Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm việc với tỉnh Sơn La

Chiều 8/11, đoàn công tác của Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung làm trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Sơn La về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 10 tháng đầu năm.

Báo cáo tại cuộc làm việc, ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, trong 10 tháng năm 2025, các cấp, các ngành và các địa phương trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2025.

Quang cảnh buổi làm việc (Ảnh: Anh Dũng).

Tổng sản phẩm theo giá so sánh trên địa bàn tỉnh (GRDP) 9 tháng đầu năm 2025 ước tính đạt 27.094 tỷ đồng, tăng 6,26% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2025 ước đạt 25.188 tỷ đồng, bằng 138,07% dự toán, trong đó thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.522 tỷ đồng, bằng 109% dự toán Trung ương giao và 100,5% dự toán HĐND tỉnh giao.

Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Anh Dũng).

Tỉnh đã khởi công xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn tuyến thuộc địa bàn tỉnh Sơn La; triển khai quyết liệt công tác sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, triển khai đầy đủ, kịp thời, góp phần ổn định đời sống nhân dân.

Công tác phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai được triển khai quyết liệt, hiệu quả; tình hình kinh tế - xã hội cơ bản ổn định, quốc phòng - an ninh được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025-2030.

Công tác xây dựng nông thôn mới được triển khai đồng bộ, hiệu quả, gắn với thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đến ngày 30/6, toàn tỉnh có 74 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi theo đúng chỉ đạo và hướng dẫn, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Kết quả giải ngân đến ngày 6/11, toàn tỉnh giải ngân được hơn 688 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch vốn được giao.

Tỉnh đã triển khai thực hiện quyết liệt chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát. Tính đến tháng 5/2025, tỉnh đã hoàn thành xây dựng 3.058 căn nhà, vượt 221 căn so với kế hoạch ban đầu, sớm 169 ngày so với thời hạn Chính phủ quy định (ngày 31/10),...

Kết luận cuộc làm việc, Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Đào Ngọc Dung ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được của tỉnh Sơn La trong phát triển kinh tế - xã hội với nhiều điểm sáng.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung đánh giá, Sơn La là tỉnh trung tâm vùng Tây Bắc, từng là lõi nghèo của cả nước, nhưng trong những năm qua, tỉnh đã có nhiều bứt phá chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nhiều nỗ lực tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách nhà nước.

Ông Đặng Ngọc Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La phát biểu tại buổi làm việc (Ảnh: Anh Dũng).

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh, Sơn La vẫn là tỉnh nghèo, cần tạo động lực thực sự để vươn lên. Với tỷ lệ hộ nghèo vẫn thuộc nhóm cao, tỉnh cần ban hành các nghị quyết chuyên đề để tập trung xóa nghèo. Bởi phát triển kinh tế, mục đích quan trọng vẫn là nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.

Bộ trưởng cũng đề nghị, tỉnh quan tâm đến dân trí, xử lý điểm nóng về ma túy, tập trung phát triển kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công, tập trung cao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; vận hành tốt mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, trong đó đặc biệt quan tâm đến chất lượng cán bộ.

Ông cũng đề nghị tỉnh Sơn La đặc biệt quan tâm đến vấn đề an ninh dân tộc, an ninh tôn giáo; thực hiện tốt các chính sách dân tộc, xử lý hài hòa vấn đề tôn giáo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng của nhân dân trong khuôn khổ pháp luật.