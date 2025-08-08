Tuyên bố chung Việt Nam - Angola: Thắt chặt tình hữu nghị, tạo xung lực hợp tác lên tầm cao mới

Chủ tịch nước Lương Cường và Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço hội đàm (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN).

Theo đặc phái viên TTXVN, nhân dịp Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hoà Angola theo lời mời của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân, hai bên đã ra Tuyên bố chung. Sau đây TTXVN xin trân trọng giới thiệu toàn văn:

1. Nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço và Phu nhân, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân đã thăm cấp Nhà nước nước Cộng hòa Angola từ ngày 6 đến 8/8.

2. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước kỷ niệm các sự kiện lịch sử trọng đại: 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola (12/11/2025); 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/2025); 50 năm Ngày Độc lập của Angola (11/11/2025).

3. Chủ tịch nước Lương Cường đã hội đàm với Tổng thống Angola João Manuel Gonçalves Lourenço; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Carolina Cerqueira và phát biểu chính sách tại phiên họp toàn thể đặc biệt của Quốc hội Angola.

Chủ tịch nước Lương Cường đã đặt hoa tại Đại lộ Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm chiến sỹ vô danh Angola; dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Angola cùng Lãnh đạo cấp cao Nhà nước, Quốc hội Angola và cộng đồng người Việt Nam tại Angola; thăm Bảo tàng Lịch sử quân đội Angola.

4. Các cuộc hội đàm và gặp gỡ diễn ra trong bầu không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy. Chủ tịch nước Việt Nam và Tổng thống Angola đã trao đổi sâu rộng, toàn diện về các vấn đề song phương, khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Hai bên hoan nghênh những tiến triển tích cực trong quan hệ song phương kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây vừa tròn 50 năm. Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà Angola đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço; chúc mừng Tổng thống được bầu là Chủ tịch Liên minh châu Phi năm 2025, chúc mừng Angola vừa tổ chức thành công Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Mỹ - châu Phi, mang lại nhiều cơ hội phát triển kinh tế, thương mại, đầu tư cho châu Phi nói chung và Angola nói riêng.

Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço chúc mừng Việt Nam đã đạt được những thành tựu quan trọng sau gần 40 năm Đổi mới; đánh giá cao vai trò ngày càng quan trọng của Việt Nam tại khu vực và thế giới; bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ thực hiện thành công các khát vọng và mục tiêu phát triển đến năm 2030 và 2045.

5. Trong 50 năm qua, nhờ nỗ lực của nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ giữa Việt Nam và Angola đã tạo dựng được nền tảng vững chắc là quan hệ chính trị lịch sử, tin cậy, ủng hộ lẫn nhau giữa hai Nhà nước, tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa cộng đồng kiều bào và nhân dân hai nước.

6. Những thành tựu của 50 năm hợp tác Việt Nam - Angola là nền tảng vững chắc và là động lực để hai bên củng cố, mở rộng và đưa quan hệ hợp tác hai nước bước vào một giai đoạn phát triển mới.

Hai bên quyết tâm tận dụng tiềm năng, lợi thế và các cơ hội sẵn có để xây dựng mối quan hệ đối tác hợp tác cùng phát triển, đưa quan hệ hai nước trở thành hình mẫu cho hợp tác Nam - Nam, phục vụ thiết thực nhu cầu phát triển và lợi ích của hai nước.

7. Trong chuyến thăm, hai bên đã ký 8 hiệp định và thỏa thuận nhằm tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, doanh nghiệp của hai bên trên nhiều lĩnh vực, cụ thể:

(i) Hiệp định chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Angola;

(ii) Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa Angola;

(iii) Ý định thư về thúc đẩy hợp tác quốc phòng giữa Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Quốc phòng và Cựu chiến binh Angola;

(iv) Kế hoạch hành động về hợp tác nông nghiệp giai đoạn 2025-2030 giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp và Lâm nghiệp Angola;

(v) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Viện kiểm sát nhân dân tối cao Việt Nam và Cơ quan Tổng Chưởng lý Angola;

(vi) Thỏa thuận hợp tác giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Đài truyền hình quốc gia Angola;

(vii) Bản ghi nhớ về hợp tác giữa Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Phòng Công nghiệp và Thương mại Angola;

(viii) Bản ghi nhớ về hợp tác dầu khí giữa Tổng Công ty Khai thác và Thăm dò dầu khí Việt Nam (PVEP) và Tập đoàn Sonangol E&P Angola.

8. Hai bên nhất trí thúc đẩy đàm phán, hướng tới sớm ký kết các văn kiện hợp tác quan trọng mang tính nền tảng như Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư, Hiệp định tránh đánh thuế hai lần và các văn kiện khác trong thời gian tới.

9. Hai bên nhất trí giao các bộ, ngành hai nước tiếp tục triển khai hợp tác toàn diện trên tất cả các mặt: chính trị - ngoại giao, an ninh - quốc phòng, pháp luật, tư pháp, kinh tế, thương mại, đầu tư hai chiều, hợp tác doanh nghiệp, hợp tác chuyên gia, giáo dục - đào tạo, năng lượng, y tế, nông nghiệp, thông tin truyền thông... trên cơ sở kết quả chuyến thăm và Biên bản Kỳ họp lần thứ 7 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam - Angola (tháng 3/2024).

10. Hai bên chia sẻ quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc; nhất trí tăng cường phối hợp, ủng hộ lập trường của nhau trong các vấn đề khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác tại mỗi khu vực và trên thế giới.

11. Hai bên cam kết tạo điều kiện thuận lợi để công dân nước này sinh sống, làm việc và học tập tại nước kia.

Hai bên cũng cam kết ủng hộ vai trò tích cực, tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng người Việt Nam tại Angola và cộng đồng người Angola tại Việt Nam sinh sống, làm việc ổn định, an toàn, tích cực vun đắp tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước.

12. Nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử quan trọng của chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên của Chủ tịch nước Việt Nam sau 23 năm, hai bên tin tưởng những kết quả đạt được trong chuyến thăm sẽ thắt chặt quan hệ hữu nghị truyền thống, tạo xung lực đưa quan hệ hợp tác giữa hai nước lên tầm cao mới, vì sự phát triển và thịnh vượng của hai quốc gia, đáp ứng lợi ích của hai dân tộc, vì hòa bình, ổn định và phát triển của mỗi khu vực và trên thế giới.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cảm ơn sự đón tiếp trọng thị mà Tổng thống João Manuel Gonçalves Lourenço cùng Phu nhân, các nhà lãnh đạo và nhân dân Angola đã dành cho Chủ tịch nước, Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và mời Tổng thống Angola và Phu nhân thăm Việt Nam vào thời điểm phù hợp. Tổng thống Angola trân trọng cảm ơn lời mời và đề nghị hai bên thu xếp qua đường ngoại giao.

Tuyên bố chung được công bố ngày 8/8/2025.