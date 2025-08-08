Trường đại học nói gì về việc tốt nghiệp của hoa hậu Bảo Ngọc?

Chiều ngày 8/8, đơn vị giữ bản quyền Miss World tại Việt Nam chính thức công bố Lê Nguyễn Bảo Ngọc là gương mặt sẽ tranh tài tại Hoa hậu Thế giới 2026.

Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) - nơi hoa hậu Bảo Ngọc theo học - cũng đã đăng tải thông tin này và gửi lời chúc mừng đến sinh viên của trường.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc (Ảnh: NVCC).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện nhà trường cho biết, Hoa hậu Bảo Ngọc là sinh viên năm cuối khoa quản trị kinh doanh chương trình đào tạo liên kết giữa Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM) và trường Đại học West of England (Anh Quốc).

Cô vừa được xét tốt nghiệp loại ưu trong đợt xét định kỳ của trường vào tháng 7 vừa qua.

Hoa hậu Lê Nguyễn Bảo Ngọc, sinh năm 2001 ở Cần Thơ, cô sở hữu chiều cao 1m85 và được gắn với danh hiệu “hoa hậu tri thức” .

Tháng 8/2022, cô giành giành ngôi á hậu 1 Miss World Vietnam, sau đó cô đăng quang Miss Intercontinental 2022 (Hoa hậu Liên Lục Địa 2022) tại Ai Cập.

Cô có IELTS 8.0 và từng đạt IELTS 7.0 từ cấp 3. Cô từng được trao nhiều học bổng như học bổng SEED do Chính phủ Canada tài trợ, học bổng Nhà lãnh đạo Liên doanh của Singapore, Đại học New South Wales (Australia)…

Cô là điều phối viên soạn thảo Tuyên bố Thanh niên Việt Nam 2023 về Biến đổi Khí hậu. Ngọc cũng là Đại sứ Toàn cầu của Ngày Trái đất tại Việt Nam và thu hút sự tham gia của hơn 6.000 tình nguyện viên và giúp thu gom 35 tấn rác thải và là đại diện của Việt Nam tham gia COP 29 (Hội nghị lần thứ 29 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về Biến đổi khí hậu).

Năm 2024, Bảo Ngọc là một trong 10 cá nhân được vinh danh nhận giải thưởng Tình nguyện Quốc gia do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trao.

Cô cũng là một trong 40 nữ doanh nhân được lựa chọn trong chương trình của Lãnh sự quán Mỹ; trưởng nhóm dự án kinh tế lọt top 10 cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới; thực hiện dự án đạt top 5 "Chương trình khí hậu" của tổ chức CHANGE…

Năm nay, đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới 2025 là Hoa hậu Ý Nhi cũng là sinh viên Trường Đại học Quốc tế (Đại học Quốc gia TPHCM).

Hoa hậu Ý Nhi, đại diện Việt Nam thi Hoa hậu Thế giới 2025 cũng là sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM (Ảnh: N.T).

Ý Nhi theo học chương trình liên kết 2+2 ngành quản trị kinh doanh giữa trường Đại học Quốc tế và trường Đại học Sydney, Australia. Ý Nhi đã hoàn tất chương trình Việt Nam và chuyển tiếp sang trường đối tác để tiếp tục theo chương trình học theo kế hoạch từ ngày đầu vào trường.