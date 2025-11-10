Ảo thuật gia nhí khiến Trấn Thành sửng sốt 5 năm trước, lột xác ở tuổi 14

Năm 2020, cậu bé Bảo Long (khi ấy 9 tuổi) với đôi mắt sáng và nụ cười hồn nhiên đã gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả khi xuất hiện với màn ảo thuật tại chương trình “Siêu tài năng nhí”.

Phong thái tự tin, chững chạc cùng khả năng trình diễn cuốn hút giúp Bảo Long nhanh chóng ghi điểm trong mắt dàn giám khảo Trấn Thành, Hari Won, Gil Lê và Trọng Hiếu.

Bảo Long (khi ấy 9 tuổi) cùng Trấn Thành trong "“Siêu tài năng nhí” (Ảnh: Chụp màn hình).

Sau 5 năm, ảo thuật gia nhí nay đã bước sang tuổi 14. Trong bộ ảnh mới đây, Bảo Long khiến nhiều người bất ngờ bởi sự lột xác về ngoại hình với chiều cao 1,7m, gương mặt điển trai và phong thái tự tin.

Ở tuổi 14, Bảo Long biết cách dung hòa giữa nét hồn nhiên của tuổi thiếu niên và phong thái chững chạc của một nghệ sĩ trẻ.

Bảo Long lột xác ở tuổi 14 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nổi tiếng từ khi còn nhỏ, Bảo Long không ngừng thử sức trong nhiều vai trò khác nhau từ ảo thuật gia, người mẫu đến diễn viên. Vừa qua, Bảo Long gây chú ý khi đảm nhận một trong những vai chính của phim “Mùa hè bất tận”. Trong phim, Bảo Long vào vai cậu học sinh năng động nhưng chịu nhiều áp lực từ sự kỳ vọng của gia đình.

Bên cạnh diễn xuất, Bảo Long vẫn duy trì niềm đam mê với ảo thuật - lĩnh vực giúp em tỏa sáng và được nhiều khán giả biết đến. Ngoài ra, với lợi thế ngoại hình, chiều cao nổi bật cùng phong thái tự tin, Bảo Long còn được nhiều nhà thiết kế và thương hiệu thời trang lựa chọn.

Bảo Long thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau (Ảnh: Facebook nhân vật).

Dù bận rộn với nghệ thuật, Bảo Long vẫn giữ tinh thần học tập nghiêm túc. Nam diễn viên đang trong giai đoạn quan trọng chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh lớp 10. Gia đình và bản thân Bảo Long luôn đặt việc học tập lên hàng đầu, chỉ sắp xếp tham gia các hoạt động nghệ thuật vào cuối tuần.

Bảo Long cho biết: "Em nghĩ việc học văn hóa cũng quan trọng như nghệ thuật. Nếu nghệ thuật giúp em bay bổng, sáng tạo, thì học tập giúp em hiểu biết và vững vàng hơn trong cuộc sống. Em tin rằng chỉ khi học thật tốt, mình mới có thể làm nghệ thuật một cách có tâm và có chiều sâu hơn".

Trong tương lai gần, Bảo Long dự định tiếp tục trau dồi kỹ năng diễn xuất, luyện tập thêm các tiết mục ảo thuật mới, đồng thời chuẩn bị cho bộ phim ra mắt vào mùa hè năm sau.

Hoàng Thư