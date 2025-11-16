Vòng khói đen kỳ lạ trên bầu trời khiến du khách ngỡ UFO xuất hiện

Hình ảnh xuất hiện hôm 13/11, nhanh chóng khiến nhiều người tò mò, xen lẫn lo lắng. Một số du khách cho rằng cảnh tượng trông như bước ra từ một bộ phim khoa học viễn tưởng.

Theo truyền thông địa phương, người đầu tiên ghi lại hiện tượng là cô Lori Nayahalski. Cô phát hiện vòng khói lúc 6h30 khi đang di chuyển qua Anaheim (bang California, Mỹ).

Cô kể lại: “Đó không phải đàn chim, cũng không giống khói bình thường vì nó không tan đi. Tôi cứ nghĩ mình đang nhìn thấy cảnh trong phim Ma trận hay một màn trình diễn được dàn dựng. Không biết thực hư ra sao, nhưng chắc chắn rất phi thường”.

Vòng khói đen xuất hiện trên khu vực công viên giải trí Disneyland (Ảnh: People).

Hình ảnh vòng khói đen giữa bầu trời khiến nhiều người suy đoán về cháy nổ, thậm chí là UFO (vật thể bay không xác định), hiện tượng ngoài hành tinh...

Trước hàng loạt đồn đoán, đại diện Disneyland đã lên tiếng xác nhận vòng khói chỉ là sản phẩm phụ từ hoạt động thử nghiệm pyrotechnics - các thiết bị tạo hiệu ứng pháo hoa và khói - được tiến hành trước khi công viên mở cửa đón khách mỗi ngày.

Đây là quy trình quen thuộc nhằm chuẩn bị cho những màn trình diễn ban đêm hoành tráng tại hai khu vực: World of Color tại Disney California Adventure và Fantasmic! tại Disneyland Park.

Cả hai chương trình đều là “đặc sản” vào buổi tối của Disneyland với sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, màn nước khổng lồ, pháo hoa và biểu diễn trực tiếp.

World of Color được sáng tạo nhân dịp kỷ niệm 70 năm Disneyland, lấy cảm hứng từ chính lời chào mở cửa của Walt Disney năm 1955: “To all who come to this happy place… welcome!” (Tạm dịch: Gửi đến mọi người bước vào chốn hạnh phúc này… chào mừng!).

Trong khi đó, Fantasmic! là chương trình biểu diễn ban đêm hoành tráng, với sự kết hợp của pháo hoa, hiệu ứng nước, ánh sáng, âm nhạc sôi động, xoay quanh câu chuyện về trí tưởng tượng của chú chuột Mickey và cuộc đấu tranh chống lại cái ác.

Công viên giải trí Disneyland (Ảnh: People).

Phía công viên cho biết, quy trình thử nghiệm pyrotechnics diễn ra vào buổi sáng đôi khi tạo ra các vòng khói tròn, nhưng hiếm khi chúng giữ nguyên hình dạng lâu như trường hợp vừa qua. Đó cũng chính là lý do vì sao vòng tròn khói khiến không ít người bất ngờ.

Disneyland cho biết công viên đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho mùa lễ hội cuối năm, bắt đầu từ ngày 14/11. Toàn bộ khu nghỉ dưỡng được khoác lên diện mạo mới với hàng loạt hoạt động và không gian trang trí theo chủ đề mùa đông, biến Disneyland thành một “xứ sở tuyết” rực rỡ ánh sáng.

Chuỗi hoạt động lễ hội sẽ kéo dài đến ngày 7/1/2026, mang lại không khí tưng bừng suốt mùa lễ hội cho khách tham quan trong và ngoài nước.