Con trai trưởng nhóm Bức Tường mừng sinh nhật tuổi 23 với món quà đặc biệt

Đây là sản phẩm thứ 2 của Nguyên Trần sau đĩa đơn đầu tay What’s the Point phát hành tháng 8. Dự án tiếp tục được anh thực hiện trọn vẹn tại Mỹ trong thời gian học tập và làm việc, từ khâu sáng tác đến thu âm và biểu diễn.

Hai phiên bản Anh - Việt được xây dựng song song, thể hiện định hướng phát hành đa thị trường mà Nguyên Trần theo đuổi.

Anh cho biết việc viết bằng tiếng Anh mang lại sự tự nhiên trong sáng tác, nhưng phiên bản tiếng Việt giúp anh duy trì sự gắn kết với khán giả quê nhà.

Nguyên Trần - con trai nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng, trưởng nhóm Bức Tường - mừng sinh nhật tuổi 23 bằng 1 sản phẩm âm nhạc do mình thực hiện (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Just talk/Lời nói được lấy cảm hứng từ câu chuyện anh từng chứng kiến: Một tình bạn rạn nứt chỉ vì 2 người không thể trò chuyện và lắng nghe nhau.

Từ trải nghiệm này, Nguyên Trần lựa chọn hướng pop-rock để kể lại câu chuyện bằng âm nhạc.

Nguyên Trần thổ lộ: “Tôi luôn nghĩ lời nói mang sức mạnh rất lớn. Chúng ta có thể xây dựng hoặc đánh mất một điều gì đó chỉ bằng cách lựa chọn ngôn từ phù hợp.

Tôi mong mỗi ca khúc mình viết ra đều có lý do để tồn tại, dù chỉ là một lát cắt nhỏ trong cuộc sống. Nếu điều tôi viết ra những ca từ có thể giúp ai đó nhẹ lòng hơn, hoặc khiến họ muốn nói chuyện với một người họ thương, thì đó là món quà lớn nhất đối với một người nghệ sĩ”.

Theo anh, nếu ca khúc có thể khiến ai đó nhẹ lòng hơn hoặc chủ động kết nối lại với một người quan trọng, đó là điều anh luôn hướng đến khi viết nhạc.

Quá trình sáng tác diễn ra trong khoảng ba ngày. Verse đầu tiên là phần anh gặp nhiều khó khăn nhất, trong khi điệp khúc là đoạn anh dành thời gian chỉnh sửa nhiều nhất để đạt được cảm giác đúng với câu chuyện.

Ở phần sản xuất, Nguyên Trần tiếp tục hợp tác cùng Hưng BlackHearted - thành viên nhóm Dạ Ma và Black Infinity - người đã đồng hành với anh từ sản phẩm đầu tay. Hưng đảm nhiệm vai trò đồng sản xuất và thực hiện MV.

Theo Nguyên Trần, quá trình làm việc này giúp anh hiểu hơn công việc của một nghệ sĩ độc lập, từ khâu chuẩn bị, tự học, hoàn thiện bản phối, đến việc làm lại từ đầu nếu thấy chưa phù hợp.

Về màu sắc âm nhạc, đĩa đơn kép cho thấy rõ hơn định hướng pop-rock của nghệ sĩ trẻ, với guitar là điểm tựa chính.

Anh chịu ảnh hưởng từ Oasis, John Mayer và Weezer nên ca khúc mang hơi hướng indie-pop pha rock nhẹ.

Nguyên Trần nhìn nhận: “Có lẽ vì tôi thích ca khúc này hơn đĩa đơn đầu tiên nên tôi cảm thấy nó phản ánh đúng cách tôi chơi nhạc ở thời điểm hiện tại. Tôi muốn giữ sự mộc mạc và tập trung vào nhịp điệu, âm sắc của guitar để làm rõ không khí của câu chuyện”.

Sản phẩm được phát hành đúng ngày sinh nhật 20/11, với Nguyên Trần, đây là mốc cá nhân quan trọng trong hành trình tự phát triển âm nhạc tại Mỹ.

“Nó giống như một món quà sinh nhật tuổi 23. Tôi cảm thấy mình đã hoàn thành một cột mốc nhỏ và còn nhiều việc phải làm phía trước. Nhưng ít nhất tôi biết mình đang đi đúng hướng”, con trai trưởng nhóm Bức Tường tâm sự.

Dự án với hai phiên bản Anh - Việt được sản xuất song song (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Kèm theo phần âm nhạc, MV cho dự án cũng được ra mắt cùng ngày. Theo nghệ sĩ, hình ảnh là phần hỗ trợ quan trọng cho câu chuyện của ca khúc, đặc biệt khi nội dung xuất phát từ một trải nghiệm có thật.

Trong thời gian tới, Nguyên Trần cho biết anh đang phát triển một EP dự kiến phát hành đầu năm 2026, tiếp tục theo đuổi hướng tự viết - tự sản xuất. Anh đã có nhiều bản demo ghi lại trong quá trình học tại Mỹ và muốn thử nghiệm các chất liệu mới nhằm mở rộng khả năng sáng tác.

Nguyên Trần tên thật là Trần An Nguyên, sinh năm 2002 - con trai của nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng - trưởng nhóm ban nhạc Bức Tường.

Anh tốt nghiệp ngành sản xuất âm nhạc tại Mỹ. Sản phẩm đầu tay của Nguyên Trần được thực hiện theo mô hình hợp tác với một hãng thu âm tại đây. Nghệ sĩ trẻ cho rằng môi trường cạnh tranh ở Mỹ tạo điều kiện để anh đánh giá đúng năng lực của mình.

Chia sẻ với truyền thông, Nguyên Trần cho biết, anh tin rằng, nếu có thể thành công ở một thị trường khắc nghiệt như Mỹ, anh sẽ làm được những điều tương tự ở Việt Nam. Với việc ra mắt ca khúc đầu tay sau khi hợp tác với một hãng thu âm tại Mỹ, Nguyên Trần đã bước đầu tìm thấy sự tự do và con đường riêng cho chính mình.