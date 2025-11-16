Tắc dài dòng khách xếp hàng mua vé vào Vườn Quốc gia Ba Vì

Ùn tắc từ tờ mờ sáng, kiên nhẫn đợi hàng tiếng để được săn mây

Xuất phát từ khu vực ở đường Giải Phóng (Hà Nội) từ 2h30, Tuệ Nhi (21 tuổi) cùng 3 người bạn đi xe máy thẳng tiến lên đường tới Ba Vì để săn mây.

Xem trước thời tiết tại khu vực Ba Vì dự báo ổn định, nhóm bạn hy vọng sẽ đón kịp những khoảnh khắc mây trắng bồng bềnh như trong các video được nhiều nền tảng mạng xã hội chia sẻ.

Khách đến từ 4h30, xếp hàng mua vé đi Vườn Quốc gia Ba Vì đông như trẩy hội (video: Nhân vật cung cấp).

Sau khoảng 2 tiếng chạy xe, cả nhóm chật vật nhích từng chút một khi con đường độc đạo hướng về cổng Vườn Quốc gia Ba Vì bị ùn tắc dù lúc này đang là tờ mờ sáng. Không gian thoáng đãng mát lạnh nhưng mùi khói xe từ hàng trăm, hàng nghìn phương tiện tỏa ra khiến các cô gái bắt đầu mệt mỏi.

Dòng người và phương tiện bị tắc nghẽn trước cổng soát vé ở Vườn Quốc gia Ba Vì (Ảnh: Hải Yến).

"Chúng tôi tưởng đi từ sớm như thế sẽ kịp mua vé, không ngờ lượng người đông ngoài sức tưởng tượng. Có thể hôm nay là ngày cuối tuần nên ai cũng muốn tranh thủ vừa đi săn mây và chụp ảnh hoa", Tuệ Nhi nói.

Anh Nguyễn Phúc Giang, một người dân địa phương sống gần đó cho biết, từ khoảng 4h30 ngày 16/11, lối đi tới Ba Vì đã tắc cứng. Dòng người và phương tiện xếp hàng bên ngoài khu vực cổng soát vé kéo dài khoảng 500m. Du khách di chuyển bằng xe máy có thể nhích từng chút, nhưng ô tô phải xếp hàng chờ đợi, chưa thể nhúc nhích.

"Kể từ đầu mùa tới giờ, hôm nay là ngày đông khách nhất. Tôi đã ra cổng soát vé từ sớm để xếp hàng, nhưng tới giờ vẫn chưa mua được vé vào trong", anh Giang nói.

Trong khi đó, có mặt để xếp hàng từ rất sớm nhưng nhóm bạn của Phạm Hải Yến (19 tuổi, Hà Nội) chờ gần một tiếng mới sở hữu tấm vé trên tay.

Khoảng 5h30, nhóm khách háo hức di chuyển vào trong, kiếm vị trí đẹp để săn mây. Tuy nhiên cũng như nhiều khách khác, cả nhóm tiếc nuối vì hôm nay không có mây như tưởng tượng.

Tới 7h30 ngày 16/11, các lượng phương tiện đổ về Ba Vì ngày càng đông (Ảnh: Nguyễn Phúc Giang).

"Thời tiết hôm nay quá đẹp để chụp hình, nhưng chỉ tiếc là không có mây. Nhưng chúng tôi cũng lên luôn kế hoạch khác, chụp ảnh cùng hoa dã quỳ để không lãng phí buổi đi chơi", Yến chia sẻ.

Cập nhật tình hình với phóng viên Dân trí vào sáng 16/11, ông Đỗ Hữu Thế, Giám đốc Vườn Quốc gia Ba Vì cho biết, những ngày qua nhờ thời tiết thuận lợi nên lượng khách đổ về tham quan, trải nghiệm rất đông.

Trong đó, ngày 16/11 được coi là cao điểm nhất kể từ đầu mùa tới giờ, ước tính đón khoảng 15.000 lượt khách.

Lượng khách tới Ba Vì hôm nay được coi là đông nhất kể từ đầu mùa tới giờ (Ảnh: Nguyễn Phúc Giang).

Do lượng khách dồn về tăng cao vào ngày cuối tuần khiến tuyến đường dân sinh gần cổng xảy ra tình trạng ùn tắc.

Tuy nhiên ngay từ sáng sớm, đơn vị đã huy động hàng trăm cán bộ chuyên trách cùng sự giúp đỡ của hàng chục chiến sĩ công an, lực lượng chức năng ở vùng đệm hỗ trợ điều tiết giao thông, xử lý trường hợp vi phạm.

Tới thời điểm hiện tại khu vực này vẫn đảm bảo an toàn cho việc người dân, du khách lưu thông ổn định.

Kinh nghiệm săn mây và chụp ảnh hoa dã quỳ ở Ba Vì

Theo thông tin từ Vườn Quốc gia Ba Vì, năm nay thời gian hoa dã quỳ nở rộ đẹp nhất kéo dài từ 1/11 dự kiến tới 23/11. Thời điểm lý tưởng nhất săn hoa vào sáng sớm từ 6h tới 8h, hoặc khung giờ buổi chiều từ 16h tới 18h.

Nhằm tránh tình trạng đông đúc có thể xảy ra vào dịp cuối tuần, nếu dư giả thời gian, du khách có thể chọn tới vào những ngày trong tuần, tránh cảnh chen chúc.

Du khách chụp ảnh với hoa dã quỳ ở Ba Vì (Ảnh: Trọng Tuần Núi).

Trong khi đó, nếu muốn săn mây, du khách nên tới tham quan vào cuối tháng 9 tới cuối tháng 11. Nếu không kịp săn khoảnh khắc bình minh lúc 3h-4h, du khách nếu may mắn vẫn kịp ngắm biển mây lúc 9h-12h. Tuy nhiên không phải ngày nào biển mây cũng xuất hiện.

Theo kinh nghiệm của những du khách từng săn mây thành công ở Ba Vì, biển mây thường xuất hiện nếu hôm trước trời có mưa. Du khách nên xem dự báo thời tiết ngày dự định săn mây nắng ráo.

Khoảng thời gian từ cuối tháng 8 đến tháng 3 hàng năm, độ ẩm không khí cao nên khả năng ngắm được mây đẹp nhiều hơn. Nếu đi lần đầu tiên, yếu tố may mắn khá quan trọng.

Một số địa điểm có thể săn được biển mây ở Ba Vì bao gồm các đỉnh núi thuộc Vườn Quốc gia Ba Vì như đỉnh Ngọc Hoa, Tản Viên hay đỉnh Vua. Có thể nói, đây là nơi ngắm mây lý tưởng nhất.

Giá vé tham quan là 60.000 đồng/lượt. Vé học sinh sinh viên từ 10.000 đồng đến 20.000 đồng/lượt. Vé ưu tiên áp dụng với người già trên 60 tuổi, người tàn tật là 30.000 đồng/lượt.

Di chuyển từ Hà Nội, du khách có thể đi theo hướng Đại lộ Thăng Long hoặc quốc lộ 32, sau đó theo tuyến đường tỉnh lộ 414 (Sơn Tây - Đá Chông) đến Km8 + 800m sẽ có biển chỉ dẫn du khách rẽ trái vào Vườn Quốc gia Ba Vì.