Hồ Ngọc Hà: "Tôi biết ơn vì mình im lặng khi cần thiết"

Hai thập kỷ hoạt động showbiz, Hồ Ngọc Hà chưa bao giờ là cái tên nằm ngoài những tranh luận, khen chê của khán giả. Từ âm nhạc, phong cách sống đến đời tư, mỗi bước đi của cô đều thu hút sự quan tâm đặc biệt của công chúng.

Trò chuyện cùng phóng viên Dân trí nhân dịp phát hành ca khúc Cho đi nhiều hơn, nữ ca sĩ nhìn lại hành trình làm nghề nhiều thăng trầm, cách rèn luyện sự bình tĩnh trước những ý kiến tiêu cực, quan niệm về vẻ đẹp của người phụ nữ hiện đại, cũng như lựa chọn sống chậm để cảm nhận nhiều hơn về những mảnh đời khác nhau ngoài cuộc sống.

Hồ Ngọc Hà: "Phụ nữ đẹp là người biết giữ bình tĩnh" (Video: Bích Phương - Cát Tường - Cẩm Tiên).

"Mọi người chỉ nhìn vào sai sót mà không thấy tôi đang cố gắng hát live"

Năm qua, Hồ Ngọc Hà không phát hành dự án âm nhạc lớn. Cảm hứng sáng tạo của chị có đang bị chững lại?

- Tôi là người sống theo cảm xúc. Có những năm, tôi muốn tập trung mạnh vào âm nhạc. Có những năm, tôi thích sự bình yên hơn để làm những việc khác. Ở thời điểm này, tôi thấy mình cần tập trung vào việc nào thì tôi sẽ tập trung cho việc đó. Tôi không thể cứ ôm đồm mọi thứ vì sẽ không làm trọn vẹn được.

Hồ Ngọc Hà trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí (Ảnh: Bảo Quyên).

Giữa thị trường sôi động với loạt bản hit triệu lượt xem và những đêm nhạc cháy vé, chị có cảm thấy vị trí của mình đang bị... đe dọa?

- Ai cũng có vị trí của riêng mình nên không cần phải lo sợ. Các bạn trẻ cũng muốn có những vị trí mới, không muốn bị gọi là thay thế ai.

Tôi nghĩ rằng dù thế nào thì mỗi người sẽ có sân chơi của mình. Nếu bạn cũ kỹ, lạc hậu, nhàm chán thì tự bạn sẽ phải rời khỏi cuộc chơi. Còn nếu bạn vẫn hấp dẫn, thú vị, đẳng cấp, đáng chờ đợi thì bạn không bao giờ thấy bị đe dọa bởi điều gì. Quan trọng là mình bước vào cuộc chơi như thế nào.

Ở tuổi này, tôi không thể nào đi diễn ngày đêm, bay show liên tục ở khắp nơi như thời 20 tuổi. Nhưng hiện tại, tôi luôn sẵn sàng tham gia mọi cuộc chơi. Khi đã tham gia điều gì, tôi luôn "tất tay" cho điều đó, chơi rất "đã" và để lại ấn tượng cho khán giả.

Ai thành công, tôi mừng cho họ. Nhưng tôi cũng đã trải qua điều đó nên tôi hiểu rằng thành công bao giờ cũng song hành cùng gian nan. Khi có chỗ đứng, bạn sẽ rất vất vả để giữ vị trí bền vững trong nghề, chứ không phải nổi tiếng là xong.

Có những người nổi tiếng trong 1,2 năm rồi bỗng nhiên bị quên lãng. Nên hành trình tạo ra chỗ đứng, xây dựng thương hiệu đâu dễ dàng bị thay thế.

Hồ Ngọc Hà chia sẻ về quan điểm làm nghề sau 20 năm hoạt động nghệ thuật (Ảnh: Bảo Quyên).

Với danh xưng "nữ hoàng giải trí" và đạt được gần như mọi thứ ở lĩnh vực của mình, điều gì thúc đẩy chị tiếp tục nỗ lực?

