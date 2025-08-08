Khởi tố 3 người nước ngoài bán sừng tê giác

Chiều 8/8, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Zhou Yonglin (48 tuổi), Yuan Tao (36 tuổi), Wang Hao (34 tuổi, cùng quốc tịch Trung Quốc) để điều tra về tội Vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Trước đó, vào ngày 1/8, tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã kiểm tra cơ sở kinh doanh Shop Việt Cẩm (phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) do bà N.T.T. đứng tên chủ hộ.

Cảnh sát đọc lệnh bắt tạm giam đối với Zhou Yonglin (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định người thực sự chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của cơ sở này là 3 bị can vừa bị khởi tố. Cửa hàng được lập ra nhằm phục vụ việc mua hàng hóa của các đoàn khách du lịch Trung Quốc đến tham quan tại Nha Trang.

Tại Shop Việt Cẩm, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1,1kg sừng tê giác là vật phẩm thuộc nhóm động vật quý, hiếm.

Ngoài ra, cơ sở này còn trưng bày, giới thiệu và bán nhiều loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Cảnh sát cũng phát hiện một số sản phẩm nghi là ngà voi, mật gấu, vảy tê tê, đều có dấu hiệu vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã lập biên bản, niêm phong toàn bộ sản phẩm, hàng hóa và thiết bị điện tử để tiếp tục củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu, điều tra, xác minh và xử lý theo đúng quy định của pháp luật.