Ấn Độ tạm dừng mua vũ khí Mỹ?

Các tên lửa của Ấn Độ trong một cuộc diễu binh (Ảnh minh họa: AFP).

Hãng tin Reuters dẫn nguồn tin từ 3 quan chức Ấn Độ cho biết, New Delhi đã tạm dừng kế hoạch mua vũ khí và máy bay mới của Mỹ, sau khi Tổng thống Donald Trump áp thuế lên hàng xuất khẩu của Ấn Độ, khiến quan hệ song phương căng thẳng.

Theo 2 nguồn tin, Ấn Độ từng lên kế hoạch cử Bộ trưởng Quốc phòng Rajnath Singh đến Washington trong những tuần tới để công bố một số thỏa thuận giao dịch, nhưng chuyến đi này đã bị hủy bỏ.

Một nguồn tin cho biết kế hoạch mua sắm quốc phòng có thể được tiến hành sau khi Ấn Độ làm rõ về vấn đề thuế quan và định hướng quan hệ song phương, nhưng kế hoạch này được cho là "không sớm như dự kiến".

Tổng thống Donald Trump hôm 6/8 đã công bố mức thuế bổ sung 25% đối với Ấn Độ.

Sắc lệnh hành pháp của Tổng thống Mỹ cáo buộc Ấn Độ "đang trực tiếp hoặc gián tiếp nhập khẩu dầu của Nga", đồng thời cho biết việc áp thêm mức thuế 25% mới đối với hàng hóa Ấn Độ là "cần thiết".

Mức thuế mới đối với Ấn Độ sẽ có hiệu lực sau 21 ngày, trong khi mức thuế 25% được Mỹ công bố trước đó sẽ có hiệu lực vào ngày 7/8. Như vậy, hàng hóa Ấn Độ vào Mỹ sẽ chịu mức thuế quan tổng cộng là 50%.

Trước đó, trong bài viết trên mạng xã hội Truth Scocial, Tổng thống Trump cho biết dù Ấn Độ là bạn của Mỹ, nhưng trong nhiều năm qua, “Mỹ giao thương với Ấn Độ tương đối ít do thuế nhập khẩu của họ quá cao, trong nhóm cao nhất thế giới".

Ông Trump còn cho rằng Ấn Độ "áp dụng những rào cản phi thuế quan". Ông cũng phàn nàn về thặng dư thương mại "khổng lồ" với Ấn Độ.

Ấn Độ, quốc gia đã xây dựng mối quan hệ đối tác chặt chẽ với Mỹ trong những năm gần đây, cho biết nước này đang bị nhắm mục tiêu một cách không công bằng và Washington cùng các đồng minh châu Âu vẫn tiếp tục giao dịch với Moscow khi điều đó có lợi cho họ.

Theo hai nguồn tin khác của Ấn Độ, Ấn Độ vẫn để ngỏ khả năng giảm nhập khẩu dầu từ Nga và sẵn sàng ký kết các thỏa thuận với nước khác, bao gồm Mỹ, nếu có thể đạt được thỏa thuận.

Một quan chức Ấn Độ cho biết nước này đang lên kế hoạch khôi phục đàm phán thương mại quy mô lớn với Mỹ vào giữa tháng 8, khi một đoàn quan chức Mỹ dự kiến sang thăm. Họ kỳ vọng đạt thỏa thuận thương mại song phương toàn diện vào tháng 10.

Ấn Độ là một trong 15 đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ mà chính quyền Tổng thống Trump ưu tiên đàm phán nhằm giảm thâm hụt thương mại của Mỹ.

Năm ngoái, tổng kim ngạch thương mại hàng hóa hai nước đạt khoảng 129 tỷ USD, trong đó Ấn Độ xuất siêu gần 46 tỷ USD.