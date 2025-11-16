Ô tô cháy trơ khung ở "khu nhà giàu" Thảo Điền tại TPHCM

Trưa 16/11, Công an phường An Khánh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ chiếc ô tô bốc cháy trước chung cư Hoàng Anh River View.

Chiếc ô tô bốc cháy ngùn ngụt (Ảnh: Tùng Lâm).

Sáng cùng ngày, người dân phát hiện chiếc ô tô đậu trong khuôn viên chung cư Hoàng Anh River View, trên đường Nguyễn Văn Hưởng, bốc cháy dữ dội nên hô hoán. Nhiều cư dân nhanh chóng di chuyển đến khu vực an toàn.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Khu vực 2, TPHCM, đã điều xe chữa cháy đến hiện trường, phối hợp cùng Công an phường An Khánh, dập tắt đám cháy.

Ô tô bị cháy trơ khung (Ảnh: Hoàng Hướng).

Đến hơn 11h30, sau khi dập tắt đám cháy ô tô đậu tại đường nội khu chung cư Hoàng Anh River View, lực lượng chức năng phát hiện khói bốc lên từ capo ô tô đậu phía trước nên tiếp tục phun nước vào trong để dập lửa.

Một đoạn đường Nguyễn Cừ khoảng 200m bị phong tỏa để phục vụ công tác dập lửa, ngăn cháy lan.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại hiện trường, ô tô con bị cháy trơ khung. Cảnh sát cho hay vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Lực lượng chức năng phát hiện khói bốc lên từ capo ô tô đậu phía trước nên tiếp tục phun nước dập lửa (Ảnh: Hoàng Hướng).