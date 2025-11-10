Liên Bỉnh Phát nói về màn nhận giải quốc tế gây cười, chuyện lấy vợ tuổi 35
(Dân trí) - Trong Showbiz 8, Liên Bỉnh Phát tiết lộ hậu trường nhận giải Kim Chung tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ về cát-xê sau khi trở thành "Thị đế" và hiếm hoi nói về cuộc sống ở tuổi 35.
Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, từng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim điện ảnh như Song Lang, Quý cô thừa kế... Anh cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình thực tế như Running Man Vietnam, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chiến sĩ quả cảm...
Giữa tháng 10, Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm chú ý khi giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại giải Kim Chung diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc). Đây là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín hàng đầu châu Á. Anh cũng là diễn viên Việt Nam đầu tiên được xướng tên ở hạng mục này.
Trong Showbiz 8, Liên Bỉnh Phát chia sẻ loạt câu chuyện hậu trường xoay quanh chiến thắng tại giải Kim Chung, đặc biệt là những tình huống hài hước tại lễ trao giải này. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nhắc về quãng thời gian bị gọi là "kẻ ngoại đạo" và cuộc sống kín tiếng ở tuổi 35.
Mời quý khán giả, độc giả đón xem chương trình Showbiz 8 với khách mời diễn viên Liên Bỉnh Phát được phát lại trên các nền tảng fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.
"Showbiz 8" là talkshow do Dân trí thực hiện với khách mời là các nghệ sĩ, người nổi tiếng trong lĩnh vực văn hóa, giải trí. Đó có thể là những ngôi sao đình đám nhất hiện nay hoặc những nhân vật đang rất được khán giả quan tâm.
Mỗi số, khách mời sẽ có dịp tiết lộ với khán giả những góc khuất trong cuộc sống và sự nghiệp, những bí mật lần đầu thổ lộ hay bày tỏ quan điểm của mình về các vấn đề thời sự "nóng hổi".
Thông qua cuộc trò chuyện, người hâm mộ cũng sẽ có cái nhìn khác hơn về nghệ sĩ, đặc biệt là với những câu hỏi "xoáy", những thử thách thú vị do chương trình đặt ra.
"Showbiz 8" sẽ được phát trên Dantri.com.vn, fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.