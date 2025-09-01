Quy định mới đáng chú ý có hiệu lực từ tháng 9

Quy định mới về đại học quốc gia

Từ ngày 1/9, Nghị định 201/2025 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đại học quốc gia có hiệu lực thi hành.

Quy định mới nêu rõ, đại học quốc gia có chức năng đào tạo các trình độ của giáo dục đại học, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực chất lượng cao; có một số lĩnh vực đào tạo dẫn đầu trong nước và được xếp hạng cao trên thế giới.

Dự án Đại học quốc gia Hà Nội có diện tích trên 1.113ha nằm trên địa bàn huyện Thạch Thất (cũ), cách trung tâm Hà Nội 30km về phía tây (Ảnh: Hà Phong).

Đại học quốc gia chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ ngành khác và UBND các cấp nơi đại học quốc gia đặt trụ sở theo quy định của pháp luật.

Đây là đơn vị dự toán cấp I được Thủ tướng Chính phủ giao dự toán ngân sách; thực hiện quản lý thống nhất việc phân bổ, giao dự toán ngân sách cho các đơn vị thành viên, đơn vị thuộc và trực thuộc đại học quốc gia; chịu trách nhiệm về công tác kế toán, quyết toán ngân sách của đại học quốc gia theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước hiện hành.

Nhiều ưu đãi phát triển công nghiệp hỗ trợ

Cũng có hiệu lực từ 1/9, Nghị định 205/2025 đã sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ

Công nghiệp hỗ trợ là các ngành công nghiệp sản xuất, gia công nguyên liệu, phụ liệu, vật liệu, linh kiện và phụ tùng để cung cấp cho sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh.

Trong hoạt động ứng dụng và chuyển giao công nghệ để sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển được hỗ trợ tối đa 50% kinh phí đầu tư máy móc thiết bị, sản phẩm mẫu, thiết kế, phần mềm, đào tạo, thuê chuyên gia tư vấn, sáng chế, chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ.

Hỗ trợ tối đa 70% kinh phí triển khai các hoạt động, nhiệm vụ nhằm nâng cao chất lượng, số lượng các chuyên gia, đơn vị tư vấn trong lĩnh vực ứng dụng, chuyển giao công nghệ.

Sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc, giảng viên, nghiên cứu viên, chuyên gia, cán bộ quản lý, kỹ thuật viên, công nhân kỹ thuật được hỗ trợ kinh phí đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước và ngoài nước về kỹ thuật, công nghệ sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ từ Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ và các chương trình, dự án đào tạo nguồn nhân lực khác.

Xử lý các vi phạm liên quan đến mật mã dân sự

Nghị định 211/2025 về hoạt động mật mã dân sự và sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 15/2020 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 14/2022) có hiệu lực từ ngày 9/9.

Nghị định mới bổ sung Điều 93a quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp báo cáo cho Ban Cơ yếu Chính phủ về tình hình kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự và tổng hợp thông tin khách hàng chậm dưới 1 tháng so với thời hạn quy định.

Phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với hành vi không lập, lưu giữ và bảo mật thông tin khách hàng, tên, loại hình, số lượng và mục đích sử dụng của sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự;

Phạt 40-50 triệu đồng nếu có hành vi sử dụng sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự không do doanh nghiệp được cấp phép kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự cung cấp mà không khai báo với Ban Cơ yếu Chính phủ.

Hành vi kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự mà đối tượng và mục đích sử dụng sản phẩm mật mã dân sự gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội bị phạt tiền từ 100-120 triệu đồng.

Theo khoản 18 Điều 3 Luật An toàn thông tin mạng 2015, mật mã dân sự là kỹ thuật mật mã và sản phẩm mật mã được sử dụng để bảo mật hoặc xác thực đối với thông tin không thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

Tài khoản mạng xã hội không được trùng tên với cơ quan của Bộ Quốc phòng

Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được đặt tên tài khoản mạng xã hội giống hoặc trùng tên cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng hoặc có những từ ngữ có thể gây nhầm lẫn là cơ quan báo chí, cơ quan nhà nước, cơ quan khác trong Bộ Quốc phòng.

Quy định đó được nêu tại Thông tư 81/2025/TT-BQP quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng ứng dụng, dịch vụ và thông tin trên mạng internet trong Bộ Quốc phòng có hiệu lực từ ngày 15/9.

Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng là kênh cung cấp thông tin chính thống, tập trung, đầu mối kết nối thông tin, công khai thông tin của Bộ Quốc phòng trên mạng internet, có địa chỉ truy cập tại https://mod.gov.vn hoặc https://bqp.vn.

Cơ quan, đơn vị, tổ chức và cá nhân thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng chỉ chia sẻ các thông tin có nguồn gốc chính thống, tin cậy.

"Không đăng tải, chia sẻ thông tin thuộc danh mục bí mật nhà nước, thông tin vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, uy tín, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài quân đội", thông tư mới nhấn mạnh.

6 loại tài sản góp vốn quỹ đầu tư khởi nghiệp

Nghị định 210/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 38/2018 về quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo có hiệu lực từ 15/9 nêu rõ quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, có từ 2 đến tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở điều lệ quỹ.

Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác.

Tài sản góp vốn có thể bằng Đồng Việt Nam, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

Người dạy ngoại ngữ phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4

Từ ngày 25/9, Nghị định số 222/2025 của Chính phủ quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục quy định giáo viên dạy cấp tiểu học, THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.

Giáo viên kiểm tra kỹ năng nghe, nói tiếng Anh của học sinh tại Mèo Vạc, Hà Giang (Ảnh: Trường Marie Curie).

Giáo viên dạy cấp THPT phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5. Người dạy tại các cơ sở giáo dục thường xuyên dạy các môn học, nội dung học tập thuộc chương trình giáo dục thường xuyên cấp THCS phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 4.

Người dạy các trình độ của giáo dục nghề nghiệp phải có năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5.

Giảng viên giảng dạy các trình độ giáo dục đại học phải có trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu giảng dạy của chương trình đào tạo, tối thiểu bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương.