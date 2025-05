Hàng chục nghìn người đội mưa xem dàn "Anh trai say hi" hát và… khóc

Tiếng fanchant (hò đệm theo câu hát của nghệ sĩ) vang vọng, ánh sáng từ hàng nghìn chiếc lightstick hòa quyện với sân khấu rực rỡ, tạo nên một bức tranh âm nhạc đầy sắc màu và khó quên.

HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Quang Hùng MasterD cùng 27 "anh trai" khác đã cống hiến những màn trình diễn bùng nổ, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả, đặc biệt là giới trẻ, Gen Z.

Đêm nhạc bùng nổ trong cơn mưa "xuyên màn đêm"

Song Luân (áo khoác bò, ở giữa) và dàn "anh trai" khuấy động sân khấu dưới cơn mưa, mang đến một màn trình diễn ấn tượng trong đêm nhạc.

Ngay khi những nốt nhạc đầu tiên vang lên tại sân vận động Mỹ Đình, trời Hà Nội bắt đầu đổ mưa lớn. Thế nhưng, trái ngược với dự đoán của nhiều người, khán giả không những không rời đi mà còn "cháy" hết mình.

Hơn 30.000 người hâm mộ mặc áo mưa, đứng kín khán đài, hát theo từng câu ca, nhún nhảy trong tiếng nhạc sôi động và ánh sáng rực rỡ của sân khấu.

Không khí tại concert 6 (đêm nhạc trực tiếp) Anh trai say hi nhanh chóng nóng lên, bất chấp cơn mưa tầm tã. Những bản hit quen thuộc vang lên liên tiếp như: Ngáo ngơ, Tình đầu quá chén, Bao lời con chưa nói, Icon, Bảnh, Đều là của em, No fear no star, Hào quang, Catch me if you can, Mất kết nối... khiến khán giả đồng thanh hát theo, tạo nên khoảnh khắc bùng nổ, ấn tượng trong cơn mưa trắng trời.

Từ trái qua: HIEUTHUHAI, Anh Tú Atus, Erik, Jisol diện trang phục tốt nghiệp, "quẩy" cực sung dưới mưa khiến khán giả không ngừng hú hét.

Đặc biệt, khi ca khúc Ngáo ngơ vang lên, cả sân vận động như vỡ òa. HIEUTHUHAI, Erik, Atus và Jsol xuất hiện trong trang phục tốt nghiệp, tạo nên một sân khấu vừa hài hước, vừa cảm xúc.

Jsol đùa vui: "Đến cuối rồi, cùng nhau tốt nghiệp luôn nhé!", khiến khán giả bật cười thích thú. Còn Anh Tú Atus gây ấn tượng bởi sự ân cần khi hỏi han khán giả: "Mọi người có áo mưa chưa?".

Trong khi đó, HIEUTHUHAI khiến khu vực fanzone rần rần hú hét với bộ đồ tốt nghiệp được biến tấu cực ngầu, ngoại hình điển trai và thần thái "đốn tim". Màn trình diễn trẻ trung, gần gũi đã khiến hàng nghìn khán giả đội mưa không ngừng nhún nhảy theo từng giai điệu.

HIEUTHUHAI gây sốt với vẻ điển trai, "đốn tim" người hâm mộ, cuốn hút mọi ánh nhìn trên sân khấu.

Ngay sau phần trình diễn mở màn, MC Trấn Thành xuất hiện trong tiếng reo hò không dứt của khán giả. Chứng kiến hàng chục nghìn người vẫn kiên trì đội mưa đứng xem và cổ vũ cho dàn nghệ sĩ, anh vừa đùa vừa xúc động nói: "Đêm cuối nên trời cũng đổ mưa to để chứng kiến cho tình yêu của chúng ta. Cảm ơn quý vị!".

Trấn Thành liên tục thốt lên: "Khán giả ơi, gì mà thương thế!", "khổ thân", "lãng mạn như phim Hàn"... Thấy dòng người vẫn đứng kín sân khấu, áo mưa phủ kín cả khán đài, anh vừa bật cười vừa hỏi lớn: "Còn sức đu không?".

Là người gắn bó với Anh trai say hi từ những ngày đầu tiên, Trấn Thành không giấu được xúc động khi chứng kiến sự cuồng nhiệt của khán giả và các nghệ sĩ trong đêm concert cuối tại Hà Nội.

Đứng trên sân khấu, giữa cơn mưa nặng hạt, nam MC chia sẻ: "Mưa to thế này mà không về. Không lẽ tôi tràn xuống ôm hôn từng người. Hà Nội ơi, sao các bạn đáng yêu quá vậy? Cuộc đời tôi dẫn nhiều chương trình mà chưa bao giờ có chương trình nào dễ thương như vậy. Trong đêm này, chúng ta phải cảm ơn nhau. Chúng ta đã cùng nhau tạo nên đêm cuối cùng đẹp đẽ".

