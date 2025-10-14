Hoàng Thùy dát hơn 100 lá vàng lên người, diễn vedette ở Thượng Hải

Làm vedette (người kết màn) trong show thời trang của nhà thiết kế (NTK) Thanh Hương Bùi ở Tuần lễ Thời trang Thượng Hải Xuân Hè 2026 ngày 13/10, siêu mẫu Hoàng Thùy gây ấn tượng bởi thần thái tự tin.

Cô diện bộ đầm có thiết kế bất quy tắc, được dựng phom bằng kẽm đàn hồi, đính hàng trăm bông hoa cắt 3D thủ công. Đặc biệt, trước khi khoác lên bộ trang phục, Hoàng Thùy phải đứng một tiếng để dát hơn 100 lá vàng lên người, tạo hiệu ứng lấp lánh.

Hình ảnh và video về màn trình diễn của Hoàng Thùy nhận được sự quan tâm lớn của khán giả Việt Nam. Nhiều người khen ngợi Hoàng Thùy giữ vững phong độ, thần thái tự tin, chuyên nghiệp và xử lý tốt bộ trang phục khó.

Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2023 Lê Hoàng Phương đảm nhận vai trò mở màn trong bộ trang phục lấy cảm hứng từ nghệ thuật Trúc chỉ (sử dụng phương pháp thủ công truyền thống để biến những tờ giấy thành tác phẩm).

Thiết kế sử dụng kỹ thuật dựng phom 3D, đính hoa nổi và dát vàng thủ công, vừa đậm hồn Việt, vừa mang vẻ đẹp hiện đại.

Tại Tuần lễ Thời trang Thượng Hải Xuân Hè 2026, NTK Thanh Hương Bùi trình làng bộ sưu tập Manifeste với hơn 30 thiết kế, trong đó nhấn mạnh thông điệp đưa vẻ đẹp văn hóa dân gian Việt Nam đến với bạn bè quốc tế.

Các trang phục ứng dụng kỹ thuật may hiện đại, gây ấn tượng nhờ sự sang trọng và đậm chất nghệ thuật.

Gam màu chủ đạo của bộ sưu tập là vàng, đỏ, đen, qua đó góp phần tôn vinh vẻ đẹp người phụ nữ, đồng thời gửi gắm thông điệp về sự thịnh vượng và chiều sâu văn hóa.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý trong bộ sưu tập là thiết kế áo dài trên nền tranh sơn mài, kết hợp áo yếm truyền thống và cổ áo dài hiện đại, cùng chiếc nón lá được đưa lên sân khấu như một biểu tượng đầy tinh tế.

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có những thiết kế lấy cảm hứng từ tre Việt Nam, áp dụng kỹ thuật kéo sợi thủ công độc đáo.

Chiếc đầm dạ hội với những đường cắt tinh tế, đính kết hàng ngàn viên đá thu hút sự chú ý của khán giả.

Dàn mẫu quốc tế đã góp phần tạo nên diện mạo đa sắc cho bộ sưu tập.

Chia sẻ sau show diễn, Thanh Hương Bùi cho biết, bộ sưu tập là tuyên ngôn về hành trình khám phá vẻ đẹp Việt Nam qua thời gian. Cô và ê-kíp đang lên kế hoạch mang tinh thần này đến với các kinh đô thời trang lớn trên thế giới trong thời gian tới.

Ảnh: Nhân vật cung cấp