- Tôi vốn dĩ chưa bao giờ hài lòng về chính mình, luôn nghĩ làm sao để ngày mai tốt hơn hôm nay. Mỗi sáng thức dậy, tôi đều duy trì kỷ luật tập luyện để mình chưa bao giờ là người hết thú vị. Tôi muốn chứng minh rằng mình sẽ trở thành người mang nhiều giá trị cho chính mình.

Vừa qua, hai màn trình diễn ca khúc "Bang Bang" của chị đều gây sốt mạng xã hội. Một lần, chị hát chênh phô, lần khác, chị chinh phục nốt cao hoàn hảo. Chị muốn chứng minh điều gì?

- Đó là câu trả lời cho hành trình làm nghề của tôi, khi tôi luôn gặp những ý kiến trái chiều, những "tai nạn" không lường trước. Nhưng nghệ sĩ cũng là con người, sân chơi nghệ thuật cũng là cuộc sống, mọi thứ đâu phải bao giờ cũng hoàn hảo.

Việc hát chênh phô vốn là sự cố rất nhỏ, mọi người chỉ nhìn vào sai sót đó mà không nhìn thấy khía cạnh tôi đang cố gắng hát live, mang tất cả tâm hồn vào ca khúc. Tôi muốn chứng minh cho mọi người thấy sự việc đó rất nhỏ bé và tôi sửa sai, khắc phục điều mình chưa làm được.

Hai mươi năm qua, tôi đã bước đi như vậy, chưa hay ở điểm nào thì cố gắng học hỏi ở điểm đó. Tôi có thể không phải người hát hay nhất nhưng luôn nỗ lực cao nhất.

Năm 2025, Hồ Ngọc Hà vẫn là tên tuổi đắt show, xuất hiện trong nhiều chương trình, sự kiện lớn (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Người phụ nữ biết cư xử bình tĩnh là người đẹp nhất"

Hồ Ngọc Hà từng nói, 20 năm qua chị "đi từ khó chịu đến buông bỏ" khi đọc những bình luận trái chiều của dư luận về mình. Sự bình tĩnh đó được chị rèn luyện như thế nào?

- Có nhiều người ở độ tuổi trưởng thành nhưng vẫn rất nông nổi, dễ bị xáo trộn tâm lý. Quan trọng là bạn phải chấp nhận rủi ro, chấp nhận biến cố, chấp nhận những điều chưa tốt ở mình thì mới có được sự bình tĩnh. Tôi nghĩ sống trên đời đừng đặt nặng bất cứ vấn đề gì vì mọi thứ đều có thể giải quyết được theo một cách nào đó.

Tôi giữ được sự bình tĩnh có thể do tôi đã đi qua nhiều thăng trầm, nông nổi. Tôi nhận ra sự nóng giận không giải quyết được vấn đề nào. Phản bác lại ý kiến tiêu cực càng không giải quyết được điều gì. Bạn nên biết im lặng khi cần thiết, giống như lúc gặp mưa bão, mình cần tĩnh lặng lại, tìm chỗ trú mưa gió.

Lúc "trú ẩn" chờ mưa bão qua đi, cảm xúc của chị ra sao?

- Tôi không thấy mình mất mát, không thấy mình tổn thương mà nhận được nhiều bài học. Đi qua nhiều câu chuyện, tôi biết ơn vì tôi đã biết im lặng đúng lúc, giải quyết mọi thứ êm đẹp theo cách bình tĩnh nhất. Dù có thiệt thòi nào đi chăng nữa cũng không là gì so với những điều mình nhận lại hôm nay.

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà chia sẻ cách cô ứng xử trước những ý kiến tiêu cực (Ảnh: Bảo Quyên).

Chị nghĩ thế nào là một phụ nữ đẹp?

- Phụ nữ đẹp là người biết giữ bình tĩnh trước mọi bão tố (cười). Bạn đẹp đến mấy mà bạn nóng giận, mất bình tĩnh thì bạn sẽ đánh mất vẻ đẹp của mình.

Phụ nữ không cần quá xinh đẹp, chỉ cần vừa đủ nhìn, nhưng có nội tâm vững vàng trước sóng gió. Người phụ nữ biết cư xử nhẹ nhàng, khéo léo luôn là người phụ nữ đẹp nhất.

Để làm một người phụ nữ đẹp khó khăn như thế nào, theo chị?

