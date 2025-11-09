Khó khăn chồng chất, Nissan phải bán toà nhà trụ sở, trở thành khách thuê

Trong thời gian qua, Nissan đã phải đưa ra nhiều quyết định khó khăn nhằm xoay chuyển tình hình khó khăn. Bên cạnh việc đóng cửa một số nhà máy, hãng còn âm thầm bán trụ sở toàn cầu của mình.

Nissan đã bán trụ sở toàn cầu của hãng tại Yokohama (Ảnh: Nissan).

Trong buổi công bố kết quả kinh doanh nửa đầu năm, Nissan cập nhật tiến độ của kế hoạch tái cơ cấu mang tên Re:Nissan, với mục tiêu đạt lợi nhuận hoạt động dương và có dòng tiền tự do vào năm tài chính 2026.

Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản cho biết đã xác định được khoảng 200 tỷ yên (1,3 tỷ USD) trong các khoản có thể tiết kiệm, cắt giảm, và đang chuyển từ giai đoạn ý tưởng sang triển khai.

Nissan đang tối ưu hóa các tài sản không cốt lõi, bao gồm việc bán trụ sở toàn cầu ở Yokohama (Nhật Bản). Dù không chia sẻ chi tiết, hãng xác nhận sẽ thuê lại tòa nhà trong 20 năm theo thoả thuận chuyển nhượng.

Theo Nissan, khoản thu từ thương vụ này sẽ được tái đầu tư để hiện đại hóa cơ sở vật chất và hỗ trợ tăng trưởng trong tương lai theo kế hoạch Re:Nissan.

Dù hãng không công bố giá trị cụ thể, tờ The Economic Times cho biết tòa nhà trụ sở của Nissan được công ty MJI Godo Kaisha mua lại với giá 97 tỷ yên (633 triệu USD). Nissan dự kiến thu về 73,9 tỷ yên (483 triệu USD) lợi nhuận từ việc bán trụ sở.

Phần lớn nỗ lực ban đầu tập trung vào cắt giảm, nhưng Nissan cho biết hãng đang chuyển sang giai đoạn tiếp theo, với trọng tâm là sản phẩm và hợp tác. Dù chưa tiết lộ chi tiết, công ty cho biết sẽ ra mắt loạt sản phẩm mới trong thời gian từ nay đến hết năm tài chính 2027.

Trong nửa đầu năm tài chính, Nissan ghi nhận lỗ hoạt động 27,7 tỷ yên (181 triệu USD), dù bán được 1,48 triệu xe và đạt tổng doanh thu 5,6 nghìn tỷ yên (36,6 tỷ USD).

Trước những khó khăn chồng chất, hãng đã hạ dự báo lợi nhuận cả năm tài chính 2025, dự kiến lỗ hoạt động 275 tỷ yên (1,8 tỷ USD).

Dẫu vậy, CEO Ivan Espinosa của Nissan cho biết: “Kết quả nửa đầu năm phản ánh những thách thức chúng tôi đang phải đối mặt, nhưng đồng thời khẳng định Nissan đang đi đúng hướng để phục hồi”.