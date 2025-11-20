Vụ xe sang Maybach S600 đâm xe khách: Một người tử vong

Tối 20/11, một nguồn tin của phóng viên xác nhận, vụ tai nạn giữa xe Mercedes Maybach S600 và xe khách vào rạng sáng cùng ngày ở phường Bãi Cháy (Quảng Ninh) đã làm một người tử vong.

Chiếc xe Maybach hư hỏng nghiêm trọng sau vụ tai nạn (Ảnh: Dũng Bùi).

Thông tin ban đầu, nạn nhân tử vong là người ngồi hàng ghế sau xe Maybach, tài xế xe này bị thương nặng đang điều trị tại bệnh viện.

Như đã đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào lúc 1h11 ngày 20/11, tại đường Hậu Cần, phường Bãi Cháy, Quảng Ninh. Hình ảnh từ camera an ninh nhà dân cho thấy, chiếc Maybach S600 (chưa rõ biển số và danh tính tài xế) chạy tốc độ cao khi vào khúc cua, sau đó mất lái, lao sang làn đường ngược chiều và tông vào đầu xe khách đang đỗ ven đường.

Mercedes Maybach tông xe khách đỗ ven đường ở Quảng Ninh (Video: Đ.X.).

Cú va chạm khiến xe khách rung lắc mạnh, còn chiếc Maybach xoay nhiều vòng trước khi văng ra vài mét.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục trích xuất camera khu vực, đo nồng độ cồn và kiểm tra các yếu tố kỹ thuật của xe Maybach để làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.