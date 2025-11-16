Hàng nghìn người đồng diễn dưỡng sinh từ tinh mơ tại TPHCM

Ngày cuối tuần, bà Lại Thị Ảnh (83 tuổi) dậy từ 2h30, háo hức cùng nhiều ông bà khác rời ấp Phú Thuận, xã An Nhơn Tây (huyện Củ Chi cũ). Theo đoàn xe, bà vượt hơn 20km đến sân vận động Phú Nhuận để tham gia buổi đồng diễn tập dưỡng sinh.

Bảy năm qua, bà Ảnh gắn bó với nhóm tập dưỡng sinh trong xóm nhỏ. Đây là lần đầu tiên bà được là một phần của buổi đồng diễn lớn với sự tham gia của gần 2.000 người.

5h sáng, điểm tập đã rực sáng đèn. Hàng nghìn người xếp thành hàng, nhạc dưỡng sinh vang lên. Bà Ảnh đứng giữa, đôi tay gầy guộc nhưng dẻo dai vung từng động tác theo nhịp chắc chắn. Mồ hôi lấm tấm trên má, bà lau bằng tay áo, cười bảo: “Không mệt, khỏe re!”.

Chương trình đồng diễn dưỡng sinh Vì sức khỏe cộng đồng có sự tham gia của gần 2.000 người dân mọi độ tuổi và nhân viên y tế Viện Y dược học Dân tộc TPHCM (Ảnh: Diệu Linh).

Chương trình đồng diễn dưỡng sinh Vì sức khỏe cộng đồng diễn ra sáng 16/11 do Viện Y dược học dân tộc TPHCM phối hợp Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú Nhuận tổ chức tại sân vận động Phú Nhuận.

Hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 95 năm Ngày Truyền thống MTTQ Việt Nam và chào mừng 50 năm thành lập Viện Y dược học Dân tộc, đồng thời lan toả thông điệp "TPHCM đang đặt sức khỏe người dân ở vị trí trung tâm của mọi chính sách phát triển".

Phát biểu tại chương trình, BSCKII Hồ Văn Hân, Giám đốc Viện Y dược học Dân tộc TPHCM, cho biết, sự hiện diện của 2.000 người dân mọi độ tuổi và nhân viên y tế là minh chứng cho niềm tin ngày càng lớn dành cho dưỡng sinh và y học cổ truyền trong việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

BSCKII Trần Ngọc Triệu, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM đánh giá, hoạt động đồng diễn dưỡng sinh Vì sức khỏe cộng đồng là một phần quan trọng trong quá trình thực hiện Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân - chuyển trọng tâm từ điều trị sang dự phòng, chăm sóc sức khỏe liên tục theo vòng đời.

Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM Trần Ngọc Triệu phát biểu tại sự kiện (Ảnh: BV).

“Khi người dân được khuyến khích vận động hằng ngày, chăm sóc sức khỏe bản thân một cách khoa học, phù hợp mọi lứa tuổi, chúng ta đang xây dựng nền tảng bền vững cho sức khỏe toàn dân. Tôi cho rằng người biết dưỡng sinh là biết giữ gìn chính mình", Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM phát biểu.

Ông Triệu cũng khẳng định, Sở Y tế TPHCM cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ những mô hình tương tự giúp mỗi người dân có cơ hội rèn luyện thể chất và chăm sóc sức khỏe ngay tại gia đình và trong cộng đồng.

Tham dự sự kiện, đồng chí Nguyễn Thành Trung, Thành ủy viên, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM nhấn mạnh, sự kiện không chỉ cổ vũ tinh thần rèn luyện sức khỏe mà còn thể hiện sức mạnh đoàn kết và tinh thần sẻ chia.

Tại chương trình, ông Trung cũng kêu gọi các đại biểu, nhân viên y tế và người dân hướng về đồng bào miền Trung và miền Bắc đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi bão lũ, chung tay ủng hộ, góp phần giúp bà con vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.