạn vỉa hè trước đây nhếch nhác, bị lấn chiếm làm nơi đỗ xe máy nay đã được sửa chữa sạch đẹp và trả lại cho người đi bộ.