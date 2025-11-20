Diệp Bảo Ngọc: "Tôi từng mơ cho con đi du học nên phải cố gắng rất nhiều"

Diệp Bảo Ngọc (SN 1993) là một trong những nữ diễn viên hoạt động năng suất của màn ảnh Việt. Ba năm qua, cô ghi dấu ấn trong loạt phim điện ảnh như: Lật mặt 6: Tấm vé định mệnh (2023), Làm giàu với ma (2024), Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn (2025)...

Trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, Diệp Bảo Ngọc cho biết, trong mỗi giai đoạn, cô sẽ có những cách lựa chọn vai diễn khác nhau, phù hợp với độ trải nghiệm khác nhau.

Diệp Bảo Ngọc khoe nhan sắc mặn mà khi xuất hiện tại một chương trình ở TPHCM gần đây (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Vì phải cân bằng việc gia đình và các hoạt động khác nên mỗi năm tôi hầu như chỉ đóng một phim. Đó là mức độ đủ để tôi giữ phong độ tốt nhất. Sắp tới, tôi sẽ có một vai diễn khác biệt nhất từ trước tới nay. Bộ phim mới dự kiến ra rạp dịp 30/4 năm sau", Diệp Bảo Ngọc hé lộ.

Ở tuổi 32, Diệp Bảo Ngọc bận rộn với nhiều vai trò, vừa hoạt động nghệ thuật, vừa kinh doanh, vừa chăm sóc con trai. Nữ diễn viên cho biết cô là người "nghiện" công việc, luôn để đầu óc tư duy, ít khi cho phép bản thân lười biếng.

Đảm đương nhiều trách nhiệm nên Diệp Bảo Ngọc không tránh khỏi những lúc mệt mỏi. Khi cần "xả hơi", cô thường chăm sóc cây cối trong vườn.

"Khu vườn trên sân thượng nhà tôi trồng rất nhiều rau củ, cây xanh. Nhiều người nghĩ rằng làm vườn cần mảnh đất hoành tráng, nhưng tôi chỉ cần một mảnh đất nho nhỏ là đủ để thư giãn với thiên nhiên, tái tạo năng lượng.

Làm vườn cũng là hoạt động để tôi tìm kiếm niềm vui, gắn kết với con mình, giúp bé hiểu về ý thức bảo vệ môi trường", Diệp Bảo Ngọc chia sẻ bí quyết cân bằng tinh thần.

Diệp Bảo Ngọc thường tìm đến thiên nhiên để cân bằng tinh thần (Ảnh: Facebook nhân vật).

Con trai và gia đình là động lực để Diệp Bảo Ngọc nỗ lực phấn đấu, đặt nhiều mục tiêu trong cuộc sống. "Tôi quan niệm rằng sống phải biết ước mơ. Ví dụ 10 năm trước, tôi mơ ước cho con trai đi du học. Để làm được điều đó, tôi đã phải cố gắng rất nhiều", cô nói.

Diệp Bảo Ngọc cho biết, khán giả thường thấy cô xuất hiện với hình ảnh vui tươi, rạng rỡ, nhưng cuộc sống của cô không phải lúc nào cũng "màu hồng". Nhìn lại hành trình đã qua, nữ diễn viên cho rằng điều quan trọng nhất là giữ nội tâm mạnh mẽ, dám đối diện với nỗi đau và bước qua nó.

Trương Quỳnh Anh ủng hộ Diệp Bảo Ngọc trong dự án mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

"Cho dù cuộc sống có những lúc đau khổ, tôi chọn cách phản ứng tích cực thay vì ngồi than vãn. Tôi tin rằng trong đời không chuyện gì xảy ra ngẫu nhiên. Khi những chuyện không vui đến với mình, tôi tự hỏi việc này sẽ mang lại bài học gì, giúp tôi rút ra được điều gì. Nếu mình luôn lạc quan và tích cực, cuộc sống cũng sẽ mang đến cho mình những điều vui vẻ.

Chúng ta sinh ra không có sẵn nội tâm vững vàng thì phải tự lấp đầy bằng những trải nghiệm, những lần vấp ngã. Quan trọng không phải là chúng ta té ngã ra sao mà là đứng dậy thế nào", Diệp Bảo Ngọc bộc bạch.

Thời gian tới, Diệp Bảo Ngọc cũng ấp ủ thực hiện chương trình thực tế mà cô đóng vai trò MC, gặp gỡ nghệ sĩ và bạn bè để cùng chăm sóc cây cối, trò chuyện về lối sống an lành, nâng cao tinh thần và sức khỏe. Cô mong muốn trao gửi năng lượng tích cực, giúp khán giả xoa dịu những lo âu, bộn bề, có giây phút tĩnh lặng giữa nhịp sống xô bồ.