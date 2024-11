Thanh Hằng - Hoàng Thùy bất ngờ "chạm mặt" tại sự kiện thời trang

Tối 15/11, Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2024 tổ chức đêm diễn thứ 3 tại Cung Thể thao Quần Ngựa (Ba Đình, Hà Nội), với sự tham gia của các thương hiệu và nhà thiết kế: Thủy Design House by Thủy Nguyễn, Frederick Lee, CEM, Happy Clothing by Thảo Nguyễn, Kwang by Vương Khang.

Thanh Hằng, Hoàng Thùy sải bước tự tin tại "Tuần lễ Thời trang Quốc tế" (Video: Tiến Bùi - Minh Ong - Cẩm Tiên).

Thanh Hằng làm vedette bộ sưu tập "Tears of Gold"

Thương hiệu CEM giới thiệu bộ sưu tập tôn vinh vẻ đẹp phụ nữ với tên gọi "Tears of Gold".

Bằng sự kết hợp giữa sắc vàng ánh kim và đen huyền bí, bộ sưu tập trình làng các thiết kế gợi cảm, quyến rũ nhưng không kém phần thanh lịch, sang trọng.

Hơn 30 mẫu thiết kế thể hiện rõ nét dáng hình người phụ nữ, với sự kết hợp hoàn hảo giữa những màu sắc đối lập.

Xuyên suốt bộ sưu tập, áo cổ thuyền và tay áo phồng được lăng xê. Những chiếc áo với phần cổ thuyền thanh thoát, tôn lên vẻ đẹp quý phái cũng như mang lại sự tự tin, sang trọng cho người phụ nữ.

Bên cạnh đó, các chi tiết như tay áo phồng, đính kết cầu kỳ được lồng ghép khéo léo, giúp khắc họa vẻ ngoài cổ điển nhưng vẫn không kém phần hiện đại.

Chất liệu tua rua cũng là một yếu tố đặc trưng trong bộ sưu tập lần này. Những chi tiết tua rua không chỉ chuyển động mềm mại khi người mặc di chuyển, mà còn tôn lên vẻ đẹp huyền bí, quyến rũ.

Không khí trường quay được đẩy lên đỉnh điểm với sự xuất hiện của Thanh Hằng trong vai trò vedette (người mẫu kết màn).

Bằng phong thái trình diễn chuyên nghiệp, nữ siêu mẫu bước ra trong bộ cánh lộng lẫy, mang phong cách của một quý cô sang chảnh, thời thượng.

Dàn hoa hậu, á hậu và diễn viên VTV đổ bộ sàn diễn thời trang (Video: Tiến Bùi).

Hoàng Thùy gây sốt khi khoe "cặp kiếm Nhật"

Lần đầu tiên tham dự Aquafina Tuần lễ thời trang Quốc tế Việt Nam, nhà thiết kế Vương Khang cùng thương hiệu Kwang ra mắt bộ sưu tập "The way of water - Dòng chảy của nước".

Lấy cảm hứng từ nước - nguồn sống của vạn vật, bộ sưu tập lựa chọn màu trắng thanh khiết làm tông màu chủ đạo, kết hợp một số gam màu phụ trợ khác như xanh da trời, nâu, be, đen.

Những thiết kế được hoàn thiện bằng kỹ thuật xử lý bề mặt tinh xảo như đính kết thủ công, đan móc, in 3D hiện đại nhằm tái hiện sự uyển chuyển, mềm mại của nước một cách sống động.

Mặt khác, chất liệu lông và len cũng được kết hợp khéo léo, giúp tạo nên vẻ sang trọng, ấm áp - đặc trưng của thời trang mùa thu đông.

Chất liệu chủ đạo ở bộ sưu tập bao gồm len, dạ, da và plastic, được xử lý sáng tạo nhằm mang đến sự độc đáo, gợi lên cảm giác vừa mạnh mẽ, vừa nhẹ nhàng như dòng nước chảy.

Điểm nhấn là các thiết kế len móc công phu, hòa quyện giữa phong cách thủ công truyền thống với công nghệ hiện đại, tạo vẻ đẹp mới lạ, cuốn hút.

Đảm nhận vai trò vedette, Á hậu Hoàng Thùy tự tin sải bước trong bộ cánh quyền lực. Cô diện váy ngắn đính sequin, tôn đôi chân thẳng tắp làm nên thương hiệu riêng. Nữ người mẫu thực hiện những bước catwalk điêu luyện, thu hút ánh nhìn.

