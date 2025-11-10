Liên Bỉnh Phát nói về màn nhận giải quốc tế gây cười, chuyện lấy vợ tuổi 35

Liên Bỉnh Phát sinh năm 1990, từng ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim điện ảnh như Song Lang, Quý cô thừa kế... Anh cũng là gương mặt quen thuộc trong các chương trình truyền hình thực tế như Running Man Vietnam, Anh trai vượt ngàn chông gai, Chiến sĩ quả cảm...

Giữa tháng 10, Liên Bỉnh Phát trở thành tâm điểm chú ý khi giành danh hiệu Nam diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị đế) tại giải Kim Chung diễn ra ở Đài Loan (Trung Quốc). Đây là một trong những giải thưởng điện ảnh uy tín hàng đầu châu Á. Anh cũng là diễn viên Việt Nam đầu tiên được xướng tên ở hạng mục này.

Liên Bỉnh Phát hé lộ về cuộc sống kín tiếng ở tuổi 35 (Video: Nhóm phóng viên).

Trong Showbiz 8, Liên Bỉnh Phát chia sẻ loạt câu chuyện hậu trường xoay quanh chiến thắng tại giải Kim Chung, đặc biệt là những tình huống hài hước tại lễ trao giải này. Bên cạnh đó, nam diễn viên cũng nhắc về quãng thời gian bị gọi là "kẻ ngoại đạo" và cuộc sống kín tiếng ở tuổi 35.

Mời quý khán giả, độc giả đón xem chương trình Showbiz 8 với khách mời diễn viên Liên Bỉnh Phát được phát lại trên các nền tảng fanpage Dân trí, YouTube và TikTok Dsao.