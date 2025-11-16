Vụ quả đồi đổ ập giữa trời nắng: Diễn biến xấu, tạm dừng tìm kiếm 3 người

Sáng 16/11, ông Nguyễn An, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, thành phố Đà Nẵng, cho biết vẫn chưa phát hiện 3 người mất liên lạc trong vụ sạt lở núi ngày 14/11. Ba người này nghi bị vùi lấp dưới đống đất đá sạt lở.

Theo ông An, sáng sớm cùng ngày, các lực lượng cứu hộ cứu nạn đưa chó nghiệp vụ cùng thiết bị tìm kiếm đến khu vực nghi các nạn nhân mất tích.

Sáng 16/11, tại vị trí sạt lở xuất hiện mưa lớn và gió khiến công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích bị đình trệ (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Tuy nhiên sau đó xuất hiện mưa to cùng gió lớn nên các lực lượng tìm kiếm phải rút về. Sở Chỉ huy tiền phương gần nơi sạt lở cũng phải di dời đến nơi khác để đảm bảo an toàn.

“Lúc này trời mưa to gió lớn nên các lực lượng phải dừng hết hoạt động để đảm bảo an toàn”, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn nói.

Một nguyên nhân khác làm gián đoạn công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích, theo Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, bên cạnh vết sạt lở hôm 14/11, xuất hiện thêm một vết nứt khác khi lực lượng dùng flycam (thiết bị bay không người lái có gắn camera) kiểm tra.

Vết nứt này chưa xác định được độ rộng và chiều dài vì các lực lượng chưa thể đến trực tiếp để kiểm tra do chưa an toàn.

Chó nghiệp vụ được đưa đến hiện trường phục vụ tìm kiếm nạn nhân mất tích nhưng do mưa lớn, có nguy cơ tiếp tục sạt lở nên phải tạm dừng (Ảnh: UBND xã Hùng Sơn).

Đối với 3 nạn nhân mất tích, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết, ông Zơ Râm Nhô (SN 1997, lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hùng Sơn) và vợ là Bríu Thị Tép (SN 1998), trú tại thôn Pứt có 2 con nhỏ, một cháu 7 tuổi, một cháu mới hơn 1 tuổi.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn, tại thời điểm sạt lở có 7 người trong thôn Pứt đi làm nương rẫy. Bốn người khác làm việc ở vị trí cao hơn nên chạy thoát, còn 3 người mất tích được cho là làm việc ở vị trí thấp, không phát hiện vụ lở núi nên chạy không kịp.

Để đảm bảo đời sống cho các hộ dân bị ảnh hưởng vụ sạt lở, Bí thư Đảng ủy xã Hùng Sơn cho biết xã đã trích 500kg gạo, hỗ trợ 100 triệu đồng để các thôn mua lương thực, thực phẩm phục vụ người dân tại các điểm sơ tán.

Như tin đã đưa, khoảng 9h30 ngày 14/11, một quả đồi tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn bất ngờ bị sạt lở, ước tính cả triệu mét khối đất đá trôi xa vài kilomet.

Vụ sạt lở khiến 3 người dân mất liên lạc, nghi bị vùi lấp. Các trường hợp chưa liên lạc được gồm ông Zơ Râm Nhô, bà Bríu Thị Tép và Hốih Zi Nú (SN 1980), đều trú tại thôn Pứt, xã Hùng Sơn.

Nhiều tài sản, xe máy, nương rẫy cùng hoa màu của người dân cũng bị thiệt hại.

Đến trưa 16/11 vẫn chưa có thông tin về 3 người nêu trên.