Khoảnh khắc vỡ oà khách Trung Quốc đi lạc gặp lại vợ tại Sa Pa

Sau một đêm lưu trú tại khách sạn ở phường Lào Cai, 40 khách du lịch đến từ Hà Khẩu (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) được chị Vân (hướng dẫn viên) cùng đồng nghiệp đón lên ô tô, tham quan khu vực phường Sa Pa.

Theo lịch trình dự kiến, đoàn ở đây 1 tiếng, sau đó tiếp tục di chuyển về Hà Nội.

Xuống ô tô tại khu vực trung tâm Sa Pa, hướng dẫn viên giới thiệu với đoàn về nhà thờ đá và cảnh quan xung quanh. Sau đó, các thành viên tự do chụp ảnh khoảng 30 phút.

Ông Li Ting You ngồi bên đèn sưởi sau nửa ngày đi lạc (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong đoàn khách, có ông Li Ting You (SN 1954) và vợ lần đầu đến Việt Nam.

"Sau khi tham quan quảng trường, người vợ tranh thủ vào nhà vệ sinh, ông Li Ting You tự ý rời đi. Không thấy chồng, bà hốt hoảng nhờ mọi người hỗ trợ tìm kiếm. Chúng tôi rà soát khắp khu vực xung quanh nhưng không phát hiện được tung tích của nam du khách", chị Vân kể.

Khoảng 10h30 ngày 14/11, chị Vân quyết định trình báo sự việc với Công an phường Sa Pa. Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng lập tức triển khai đội tìm kiếm.

Theo chị Vân, trong khi công an tìm kiếm, chị thuê xe ôm chạy khắp các cung đường ở trung tâm Sa Pa và các xã lân cận hy vọng sớm tìm được ông Li Ting You.

"Ngồi trên xe ôm, tôi thấp thỏm lo âu, sợ chuyện không hay xảy ra với du khách. Do chưa tìm được cụ ông, người vợ phải ở lại Sa Pa chờ thông tin. Các du khách khác tiếp tục hành trình về Hà Nội", chị chia sẻ.

Quá trưa, tia hy vọng loé lên nhờ một người dân địa phương gửi ảnh chụp cụ ông đi trên đường, cách trung tâm khoảng 3km. Thế nhưng, lúc lực lượng công an đến nơi, cụ đã di chuyển sang địa bàn khác.

Càng về chiều, chị Vân càng lo lắng, vì cụ ông hơn 70 tuổi không thạo địa hình, không có điện thoại trong tay. Thời tiết Sa Pa có gió lạnh, ông Li Ting You chỉ mặc áo cộc tay rất dễ bị cảm.

Ông Li Ting You (áo cộc tay) khi được công an tìm thấy (Ảnh: Công an cung cấp).

Hơn 17h, trong lúc ngồi chờ gần nhà thờ Sa Pa, chị Vân bất ngờ nhận được cuộc gọi từ công an thông báo đã tìm thấy nam du khách ở cách thị trấn khoảng 8km.

"Khoảnh khắc đó, tôi vui mừng không có gì diễn tả được. Nếu không tìm thấy cụ ông, tôi sẽ thức trắng đêm, không dám chợp mắt. Ông Li Ting You có dấu hiệu lú lẫn của tuổi già nên mải miết đi, không dừng lại", nữ hướng dẫn viên nhớ lại.

Gặp lại chồng tại trụ sở Công an phường Sa Pa, người vợ xúc động nghẹn ngào. Bà gửi lời cảm ơn lực lượng chức năng.

Trải qua nửa ngày đi bộ, ông Li Ting You trở về trong tình trạng đói và rét. Cán bộ Công an phường Sa Pa đã bật đèn sưởi, mua suất cơm nóng để nam du khách ăn tối tại phòng trực ban.

"Công an phường Sa Pa và các lực lượng chức năng không quản ngại vất vả tìm kiếm suốt nhiều tiếng đồng hồ. Tôi thay mặt công ty du lịch và vợ chồng du khách xin gửi lời cảm ơn các chiến sĩ công an về sự hỗ trợ tận tình", chị Vân bày tỏ.

Tối 14/11, ông Li Ting You và vợ được hướng dẫn viên đưa về phường Lào Cai, không tiếp tục chuyến du lịch ở Hà Nội.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, đại diện Công an phường Sa Pa, xác nhận sự việc ông Li Ting You đi lạc, được tìm thấy cuối giờ chiều ngày 14/11.

Khoảng 200 người gồm công an cùng nhiều lực lượng chức năng đã được chia thành nhiều hướng khác nhau để tìm kiếm trên địa bàn phường và khu vực lân cận. Bán kính tìm kiếm có vị trí cách trung tâm khoảng 15km.

Theo vị đại diện, từ khu vực nhà thờ, cụ ông men theo hướng về một resort trên địa bàn Sa Pa, sau đó vượt qua hàng rào đi vào rừng...

"Chúng tôi kiểm tra nhiều camera giám sát nhưng du khách di chuyển thành cung vòng tròn theo đường rừng nên việc tìm kiếm gặp nhiều khó khăn", vị đại diện nói.

Hơn 17h, trong khi rà soát khu vực tổ Hàm Rồng 2, công an tìm thấy ông Li Ting You. Lúc đó, ông mặc áo cộc tay, tay xách một túi nilon màu đỏ.

"Khi được đưa về trụ sở công an, người vợ liên tục nói lời cảm ơn. Chúng tôi rất vui khi hoàn thành được nhiệm vụ, giúp hai vợ chồng đến từ Trung Quốc được gặp lại nhau an toàn", vị đại diện nói thêm.