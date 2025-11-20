Tổng thống Putin không dùng AI trong công việc

Robot chào đón Tổng thống Nga Vladimir Putin tại sự kiện ở Moscow ngày 19/11 (Ảnh: Reuters).

“Về phần mình, Tổng thống Vladimir Putin không dùng trí tuệ nhân tạo trong công việc”, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 20/11 cho biết.

Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Điện Kremlin có sử dụng các công cụ AI để sàng lọc câu hỏi của người dân trong sự kiện đối thoại trực tiếp hàng năm sắp tới của Tổng thống Putin.

Trước đó, hôm 19/11, ông Putin đã tham dự phiên khai mạc Hội nghị quốc tế AI Journey 2025 (Hành trình vào thế giới trí tuệ nhân tạo), sự kiện thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực AI của Nga và quốc tế.

Tại đây, ông Putin đã nhấn mạnh tầm quan trọng của AI. Ông nhấn mạnh, đến năm 2030, các sản phẩm dựa trên trí tuệ nhân tạo tổng hợp sẽ phải được áp dụng trong tất cả các ngành công nghiệp chủ chốt.

Nhà lãnh đạo Nga kêu gọi thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc gia nhằm điều phối hoạt động phát triển các mô hình AI tạo sinh nội địa, mà ông nói là vô cùng quan trọng để bảo vệ chủ quyền của Nga.

Điện Kremlin đặt mục tiêu công nghệ AI sẽ đóng góp hơn 11 nghìn tỷ rúp (136 tỷ USD) cho nền kinh tế Nga vào năm 2030. Ông Putin kêu gọi các cơ quan nhà nước và doanh nghiệp lớn mạnh dạn ứng dụng AI hơn nữa, đồng thời cảnh báo về việc ban hành những quy định quá nghiêm ngặt.

Tuy nhiên, ông nhấn mạnh chỉ các hệ thống AI do Nga sản xuất mới được sử dụng cho an ninh quốc gia, nhằm ngăn chặn dữ liệu nhạy cảm bị rò rỉ ra nước ngoài.

Tại hội nghị, ông Putin kêu gọi mọi người ở Nga được tiếp cận bình đẳng với các thành tựu công nghệ, song cũng cảnh báo về những hệ quả tiêu cực của việc lạm dụng AI trong mọi quy trình, chẳng hạn như trong giáo dục.