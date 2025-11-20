Việt Nam và Hàn Quốc tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Chiều 20/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Đoàn đại biểu Quốc hội Hàn Quốc thăm chính thức Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, hai Chủ tịch Quốc hội đã tiến hành hội đàm, trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ song phương nói chung và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các cơ quan lập pháp hai nước nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Hàn Quốc và hợp tác giữa Quốc hội hai nước ngày càng phát triển thực chất, hiệu quả và toàn diện trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik (Ảnh: Pool).

Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik bày tỏ vui mừng được trở lại thăm Việt Nam, đồng thời cho rằng hai bên có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, đã trở thành đối tác kinh tế hàng đầu của nhau và có mối quan hệ không thể tách rời.

Hai nhà lãnh đạo bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tốt đẹp trong quan hệ hợp tác giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992 đến nay.

Hai nhà lãnh đạo đánh giá cao ngoại giao nghị viện và hợp tác giữa Quốc hội hai nước đã trở thành điểm sáng nổi bật, đóng vai trò quan trọng trong việc giám sát thúc đẩy thực thi các thỏa thuận cấp cao, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp và tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa đại biểu và nhân dân hai nước.

Hai Chủ tịch Quốc hội nhất trí tiếp tục củng cố tin cậy chính trị, duy trì thường xuyên hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, tạo cơ sở mở rộng hợp tác toàn diện trên tất cả các lĩnh vực.

Đồng thời, thúc đẩy mở rộng hợp tác quốc phòng, an ninh; trao đổi kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề an ninh phi truyền thống, tội phạm xuyên quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế phát triển hiệu quả phù hợp với lợi ích chung của cả hai bên, phấn đấu sớm hoàn thành mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ USD vào năm 2030.

Hai bên nhất trí mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp, năng lượng và chuyển giao công nghệ phục vụ mục tiêu phát triển chung.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Woo Won Shik tại lễ ký Bản ghi nhớ về hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước (Ảnh: Pool).

Trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, hai bên nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực, văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân, qua đó tạo sự gắn kết hơn nữa giữa người dân hai nước.

Hai bên đánh giá cao kết quả hợp tác tốt đẹp giữa Quốc hội hai nước thời gian qua, đồng thời nhất trí triển khai hiệu quả Biên bản ghi nhớ hợp tác mới giữa Quốc hội hai nước ký kết nhân chuyến thăm.

Hai bên nhất trí duy trì thường xuyên việc trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao giữa Quốc hội hai nước nhằm tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng pháp luật, thể chế phục vụ phát triển bền vững.

Đồng thời, thúc đẩy vai trò của cơ quan lập pháp hai nước trong việc phối hợp giám sát thực hiện các điều ước quốc tế, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai Chính phủ; tăng cường giao lưu hợp tác và phát huy vai trò cầu nối của Nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội hai nước.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường phối hợp, ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới như Diễn đàn nghị viện châu Á-Thái Bình Dương (APPF), Liên minh Nghị viện thế giới (IPU).

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhất trí phối hợp chặt chẽ, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.