H'Hen Niê tựa như đóa hồng kiêu sa

Thương hiệu Happy Clothing by Thảo Nguyễn trình làng bộ sưu tập "Rosy Fall" lấy cảm hứng từ chiều thu se lạnh ở Hà Nội, có nắng vàng ươm và sắc đỏ thắm trên cánh hoa hồng nhung.

Mỗi thiết kế trong bộ sưu tập mang những đường kim mũi chỉ tinh xảo trên nền chất liệu nhung và dạ tweed cao cấp.

Phần mở màn bộ sưu tập giới thiệu các mẫu trang phục nhằm khắc họa vẻ đẹp của hoa hồng kiêu sa.

Những họa tiết hoa hồng thêu thủ công, gấp nếp, đính đá thủ công tạo nên điểm nhấn cho bộ sưu tập. Các mẫu váy ngắn, dài kết hợp cùng áo choàng, găng tay lần lượt được trình diễn trên sân khấu, mang đến sự đa dạng, giúp người mặc tự do biến hóa phong cách.

Chuyển sang phần thứ hai, bộ sưu tập đưa người xem bước vào một khu vườn mùa thu lãng mạn. Sự kết hợp hài hòa giữa sắc nâu trầm ấm và vàng đồng lấp lánh tạo nên không gian đầy mê hoặc.

Ở phần kết, Hoa hậu H'Hen Niê tỏa sáng trên đường băng với bộ cánh thơ mộng, tựa như đóa hồng giữa mùa thu Hà Nội.

Nhà thiết kế Thủy Nguyễn trình làng bộ sưu tập áo dài cưới

Đến với Aquafina Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam Thu - Đông 2024, nhà thiết kế Thủy Nguyễn giới thiệu bộ sưu tập mang tên "Én nhạn hiệp đôi".

Bộ sưu tập là những mẫu áo dài cưới tinh xảo, chứa đựng sự giao thoa giữa vẻ đẹp vang bóng Đông - Tây một thời và tính đương đại của áo dài.

Bản nhạc vọng cổ Dạ cổ hoài lang, tác phẩm phim Công tử Bạc Liêu trở thành nguồn cảm hứng cho nhà thiết kế Thủy Nguyễn. Cô khéo léo đưa cải lương trở thành chất liệu sáng tạo trong bộ sưu tập, với mong muốn giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống bằng cái nhìn rất đương đại.

Nhà thiết kế làm mới kiểu dáng quen thuộc của áo dài bằng viền đăng ten, đi kèm là phụ kiện mấn to bản, tạo điểm nhấn đặc biệt về thị giác.

Bộ sưu tập không chỉ giới thiệu các thiết kế áo dài thông thường với sắc trắng, đỏ, hồng, mà còn là bức tranh sống động về vẻ đẹp thiên nhiên.

Họa tiết chim muông, phượng hoàng cùng hình ảnh hoa đào, hoa mai, hoa sen được đính kết thủ công tỉ mỉ, làm thiết kế áo dài trở nên tinh tế, vừa truyền thống, vừa hiện đại.

"Đây là một bản giao hưởng đầy cảm xúc giữa nghệ thuật và thời trang", CEO Trang Lê - Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế Việt Nam - chia sẻ.

Nhà thiết kế Singapore diễn giải văn hóa bản địa trên khắp thế giới

Được mệnh danh là "cha đẻ của Couture Singapore", nhà thiết kế Frederick Lee nổi tiếng với những thiết kế hướng đến sự cầu kỳ, tỉ mỉ cùng các chi tiết độc đáo không thể trộn lẫn.

Đến với sự kiện năm nay, nhà thiết kế Frederick Lee giới thiệu bộ sưu tập "Down To Earth", chứa đựng sự thấm đẫm tinh hoa văn hóa từ các cộng đồng bản địa trên khắp thế giới.

Xuyên suốt bộ sưu tập, các chất liệu tự nhiên như lông vũ, hạt cườm, hay rơm raffia được sử dụng khéo léo trong từng thiết kế. Điều này thể hiện sợi dây kết nối giữa con người với thiên nhiên.

Để tôn vinh bản sắc khác biệt của từng quốc gia, nhà thiết kế Frederick Lee lựa chọn dàn người mẫu đa quốc tịch, đa màu da, cùng nhau tạo nên màu sắc riêng biệt cho bộ sưu tập.

Bộ sưu tập dẫn dắt người xem đến với khu rừng huyền bí, thông qua những thiết kế lông vũ độc đáo, vừa tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên, vừa thể hiện sự đa dạng văn hóa của các cộng đồng bản địa.

Nhà thiết kế còn ứng dụng những phom dáng táo bạo, hoành tráng, thể hiện tư duy sáng tạo bằng hàng loạt các mẫu trang phục ấn tượng.