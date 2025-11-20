Phim Trấn Thành liệu có vượt qua "Mưa đỏ" tại Liên hoan phim Việt Nam?

Chiều 20/11, họp báo khai mạc Liên hoan phim (LHP) Việt Nam lần thứ XXIV diễn ra tại TPHCM.

Chương trình có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) Tạ Quang Đông; Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao (VH&TT) TPHCM Nguyễn Thị Thanh Thúy.

Quang cảnh buổi họp báo (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Thị Diệu Thúy, việc TPHCM đăng cai tổ chức LHP Việt Nam lần thứ XXIV là niềm vinh dự lớn, được nhân dân thành phố háo hức, mong chờ. Mọi công tác hậu cần đều đã cơ bản đảm bảo để phối hợp với Bộ VH-TT&DL tổ chức.

Trở lại TPHCM sau 10 năm, LHP Việt Nam lần thứ XXIV cũng hứa hẹn là kỳ LHP ý nghĩa vì diễn ra đúng dịp TPHCM vừa được UNESCO công nhận là Thành phố điện ảnh thuộc Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo toàn cầu.

Trong lễ khai mạc diễn ra tối mai (21/11), TPHCM cũng sẽ chính thức đón nhận bằng công nhận là Thành phố điện ảnh được trao bởi đại diện UNESCO.

Phó Giám đốc Sở VH&TT Nguyễn Thị Thanh Thúy (Ảnh: Bích Phương).

Phó Giám đốc Sở VH&TT Nguyễn Thị Thanh Thúy chia sẻ thêm, LHP Việt Nam lần thứ XXIV là cơ hội để TPHCM giao lưu cùng các địa phương về tính liên kết vùng, bàn về tiềm năng, thế mạnh, thẳng thắn nhìn nhận vướng mắc, khó khăn về thể chế để có những giải pháp đưa điện ảnh TPHCM phát triển mạnh hơn nữa trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, LHP năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, chào mừng nhiều dấu mốc trọng đại của đất nước và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây cũng là dịp nhìn lại chặng đường 55 năm hình thành và phát triển của LHP Việt Nam.

"Chuỗi hoạt động của LHP Việt Nam lần thứ XXIV sẽ có nhiều điểm mới, từ việc trao bằng khen để cổ vũ tập thể, cá nhân, hãng phim, cho đến sự góp mặt của đại diện lãnh đạo văn hóa từ nhiều tỉnh thành về TPHCM. Đây là dịp để chúng ta thảo luận chính sách, phương hướng để điện ảnh Việt Nam phát triển toàn diện", ông Tạ Quang Đông cho hay.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông trả lời truyền thông (Ảnh: Bích Phương).

Năm nay, Hội đồng tuyển chọn đã nhận được 30 phim truyện, 120 phim tài liệu, 21 phim khoa học, 32 phim hoạt hình từ các đơn vị sản xuất phim trên cả nước để đưa vào các hạng mục của LHP.

Trong đó, hạng mục Phim truyện điện ảnh có nhiều tác phẩm nổi tiếng dự thi như: Địa đạo, Mai, Bộ tứ báo thủ, Mưa đỏ, Nụ hôn bạc tỷ, Chị dâu...

Tại họp báo, truyền thông dự đoán phim Mưa đỏ có nhiều cơ hội tại LHP Việt Nam năm nay, song ông Tạ Quang Đông để ngỏ phần trả lời.

"Thời gian này, để tránh áp lực cho ban giám khảo, tôi xin từ chối trả lời câu hỏi. Doanh thu phòng vé, hiệu ứng khán giả dành cho Mưa đỏ cũng đã được nhìn nhận, do đó chúng ta hãy cho ban giám khảo có không gian tĩnh lặng để chấm điểm minh bạch, công bằng", ông Tạ Quang Đông nói.

Trước thắc mắc về những phim thương mại có doanh thu cao như Mai, Bộ tứ báo thủ... liệu có cơ hội đoạt giải hay không, ông Tạ Quang Đông phản hồi: "Với nghệ thuật, tiêu chí đầu tiên phải hướng tới là cái hay, cái đẹp, thứ hai là phim phải phản ánh được dòng chảy thời đại.

Doanh thu cũng là một phần trong các tiêu chí, tuy nhiên, nghệ thuật vẫn là nghệ thuật. Ban giám khảo sẽ cân bằng những yếu tố về công chúng, doanh thu, tác giả, thời đại".