- Tôi cũng là con người, từng có lúc nóng giận, thế này, thế khác. Nhưng càng ngày, điều đó càng bớt lại, hoặc tôi bỏ qua dễ dàng hơn, không để bụng nữa. Tôi nhận ra chuyện đó nhỏ xíu, vì sao mình lại phải như vậy?

Ở tuổi của tôi, hormone lên xuống liên tục (cười). Nên tôi cố gắng duy trì việc tập yoga, tập luyện hằng ngày để giữ trí não trong trạng thái bình tĩnh nhất. Nếu không tập luyện, bạn không thể nào cân bằng nội tiết tố, không thể tỏa ra hormone hạnh phúc.

Chị lan tỏa hormone hạnh phúc đến tổ ấm của mình ra sao?

- Tôi hiểu được giá trị gia đình, nên dù bận rộn đến đâu, mỗi sáng tôi đều tự tay nấu bữa sáng cho các con. Ngày nào cũng như ngày nào, thời khóa biểu của tôi là cho con ăn, cho con đi học rồi tôi đi tập, đọc kinh cầu nguyện, sau đó muốn làm gì thì làm. Buổi tối, tôi nhận show diễn chọn lọc để dành thời gian cho các con.

Tôi đưa thời khóa biểu này trở thành kỷ luật để mình tuân thủ theo, không thể sống thiếu. Từ đó, cơ thể, tâm trí tôi có nền tảng để không bị xáo trộn bởi bất kỳ điều gì. Nhờ vậy mà tâm hồn tôi luôn được bình yên.

Tổ ấm hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tên tuổi chị gắn với âm nhạc, phong cách sống, thời trang và cả cuộc hôn nhân bên Kim Lý. Vậy, chị nghĩ sao trước ý kiến nói rằng thường xuyên khoe hình ảnh tổ ấm hạnh phúc cũng là cách chị xây dựng thương hiệu?

- Sự thật luôn ở đó nên không thể diễn mãi được. Hạnh phúc là điều chúng ta không thể giả tạo. Nhìn vào thần thái của người phụ nữ, bạn sẽ biết được họ đang có cuộc sống thế nào.

Khi mình muốn lan tỏa sự tích cực, niềm hạnh phúc đến khán giả, thì bắt buộc mình phải đang hạnh phúc thực sự. Điều gì giả dối sẽ không thể lan tỏa được.

Ngoài ra, các "thám tử mạng" bây giờ rất nhiều kinh nghiệm, nên làm sao có thể che giấu được? Tôi không làm nên tôi không sợ (cười).

Hồ Ngọc Hà và Kim Lý bên nhau nhiều năm, vượt qua thị phi, thăng trầm (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Khán giả thích tôi không trang điểm, ăn mặc bình thường"

Ở tuổi 42, Hồ Ngọc Hà đang tập trung vào điều gì?

- Tôi hướng đến đời sống đa dạng hơn, không chỉ lúc nào cũng chỉ là trình diễn, hát trên sân khấu. Những việc tôi đang làm cũng không hẳn là việc không tên, mà nó giúp tôi duy trì năng lượng tích cực. Tôi quan niệm rằng mình làm gì cũng được, miễn là có ý nghĩa.

Ví dụ, năm qua, tôi thực hiện Hành trình 20+, đến nhiều nơi trên mảnh đất Việt Nam, thực hiện những chuyến thiện nguyện. Nhiều khán giả lại thích phiên bản Hồ Ngọc Hà không trang điểm, ăn mặc bình thường, nói chuyện thoải mái với mọi người hơn là phiên bản ca sĩ.

Là nghệ sĩ, tôi cứ chân thật và sống đúng với cảm xúc của chính mình thì khán giả sẽ hiểu được. Năm 2025, tôi không phát hành sản phẩm âm nhạc nào, nhưng may mắn tôi vẫn xuất hiện ở nhiều chương trình lớn, sự kiện toàn cầu (cười).

Hồ Ngọc Hà chia sẻ về dấu ấn năm 2025, thời điểm cô chọn làm những công việc bình yên thay vì tập trung vào các sản phẩm âm nhạc lớn (Ảnh: Bảo Quyên).

