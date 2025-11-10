Sắp công bố Bộ Giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam

Chiều 10/11, tại trụ sở Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Ban tổ chức Cuộc vận động Xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam phối hợp với Bộ VH-TT&DL, Bộ Công Thương và UBND TP Hà Nội tổ chức họp báo giới thiệu Diễn đàn thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp năm 2025”.

Diễn đàn năm nay có chủ đề “Văn hóa kinh doanh Việt Nam - Định hình từ tư duy đột phá trong kỷ nguyên mới”, dự kiến diễn ra ngày 21/12 tại Hà Nội.

Theo Ban tổ chức, sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt trong việc cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, khẳng định vai trò của văn hóa kinh doanh như một động lực mới cho tăng trưởng bền vững. Diễn đàn hướng tới lan tỏa các giá trị chuẩn mực - trách nhiệm - nhân văn trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại buổi họp báo về diễn đàn thường niên "Văn hóa với doanh nghiệp năm 2025" (Ảnh: Mai Châm).

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Trịnh Thị Thủy cho biết, diễn đàn năm nay được chuẩn bị với nhiều nội dung trọng tâm, kỳ vọng truyền tải mạnh mẽ thông điệp của Đảng, Nhà nước về xây dựng văn hóa doanh nghiệp, qua đó khích lệ, động viên và tạo sự hưởng ứng từ cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh mới.

Bà Thủy nhấn mạnh: "Trụ cột của diễn đàn là truyền tải mạnh mẽ thông điệp của Đảng và Nhà nước, nhằm khích lệ, động viên và tạo sự hưởng ứng của đông đảo doanh nghiệp Việt Nam trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là trong xây dựng văn hóa doanh nghiệp phù hợp với bối cảnh mới".

Điểm nhấn đáng chú ý của diễn đàn năm nay là Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam (VNBA) sẽ lần đầu tiên công bố “Bộ Giá trị Văn hóa Kinh doanh Việt Nam - Hà Nội 2025”. Đây được xem là nỗ lực đột phá, thiết lập hệ thống chuẩn mực toàn diện cho doanh nghiệp Việt trong việc xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Ban tổ chức cho biết Bộ Giá trị gồm năm nhóm cấu phần: Giá trị tư tưởng nền tảng, Giá trị cốt lõi, Chuẩn mực hành vi, Nguyên tắc đạo đức kinh doanh và Tiêu chí thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Ông Lê Tấn Phước, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam, nhấn mạnh: “Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, chúng tôi hướng tới xây dựng văn hóa kinh doanh Việt Nam mang đậm bản sắc dân tộc, đồng thời tiếp cận các giá trị văn hóa kinh doanh quốc tế. Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, ngày càng nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, nên việc điều chỉnh để thích ứng với vận hội và môi trường kinh doanh mới là rất cần thiết”.