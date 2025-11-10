Gần 100.000 fan “cháy” cùng G-Dragon tại Việt Nam: Dấu ấn "ông hoàng Kpop"

Hai đêm diễn bùng nổ, lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông

Hai đêm nhạc trong khuôn khổ chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch của G-Dragon diễn ra tại Hưng Yên vào ngày 8/11 và 9/11 đã biến Việt Nam thành tâm điểm chú ý của giới hâm mộ Kpop.

Ngay sau khi khép màn, hình ảnh và video từ chương trình lan truyền với tốc độ chóng mặt trên TikTok, X (Twitter) và Instagram, thu hút hàng triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn bình luận.

Những ca khúc đình đám như Power, Home Sweet Home, Crooked, Heartbreaker... được G-Dragon trình diễn với phong cách mạnh mẽ, tương tác tự nhiên và đầy ngẫu hứng. Khoảnh khắc anh giao lưu cùng người hâm mộ, cười đùa ở hậu trường hay cúi chào khán giả trở thành tâm điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa lớn.

Sau đêm diễn, G-Dragon chia sẻ lại hình ảnh người hâm mộ Việt trên trang cá nhân có hơn 24 triệu lượt theo dõi, bày tỏ lòng biết ơn và xúc động trước tình cảm cuồng nhiệt của khán giả. Ê-kíp của anh cũng gửi lời cảm ơn riêng đến người hâm mộ Việt Nam.

Trước Việt Nam, chuyến lưu diễn toàn cầu Übermensch của G-Dragon đã “cháy vé” tại nhiều quốc gia như Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Australia.

Biểu tượng toàn cầu có sức ảnh hưởng

G-Dragon (SN 1988) là ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Hàn Quốc, đồng thời là trưởng nhóm BIGBANG - biểu tượng Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) toàn cầu. Từ khi còn là học sinh, anh từng thực tập tại 2 công ty giải trí lớn là YG Entertainment và SM Entertainment.

Nam nghệ sĩ được xem là một trong những người kiếm tiền bản quyền hàng đầu Hàn Quốc với thu nhập gần 1,4 triệu USD/năm từ sáng tác. Tạp chí Forbes Asia từng đưa anh vào danh sách “30 nhân vật dưới 30 tuổi có ảnh hưởng nhất châu Á” trong lĩnh vực giải trí.

Ca sĩ người Mỹ Grimes, bạn gái cũ của tỷ phú Elon Musk, từng ca ngợi: “G-Dragon là một biểu tượng. Ảnh hưởng của anh ấy với tôi trong âm nhạc là không thể đo đếm”.

Không chỉ là nghệ sĩ, G-Dragon còn là biểu tượng thời trang hàng đầu châu Á. Anh thường xuyên góp mặt tại các tuần lễ thời trang Paris (Pháp), Milan (Italy), Seoul (Hàn Quốc), đồng thời hợp tác cùng các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Nike, Louis Vuitton.

Những sản phẩm anh chạm tay vào, từ đôi giày Nike x PEACEMINUSONE Para-noise đến kiểu buộc khăn giấu tóc, đều nhanh chóng trở thành xu hướng toàn cầu.

Phong cách, âm nhạc và sự khác biệt

Suốt gần 2 thập kỷ theo đuổi sự nghiệp âm nhạc, G-Dragon vẫn giữ được độ “nóng” nhờ âm nhạc tiên phong và phong cách cá nhân độc đáo.

Các ca khúc nổi tiếng như Haru Haru, Fantastic Baby, Heartbreaker hay gần đây là Power của anh cùng nhóm BIGBANG đều mang dấu ấn riêng, vừa đại chúng, vừa thử nghiệm, tạo nên “màu G-Dragon” không thể nhầm lẫn.

Âm nhạc của anh chạm đến nhiều thế hệ khán giả, từ 8X, 9X đến thế hệ Alpha (thế hệ sinh sau năm 2010), nhờ sự kết hợp giữa cá tính nghệ thuật và nhạy cảm thị trường.

Không chỉ ca sĩ, G-Dragon còn là doanh nhân và nhà sáng tạo văn hóa. Thương hiệu PEACEMINUSONE do anh sáng lập đã trở thành tuyên ngôn phong cách sống, kết hợp nghệ thuật đường phố và tinh thần tự do.

Theo Celebrity Net Worth, G-Dragon hiện sở hữu tài sản ước tính gần 60 triệu USD, gồm căn penthouse trị giá 8 triệu USD tại khu Nine One Hannam, Seoul (Hàn Quốc), siêu xe hàng chục tỷ đồng và chiếc “thẻ đen” chỉ 0,05% dân số Hàn Quốc nắm giữ.

Từ “idol tự sản xuất” đến biểu tượng văn hóa Hàn Quốc

Theo Naver, G-Dragon là nghệ sĩ tiên phong định hình khái niệm “idol tự sản xuất” - người trực tiếp tham gia sáng tác, sản xuất, định hướng hình ảnh và thương hiệu cá nhân. Anh là thành viên thường trực của Hiệp hội Bản quyền Âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA).

Cuối tháng 10, G-Dragon được trao Huân chương Văn hóa Hàn Quốc - phần thưởng cao quý dành cho cá nhân có đóng góp nổi bật trong việc quảng bá làn sóng Hallyu (làn sóng Hàn Quốc).

Anh cũng là Đại sứ quảng bá Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, đồng thời là nghệ sĩ Kpop duy nhất biểu diễn trong tiệc chiêu đãi các lãnh đạo 21 quốc gia thành viên - cột mốc khẳng định vị thế quốc tế của “ông hoàng Kpop”.

Tháng 6 vừa rồi, G-Dragon quyên góp 880 triệu won (gần 18 tỷ đồng) để hỗ trợ cho một quỹ hỗ trợ điều trị nghiện rượu cho thanh thiếu niên tại Hàn Quốc. Nam ca sĩ nổi tiếng chia sẻ mong muốn việc quyên góp, dù lớn hay nhỏ, sẽ trở thành khởi đầu cho một văn hóa sẻ chia mà ai cũng có thể tham gia.

“G-Dragon luôn nổi bật so với những nghệ sĩ khác. Sự sáng tạo cả trong âm nhạc, thời trang và nghệ thuật đã khiến cậu ấy trở nên khác biệt, trở thành một biểu tượng văn hóa đa diện.

Những động thái gần đây của G-Dragon có lẽ là do cậu ấy tự quyết định, vì một nghệ sĩ có tầm vóc như G-Dragon thường có tiếng nói mạnh mẽ hơn đối với công ty quản lý về các hoạt động trong tương lai”, một quan chức quản lý hoạt động nghệ thuật tại Hàn Quốc chia sẻ.

Nói về con đường sự nghiệp thành công mình đã đi qua, G-Dragon thổ lộ: “Trước đây, tôi luôn bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo. Giờ đây, tôi đã tìm thấy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đồng thời có nhiều tự do hơn”.

Khi được hỏi về quan điểm đối với một nghệ sĩ chân chính, “ông hoàng Kpop” cho hay: “Suy cho cùng, dù bạn có giỏi hay không, nếu bạn định làm một việc gì đó, đầu tiên, bạn phải làm đúng. Điều tôi đã đánh mất trong 10 năm qua là thời gian, nhưng tôi cũng đã trở nên khôn ngoan hơn. Hiện tại, tôi muốn chuẩn bị cho một khởi đầu mới”.

Ảnh: Instagram nhân vật