Dự báo bão Phượng Hoàng sẽ đổi hướng sau khi đi vào Biển Đông

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia lúc 19h ngày 8/11, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão Fung - Wong (tên tiếng Việt là Phượng Hoàng) cấp 14, giật cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 30km/h.

Dự báo đến 19h ngày 9/11, bão trên vùng biển phía Đông đảo Lu Dông (Philippines) với cường độ cấp 16 (cấp siêu bão), giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 30km/h.

Lúc 19h ngày 10/11, bão Phượng Hoàng trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông với cường độ cấp 13, giật cấp 16, di chuyển hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 15-20km/h.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Bắc, sau đó là Đông Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, sau tăng lên 20-25km và cường độ có xu hướng giảm dần.

Dự báo của các cơ quan khí tượng quốc tế đều chung nhận định bão Fung - Wong có thể đi theo quỹ đạo parabol. Sau khi đi qua đảo Lu Dông (Philippines) bão có thể chuyển hướng lớn lên phía Bắc, gây ảnh hưởng trực tiếp đến Đài Loan (Trung Quốc).

Theo nhận định ban đầu của các chuyên gia và các cơ quan khí tượng trong khu vực, bão Phượng Hoàng ít có khả năng đi vào nước ta, song các cơ quan khí tượng trong nước vẫn đang theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão để đưa ra cảnh báo, dự báo kịp thời.

Do ảnh hưởng của bão Phượng Hoàng từ đêm 8/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9; vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-12, giật cấp 14-15, sóng biển cao 3-5m, sau tăng lên 6-8m. Biển động dữ dội.

Hướng di chuyển của bão Phượng Hoàng (Ảnh: NCHMF).

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo, trong khoảng ngày 10-12/11, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió bão mạnh cấp 11-13, giật cấp 16, sóng biển cao 8-10m. Biển động dữ dội.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Dự báo thời tiết ngày 9/11, các vùng trên cả nước:

Hà Nội: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-30 độ C.

Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C.

Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Thanh Hóa - Huế: Phía Bắc nhiều mây, có mưa rải rác; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ngày gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C, có nơi trên 30 độ C.

Nam Bộ: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng miền Tây chiều và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió tây nam đến tây cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TPHCM: Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-32 độ C.