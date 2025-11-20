Bố Hoa hậu Yến Nhi đuối sức, bị lật xuồng trong lũ hiện ra sao?

Chiều 20/11, trên trang cá nhân, Hoa hậu Yến Nhi chia sẻ hình ảnh nước lũ dâng cao, tràn vào nhà tại thôn Phú Đa (phường Đông Hòa, Đắk Lắk). Trong ảnh, bố cô ngồi trên xuồng, vật lộn giữa dòng nước chảy xiết.

Người đẹp cho biết: "Tôi đã mất liên lạc với ba và người dân trong thôn. Lần cuối tôi biết tin là ba đang rất đuối sức. Tối qua, ba đưa bà nội đến trường học để tập kết cùng bà con, sau đó quay lại hỗ trợ những người khác thì bị lật xuồng. May mắn là ba vẫn an toàn, nhưng đến trưa nay tôi không còn nhận được bất kỳ thông tin nào".

Yến Nhi chia sẻ hình ảnh bố cô chống chọi giữa dòng nước dữ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo Yến Nhi, nước lũ ngày càng dâng cao, nhiều hộ dân trong thôn vẫn mắc kẹt. Cô và ê-kíp đã liên hệ nhiều cơ quan chức năng để nhờ hỗ trợ nhưng việc tiếp cận khu vực hiện rất khó khăn. Người đẹp sinh năm 2004 mong thông tin của mình có thể giúp kết nối lực lượng cứu hộ và đưa người thân đến nơi an toàn.

Chia sẻ của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025 khiến khán giả lo lắng, nhiều người gửi tin nhắn hỏi thăm về tình trạng của bố của Yến Nhi.

Cảnh nước dâng cao ở thôn của Yến Nhi (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trao đổi với phóng viên Dân trí tối 20/11, đại diện truyền thông của Yến Nhi cho biết, bố của hoa hậu đã an toàn và đang cùng lực lượng địa phương hỗ trợ đưa người dân đến điểm tập kết. Tối qua, ông bị lật xuồng khi đang di chuyển nhưng may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Khoảng 15h hôm nay, Yến Nhi có mặt tại sự kiện ra mắt phim ở TPHCM. Khi đang dự sự kiện, cô nhiều lần liên lạc về nhà nhưng không có thông tin về bố nên lo lắng và quyết định rời đi sớm. Cô và mẹ hiện ở TPHCM nên không thể trực tiếp hỗ trợ, càng thêm bất an trước tình hình ở nhà.

Người đẹp 21 tuổi dự định bay về Đắk Lắk để thăm gia đình nhưng sân bay đang tạm đóng, các tuyến đường về quê cũng bị cô lập hoàn toàn.

Bố mẹ Yến Nhi trong ngày tiễn con gái đi dự thi quốc tế (Ảnh: Facebook nhân vật).

Sau khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2025 (Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2025), hoàn cảnh của Yến Nhi từng gây xúc động.

Hoa hậu sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo khó, bố làm thợ hồ, mẹ bán vé số suốt hơn 20 năm để nuôi ba anh em ăn học. Gia đình của cô hiện sống tại Đắk Lắk.

Những năm gần đây, vì việc bán vé số không còn đủ thu nhập, mẹ cô phải theo chồng đi phụ hồ.