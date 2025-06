Con gái Hồ Ngọc Hà hát tiếng Anh gây sốt

Mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ video đàn hát cùng con gái Lisa tại nhà. Nữ ca sĩ để mặt mộc, ngồi đệm đàn cho con gái 4 tuổi hát ca khúc See You Later, Alligator nổi tiếng gần đây.

Giọng hát của Lisa - con gái Hồ Ngọc Hà - gây sốt mạng xã hội (Video: Facebook nhân vật).

Trong clip, Lisa cầm micro, làm động tác cúi chào khán giả rồi hát ca khúc tiếng Anh. Người hâm mộ nhận xét Lisa đáng yêu, tinh nghịch và có tố chất làm nghệ sĩ.

Video thu về gần 50.000 lượt yêu thích trên Facebook, hàng nghìn bình luận khen ngợi Lisa.

"Tan chảy vì sự đáng yêu này của Lisa", "Lisa thừa hưởng sự thông minh, dí dỏm của mẹ Hà", "Ngóng chờ một sản phẩm 2 mẹ con cùng hát trong tương lai gần"... là một số bình luận mà khán giả gửi tới Hồ Ngọc Hà.

Hồ Ngọc Hà yêu thương, chiều chuộng con gái và rất tinh tế trong việc dạy con. Khi Lisa muốn mẹ đổi micro khác, Hồ Ngọc Hà nhẹ nhàng khuyên con “micro nào chẳng là micro” và cô bé vẫn vui vẻ nghe theo mẹ.

Hồ Ngọc Hà cho biết, Lisa chủ động đề nghị mẹ đệm đàn, trình bày tiết mục ngẫu hứng này và cô chỉ làm theo ý con gái.

Nữ ca sĩ cũng không áp đặt các con mà để các bé phát triển tự nhiên theo nhu cầu và sở thích. Lisa thích múa nên được mẹ cho theo học lớp ballet hay mua những đồ chơi liên quan đến âm nhạc. Lisa cũng được mẹ cho tự phối đồ khi ra ngoài cùng mẹ.

Gia đình hạnh phúc của Hồ Ngọc Hà (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trong cuộc gặp với truyền thông ở Hà Nội mới đây, Hồ Ngọc Hà chia sẻ, chính tổ ấm nhỏ là "liều thuốc" giữ cho cô sự cân bằng trong cuộc sống lẫn công việc.

"Tôi quen với việc có gia đình bên cạnh. Họ là nguồn năng lượng để tôi làm việc tốt hơn. Có thể người khác thấy phiền, nhưng tôi thì không muốn thành công mà cô đơn.

Tôi luôn muốn các con thấy mẹ làm việc và được đồng hành cùng ba mẹ. Việc cả nhà cùng nhau di chuyển không chỉ là sự gắn kết mà còn để các con hiểu được công việc của mẹ là gì", nữ ca sĩ nói.