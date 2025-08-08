Người đàn ông bước xuống xe buýt, cầm dao chĩa vào tài xế ô tô ở Đồng Nai

Ngày 8/8, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc một người đàn ông bước xuống từ xe buýt, cầm dao chĩa thẳng vào tài xế ô tô phía sau. Toàn bộ sự việc được tài xế ô tô quay lại và đăng clip lên mạng xã hội.

Người đàn ông cầm dao chĩa thẳng tài xế ô tô (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo nội dung clip, xe buýt số 10 BKS 60E-017.82 đang dừng phía trước một ô tô khác, tại quốc lộ 1A, đoạn trước Bệnh viện Thống Nhất (phường Long Bình, Đồng Nai). Từ trên xe buýt số 10, một người đàn ông mặc áo thun đen, đội nón bước xuống, vừa đi vừa quay phim, chụp hình biển số ô tô phía sau.

Ngay sau đó, một người đàn ông khác mặc áo xanh, đội nón, đeo khẩu trang, trên tay cầm một con dao từ xe buýt bước xuống, tiến về phía tài xế ô tô phía sau với thái độ hăm dọa. Sau vài giây, người này quay trở lại xe buýt.

Công an phường Long Bình đang phối hợp cùng cơ quan chức năng vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.