Báo Mỹ tiết lộ thêm thông tin về cuộc gặp của Tổng thống Nga - Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin (Ảnh: Getty).

Fox News dẫn nguồn tin cho biết cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể sẽ diễn ra vào ngày 11/8.

Theo nguồn tin, cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo có khả năng diễn ra tại Rome.

Trong khi đó, Sky News dẫn các nguồn tin thạo tin trong chính phủ Italy cho biết, Tổng thống Trump đã trao đổi với Thủ tướng Italy Giorgia Meloni về khả năng tổ chức một cuộc gặp với Tổng thống Putin tại Rome.

Hiện có nhiều thông tin chưa được xác nhận về thời gian và địa điểm diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga, Mỹ.

Một nguồn tin nói với hãng tin Tass (Nga) rằng cuộc gặp có thể được tổ chức tại một nước Ả rập.

Truyền thông Nga dẫn các nguồn tin thân cận với Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp giữa Tổng thống Putin và người đồng cấp Mỹ có thể diễn ra vào ngày 15/8.

Theo các nguồn tin, địa điểm tổ chức có thể là một quốc gia vùng Vịnh, nhiều khả năng là Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Chủ đề chính của cuộc gặp được cho là nhằm thảo luận lệnh ngừng bắn tại Ukraine cùng các khía cạnh khác liên quan đến giải pháp cho cuộc xung đột.

Tổng thống Putin hôm 7/8 nói rằng UAE có thể là một địa điểm phù hợp cho cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Trump.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm tại Moscow với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, ông Putin cho hay Nga có “nhiều người bạn” sẵn sàng hỗ trợ tổ chức sự kiện này, và UAE là một trong số đó.

Trước đó, trợ lý của Tổng thống Nga, ông Yuri Ushakov, xác nhận 2 nhà lãnh đạo đã nhất trí gặp nhau trong vòng vài ngày tới, địa điểm tổ chức hội đàm đã được thống nhất, song sẽ được công bố sau. Ông cũng cho biết các bước chuẩn bị đang được triển khai tích cực.

Theo truyền thông phương Tây, các trợ lý của Tổng thống Trump đã bắt đầu chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh ngay sau chuyến thăm Moscow của Đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff hôm 6/8. Nhà Trắng mô tả chuyến thăm này là “rất hiệu quả” và mở ra hy vọng về một cuộc gặp mang tính đột phá.

Tổng thống Putin xác nhận 2 bên đều thể hiện sự quan tâm đến cuộc gặp.

Đặc phái viên Witkoff được cho là đã đề xuất tổ chức cuộc gặp 3 bên có sự tham gia của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Tuy nhiên, Moscow vẫn chưa xác nhận khả năng này.

Khi được hỏi trực tiếp liệu có sẵn sàng gặp ông Zelensky hay không, ông Putin trả lời: “Về tổng thể, tôi không phản đối. Điều đó là có thể. Nhưng cần phải có những điều kiện nhất định”.

Về phần mình, Tổng thống Ukraine Zelensky tuyên bố Ukraine sẵn sàng tham gia đàm phán với Nga nhằm giải quyết cuộc xung đột, kể cả trong khuôn khổ đàm phán 3 bên.