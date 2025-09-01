Ukraine bắt nghi phạm vụ cựu Chủ tịch Quốc hội bị bắn chết trên phố

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy (Ảnh: Reuters).

"Nghi phạm đã đưa ra lời khai ban đầu. Các hoạt động điều tra khẩn cấp đang được tiến hành để làm rõ mọi tình tiết của vụ sát hại này", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 31/8 thông báo trên Telegram về vụ sát hại cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine Andriy Parubiy.

Tổng thống Zelensky gọi vụ sát hại ông Parubiy ở thành phố Lviv là một vụ việc “kinh hoàng" và là "vấn đề an ninh ở một đất nước đang có chiến tranh".

"Tôi cảm ơn lực lượng thực thi pháp luật vì đã làm việc nhanh chóng và phối hợp. Mọi tình tiết của vụ sát hại kinh hoàng này phải được làm sáng tỏ", ông Zelensky nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Ihor Klymenko cũng xác nhận nghi phạm đã bị bắt giữ trong đêm tại khu vực Khmelnytskyi, miền tây Ukraine.

"Nhiều chi tiết không thể chia sẻ vào lúc này. Tôi chỉ có thể nói rằng vụ án đã được lên kế hoạch cẩn thận: hành trình di chuyển của nạn nhân đã được nghiên cứu kỹ lưỡng, lộ trình đã được vạch ra và kế hoạch tẩu thoát đã được xem xét tỉ mỉ”, Bộ trưởng Klymenko cho biết thêm.

Trước đó, ông Oleksandr Shliakhovskyi, Giám đốc Sở Cảnh sát Lviv, cũng nói rằng "vụ án đã được lên kế hoạch rất chi tiết và thủ phạm đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng".

Cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine bị bắn chết giữa phố

Chính quyền Lviv hôm 30/8 xác nhận ông Andriy Parubiy, cựu Chủ tịch Quốc hội Ukraine và hiện là nghị sĩ cực hữu, đã bị một đối tượng sát hại trên đường tại thành phố Lviv, miền tây Ukraine.

Theo thông báo của chính quyền Lviv, ông Parubiy đã chết trước khi các bác sĩ đến hiện trường.

Theo các kênh truyền thông địa phương, nghi phạm ám sát ông Parubiy trông giống một nhân viên giao đồ ăn. Đối tượng này đã tiếp cận và bắn ông Parubiy 8 phát, trước khi cất súng vào túi và chạy trốn khỏi hiện trường bằng xe đạp điện.

Truyền thông Ukraine cũng chia sẻ hình ảnh nghi phạm, người đội mũ bảo hiểm và mang theo một túi giao hàng.

Ông Parubiy từng tham gia tích cực vào cuộc đảo chính Maidan năm 2014 và có những phát ngôn gây tranh cãi.

Chính trị gia 54 tuổi là người đồng sáng lập đảng Xã hội - Dân tộc cực hữu Ukraine, sau này đổi tên thành Svoboda, và lãnh đạo nhóm bán quân sự Patriot of Ukraine.

Trong chính biến Maidan năm 2014 ở Kiev, ông Parubiy giữ chức chỉ huy cánh chiến đấu của phe biểu tình và sau đó trở thành Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia, một chức vụ mà ông nắm giữ chưa đầy một năm. Từ năm 2016 đến năm 2019, ông giữ chức Chủ tịch Quốc hội Ukraine (Verkhovna Rada).

Sau đó, ông Parubiy đại diện cho đảng Đoàn kết châu Âu do cựu Tổng thống Ukraine Pyotr Poroshenko lãnh đạo.