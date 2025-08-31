Tiết lộ thú vị về giọng Thanh Hóa của Phương Nam trong phim "Mưa đỏ"

Những ngày qua, Mưa đỏ - bộ phim về chiến tranh của đạo diễn Đặng Thái Huyền - nhận nhiều ủng hộ lớn của khán giả. Tính đến sáng 31/8, phim thu về hơn 300 tỷ đồng, trở thành bộ phim chiến tranh có doanh thu cao nhất từ trước đến nay tại Việt Nam.

Trong phim, dàn diễn viên trẻ được chú ý nhờ diễn xuất ấn tượng, trong đó có Phương Nam, vai tiểu đội trưởng Tạ với khẩu hiệu "K3 Tam Sơn còn, Thành cổ còn".

Tạo hình của Phương Nam trong vai Tạ trong phim "Mưa đỏ". (Ảnh: Đoàn phim cung cấp)

Ban đầu, nhân vật Tạ này gây sốc vì cách nói thẳng thắn nhưng khi sống và chiến đấu cùng nhau, đồng đội nhận ra anh là một người có tấm lòng hào sảng, tử tế của người thủ lĩnh.

Ở tạo hình nhân vật trong phim, Tạ hiện lên với vóc dáng thô kệch, vẻ mặt khó gần, mái đầu rụng tóc, nhiều chấy. Đặc biệt, nhân vật này nói giọng đặc trưng Thanh Hóa khiến khán giả ngạc nhiên, thích thú.

Trên các diễn đàn về phim ảnh, nhiều người nhận xét, chất giọng Thanh Hóa là điểm nhấn khiến Tạ có sự gần gũi, chân chất: "Chưa bao giờ thấy giọng Thanh Hóa ấn tượng như thế", "Giọng nói là đặc sản của mỗi vùng. Cảm ơn đạo diễn đã để nhân vật nói đúng chất quê như vậy", "Tạ đúng chất trai xứ Thanh: Phong trần, có chút cộc cằn nhưng giàu tình nghĩa"...

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Phương Nam cho biết, đạo diễn Đặng Thái Huyền vui mừng khi xây dựng nhân vật Tạ là người Thanh Hóa và biết anh là người xứ Thanh.

Tuy nhiên, Phương Nam đã có hơn 10 năm sống ở Hà Nội. Công việc diễn viên đòi hỏi giọng phổ thông chuẩn, nên anh không còn nói giọng địa phương.

"Khi nhận lời tham gia phim, tôi đã phải về quê một tháng để giao tiếp, trò chuyện với họ hàng, tập lại giọng nói. Tôi muốn mỗi câu thoại của Tạ phải mang đúng hơi thở của người Thanh Hóa”, anh chia sẻ.

Nam diễn viên cho biết, ở quê, anh còn cuốc đất, trồng rau, sống như một người nông dân thực thụ. Khi thoại theo kịch bản, anh cũng được mọi người chỉnh từng âm tiết, để khi cất giọng lên, ai cũng nhận là đây là giọng "Thanh Hóa đặc sệt".

Không chỉ được mang giọng nói yêu thương gần gũi của người dân quê mình lên phim, Phương Nam cho rằng Tạ còn là vai diễn mang hình tượng đại diện cho những người anh hùng xứ Thanh.

"Nghĩ đến đó khiến tôi vô cùng phấn khởi, tự hào. Từ trước đến giờ tôi chưa làm được gì cho quê hương, mảnh đất nơi mình sinh ra và lớn lên, bởi vậy ngay sau khi nhận vai, tôi về quê, sinh hoạt với mọi người, học lại giọng địa phương. Khoảng thời gian này, tôi như được quay lại tuổi thơ, lúc bập bẹ tập nói", nam diễn viên tâm sự.

Phương Nam (thứ 3, từ phải) cùng các bạn diễn ở hậu trường phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Phương Nam chia sẻ thêm, khi đi casting (thử vai), anh bị hội đồng cố vấn từ chối vì ngoại hình mập mạp, trắng trẻo, tóc vuốt bóng bẩy nhưng đạo diễn Đặng Thái Huyền vẫn chọn anh. Chính sự tin tưởng này đã làm anh áp lực rất lớn.

Anh nói: "Tôi áp lực vì sợ làm đạo diễn thất vọng và bị ảnh hưởng khi quyết định chọn mình. Tôi cũng sợ mình không thể thoát khỏi Phương Nam để chạm tới anh Tạ".

Tuy nhiên, ngay từ khi nhận dự án Mưa đỏ, nam diễn viên luôn đặt niềm tự hào làm động lực để cố gắng, trong 2 tháng anh đã giảm 15kg. Hằng ngày, anh leo 39 tầng thang bộ, ngụp lặn trên biển, cuốc đất trồng cây, thực hiện chế độ ăn kiêng hà khắc. Vì thế, từ 78kg, anh đã giảm xuống còn 63kg và duy trì mức cân nặng, chế độ luyện tập đó trong suốt quá trình quay phim.

Nam diễn viên cho biết thêm, sau khi Mưa đỏ ra mắt, nhiều người tràn vào các nền tảng mạng xã hội, livestream của anh nói: “Anh Tạ ơi, anh đừng hy sinh nhé". Thậm chí khi gặp Phương Nam ở ngoài, khán giả đỏ hoe mắt, khóc nức nở vì gặp được "anh Tạ".

"Tình yêu của mọi người dành cho anh Tạ cũng chính là phần thưởng lớn nhất dành cho Phương Nam. Tôi thấy thật sự quá đã, quá xúc động vì tình cảm của khán giả. Tôi thấy mình và anh Tạ như có một sợi dây nhân duyên vừa tự nhiên mà vừa bền chặt", nam diễn viên bộc bạch.

Khi được hỏi kỳ vọng doanh thu phim 400 tỷ hay 500 tỷ đồng, Phương Nam nói, phim thu về bao nhiêu anh cũng thấy quý. Vì ngoài những người có điều kiện được ra rạp xem phim cũng còn rất nhiều người đang mong mỏi phim chiếu đa nền tảng miễn phí.

"Hạnh phúc nhất là được mọi người đón nhận và dành tình cảm cho phim cũng như nhân vật Tạ của tôi", Phương Nam nói.

Phương Nam đã phải về quê, học nói lại giọng Thanh Hóa trước khi vào vai Tạ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).