Dàn "Anh trai say hi" khuấy động sân Mỹ Đình, khán giả hát vang suốt đêm trong cơn mưa trắng trời (Video: Lê Phương Anh).

Bao lời con chưa nói là một trong những tiết mục xúc động nhất của đêm nhạc, đặc biệt khi được biểu diễn ngay trước thềm Ngày của mẹ (11/5). Ca khúc vang lên như lời tâm tình, lời tri ân gửi đến đấng sinh thành.

Trên sân khấu, các nghệ sĩ Dương Domic, Anh Tú Atus, Song Luân, Quang Trung và Anh Tú nhẹ nhàng bắt nhịp, mời khán giả cùng hát lên những câu ca đầy cảm xúc để gửi lời chúc tới mẹ.

Không chỉ gây xúc động với Bao lời con chưa nói, ca khúc I'm thinking about you cũng trở thành một trong những điểm nhấn ấn tượng nhất của đêm nhạc.

Tiết mục mở màn bằng màn "chơi lớn" đầy phấn khích: Dàn nghệ sĩ cưỡi xe phân khối lớn tiến ra sân khấu giữa cơn mưa tầm tã, khiến khán giả hò reo đầy phấn khích. Không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào khi rapper tlinh bất ngờ xuất hiện, mang đến nguồn năng lượng bốc lửa khiến cả sân khấu như vỡ òa.

Sự xuất hiện của nữ rapper tlinh khiến cả khán đài dậy sóng (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong bộ trang phục cá tính, tlinh bước ra như một "nữ hoàng" giữa biển người. Ánh đèn sân khấu đổ xuống, mưa vẫn rơi, khán giả phía dưới không ngừng hò reo gọi tên cô.

Từng câu hát vang lên trong I'm thinking about you khiến cả sân vận động Mỹ Đình như hòa chung một nhịp. Nhiều người cho biết, đây là một trong những khoảnh khắc "đã tai, mãn nhãn" và khó quên nhất của đêm concert.

Ở phần trình diễn ca khúc Cứ để anh rời đi, sân khấu như bừng sáng khi khách mời Bảo Anh xuất hiện. Diện trang phục thanh lịch, nữ ca sĩ nhanh chóng thu hút mọi ánh nhìn với nhan sắc rạng rỡ và thần thái cuốn hút. Khán giả không ngớt xuýt xoa, tiếng reo hò vang lên không ngừng mỗi khi cô cất giọng.

Đây là lần thứ hai Bảo Anh góp mặt trong concert Anh trai say hi, sau đêm diễn đầu tiên hồi tháng 9/2024. Sự trở lại của cô không chỉ mang đến cảm giác thân quen mà còn góp phần tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của đêm nhạc.

Bảo Anh (ở giữa) hòa giọng cùng dàn "anh trai" trên sân khấu, nổi bật giữa cơn mưa tại sân Mỹ Đình.

Không khí đêm nhạc ngày càng "nóng" lên với loạt hit được các nghệ sĩ lần lượt thể hiện như: Don't care, Chân thành, Ngạo nghễ, Gọi cho anh... Dù sân khấu trơn trượt vì mưa, từng bước nhảy vẫn dứt khoát, chỉn chu và đầy năng lượng - cho thấy sự chuyên nghiệp và tinh thần hết mình vì khán giả của các nghệ sĩ.

Khán giả không chỉ đứng xem mà thực sự trở thành một phần của concert - một "dàn đồng ca" lớn nhất đêm. Khi HIEUTHUHAI trình diễn ca khúc mới Nước mắt cá sấu trong bộ trang phục đỏ rực, cả sân vận động như hòa làm một với từng giai điệu. Ngay sau đó, Quang Anh Rhyder cùng Anh biết rồi lại khiến không ít người lau nước mắt vì xúc động.

Không khí tiếp tục bùng nổ khi Erik xuất hiện với Dù cho tận thế, đẩy cảm xúc lên cao trào. Đức Phúc sau đó nhẹ nhàng khép lại phần solo của các nghệ sĩ bằng ca khúc Chăm em cả một đời - đầy cảm xúc và ấm áp.

Khoảnh khắc Anh Tú "Voi bản đôn" và Quang Hùng MasterD hát trong mưa để lại nhiều cảm xúc.

Dàn "Anh trai say hi" khóc, nói lời chia tay trong màn mưa trắng xóa

Theo kế hoạch ban đầu, chương trình dự kiến kéo dài đến 23h. Thế nhưng, đêm diễn đã khép lại sớm hơn nửa tiếng - lúc 22h30 - trong màn mưa tạm biệt đầy xúc động của cả 30 "anh trai".