Có ý kiến cho rằng làm thiện nguyện cũng là cách tô điểm thêm cho hình ảnh nghệ sĩ. Chị nghĩ sao về điều này?

- Tôi không bận tâm lắm với những ý kiến đó vì bản thân tôi hiểu mình đang làm gì là được. Ai chưa hiểu rồi họ sẽ hiểu, còn nếu họ cố chấp không hiểu thì cũng không sao cả. Bởi vì người đang hạnh phúc là tôi chứ không phải là những người đang ý kiến ngoài kia.

Tôi từng tự hứa với chính mình, rằng khi mình có điều kiện thì mình phải cho đi. Nếu bạn sống mà thấy không cần có trách nhiệm phải lo lắng cho ai, thì bạn vẫn có quyền sống như vậy. Nhưng bạn sống có vui hay không, có thấy ý nghĩa không? Còn tôi, dù trên cương vị nghệ sĩ hay một người bình thường, thì tôi luôn muốn cho đi bằng cả trái tim.

Hồ Ngọc Hà thể hiện thông điệp "cho đi" thế nào?

- Thời gian qua, tôi gặp những đứa trẻ mồ côi cha mẹ, ở cùng ông bà với điều kiện khó khăn nhưng rất ham học, luôn nghị lực trong cuộc sống. Có em mới chỉ 8,9 tuổi thôi nhưng chịu khó đi làm thêm, lau nhà thuê cho người ta kiếm vài chục ngàn một ngày. Các em chưa bao giờ nghĩ các em bất hạnh.

Bằng khả năng của tôi, tôi cố gắng giúp đỡ phần nào đó cho các em. Những hoàn cảnh đó cho tôi cảm nhận thêm ý nghĩa cuộc sống, có những bài học giá trị. Tôi thấy mình quá may mắn. Ngoài kia có những mảnh đời vất vả mà họ vẫn sống, vẫn vui, thì việc gì chúng ta phải buồn?

Đó cũng là cảm hứng để chị phát hành ca khúc "Cho đi nhiều hơn" dịp đầu năm mới?

- Những năm trước, khi chuẩn bị cho Gala Nhạc Việt, tôi thường hát nhạc xuân, nhưng năm nay lại có duyên phát hành ca khúc này. Đó là bài hát đúc kết lại hành trình năm 2025 của tôi, khi tôi được đi nhiều nơi, gặp những tấm gương trong cuộc sống. Có lẽ năng lượng mình lan tỏa thế nào sẽ thu hút năng lượng tương tự.

Tôi hy vọng sau những thứ xa hoa, khó gần, Cho đi nhiều hơn sẽ mang đến thông điệp gần gũi và chạm được đến mọi người.

Hồ Ngọc Hà kết hợp cùng 4 học trò trong ca khúc mới (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Khi hát cùng Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang và Thanh Thụy trong ca khúc này, chị dẫn dắt, đồng hành cùng học trò ra sao?

- Bùi Anh Tuấn, Giang Hồng Ngọc, Gigi Hương Giang và Thanh Thụy có giọng hát rất hay nên tôi mong muốn lan tỏa giọng hát của các bạn đến gần với khán giả hơn. Khi thu âm chung cùng đàn em, tôi thậm chí phải nỗ lực để hát hay bằng các em ấy (cười).

Mỗi người có một câu chuyện, năng lượng riêng nên chỉ cần cùng nhau thể hiện tác phẩm, làm sao để tạo nên bài hát mà khán giả mỗi lần thưởng thức đều thấy xúc động.

Cảm ơn chị về những chia sẻ!

Hồ Ngọc Hà (SN 1984) bắt đầu sự nghiệp người mẫu khi mới 15 tuổi. Năm 2004, cô lấn sân ca hát và trở thành ca sĩ nổi tiếng. Hồ Ngọc Hà có nhiều bản hit như: Tìm lại giấc mơ, Xin hãy thứ tha, Cả một trời thương nhớ, Gửi người yêu cũ, Cô đơn trên sofa, Cây đèn thần... Năm 2020, Hồ Ngọc Hà và diễn viên Kim Lý đăng ký kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Vợ chồng nữ ca sĩ đón cặp song sinh Lisa và Leon vào tháng 11/2020.

Ảnh: Bảo Quyên