Cái kết được đẩy lên đỉnh điểm khi toàn bộ 30 nghệ sĩ cùng bước ra sân khấu, đồng loạt vẫy khăn, hòa giọng trong liên khúc Say hi never say goodbye - một cái ôm tập thể gửi tới khán giả, khép lại đêm diễn cuối bằng khoảnh khắc vừa rực rỡ vừa lắng đọng, đầy cảm xúc

MC Trấn Thành kêu gọi khán giả bật đèn flash: "Đây là khoảnh khắc để sau này chúng ta kể với con cháu: "Ông bà từng đội mưa đi xem concert, khung cảnh khi ấy đẹp đến nhường nào!".

Khi đến thời khắc phải nói lời chia tay, nhiều nghệ sĩ không giấu được xúc động. Quang Hùng Master D bày tỏ lời cảm ơn khán giả và dàn "anh trai" đã giúp anh "xóa" biệt danh "con ghẻ quốc dân". "Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng tình yêu thương đến vậy. Cảm ơn vì đã luôn ở lại cùng tôi", nam ca sĩ nói trong tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả.

MC Trấn Thành nói lời tạm biệt: "Tôi yêu các bạn. Chưa bao giờ có đêm nào Hà Nội đẹp như đêm nay!".

Đức Phúc khóc trong cơn mưa, xúc động vì tình cảm của hàng chục nghìn khán giả không rời đi đến phút cuối.

Đức Phúc không khỏi xúc động khi nhìn thấy hàng chục nghìn khán giả vẫn nán lại giữa cơn mưa tầm tã. Trong khi đó, Nicky (MONSTAR) cũng rơi nước mắt vì hạnh phúc, nhưng vẫn giữ tinh thần hài hước khi nói đùa: "May là trời mưa, nên không ai biết tôi đang khóc".

Hùng Huỳnh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả những người đã đồng hành cùng anh trong hành trình Anh trai say hi: "Cảm ơn vì đã cho tôi một mùa hè rực rỡ. Tôi hạnh phúc vì đã hoàn thành ước mơ từ năm 19 tuổi".

Dưới cơn mưa xối xả, Wean lặng lẽ chia sẻ: "Hơn 20 năm sống trên đời, chưa từng có ai đứng dưới mưa vì tôi. Nhưng hôm nay, có rất nhiều người. Cảm ơn Anh trai say hi vì đã cho tôi biết mình được yêu thương nhiều đến thế, và cũng dạy tôi cách yêu thương người khác".

Dương Domic thì thầm một lời nhắn đầy lắng đọng: "Thời gian sẽ trôi qua, nhưng khoảnh khắc này sẽ còn mãi. Cơn mưa khiến mọi thứ trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết. Cảm ơn mọi người rất nhiều".

Ở phần cuối chương trình, rapper HIEUTHUHAI nghẹn ngào chia sẻ: "Đứng trên sân khấu, tôi cảm nhận được tình yêu thương của khán giả - điều vượt xa sức tưởng tượng của tôi. Ngày mai có thể sẽ có người cho rằng việc chúng ta đứng dưới mưa là vô bổ.

Nhưng tôi nghĩ, việc 30 anh em cùng ê-kíp đã cố gắng hết mình cho chương trình, hay khoảnh khắc chúng ta cùng nhau dưới cơn mưa - đó chính là hạnh phúc. Và hạnh phúc ấy, chỉ mình ta có quyền quyết định".

Kết thúc chương trình, các nghệ sĩ xuống sân khấu để giao lưu và chào tạm biệt khán giả.

Dù chương trình đã khép lại, hàng nghìn khán giả vẫn nán lại dưới cơn mưa để chụp ảnh, lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt bên bạn bè và thần tượng. Cơn mưa không làm giảm đi niềm vui, mà ngược lại, khiến đêm cuối của Anh trai say hi thêm phần lãng mạn và đáng nhớ.

Trong dòng người ra về, Bông Nga (SN 1992) chia sẻ với phóng viên Dân trí: "Đêm nhạc đã mang đến cho tôi rất nhiều cảm xúc. Chương trình được đầu tư hoành tráng, truyền tải nhiều thông điệp tích cực cho giới trẻ. Nhưng điều đọng lại nhất với tôi vẫn là tình cảm - từ các nghệ sĩ, từ khán giả, và từ tất cả những ai có mặt tối nay".

Chị cho biết đây là lần thứ 3 đến xem Anh trai say hi, nhưng đặc biệt nhất bởi lần này đi cùng chồng và con trai - một kỷ niệm mà cả gia đình sẽ mãi ghi nhớ. "Hy vọng sẽ còn nhiều chương trình như thế này nữa", chị vui vẻ nói.

Mặc cho cơn mưa tầm tã, tình yêu âm nhạc không những không bị dập tắt mà còn càng thêm rực rỡ. Các nghệ sĩ đứng trên sân khấu, vẫy tay chào tạm biệt, hứa hẹn sẽ gặp lại khán giả trong gameshow Mùa hè rực rỡ.

Ảnh: Ban tổ chức