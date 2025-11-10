Mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Thái Lan Mai Davika bí mật kết hôn

Buổi lễ diễn ra riêng tư với sự tham dự của gia đình và bạn bè thân thiết. Đến ngày 10/11, hình ảnh trong hôn lễ mới được khách mời đăng tải.

Không gian cưới được bài trí ngoài trời, phủ ngập sắc trắng của hoa hồng, lan và tú cầu, điểm xuyết tông xanh lá, tạo nên khung cảnh lãng mạn dưới ánh nắng chiều. Chú rể Ter diện nguyên bộ lễ phục từ buổi tiệc ban ngày, trong khi cô dâu Mai Davika búi tóc, diện đầm ôm xẻ gợi cảm.

"Ma nữ" Mai Davika vừa tổ chức đám cưới với bạn trai lâu năm Ter Chantavit (Ảnh: Thairath).

Bó hoa cưới của Mai Davika là bó hoa lan khổng lồ. Người bắt được hoa là bạn thân cô - diễn viên Mint Chalida. Sau nghi lễ, cặp đôi cùng cắt bánh, rót rượu và gửi lời cảm ơn đến các khách mời.

Mai và Ter công khai hẹn hò vào năm 2018, sau khi cùng đóng phim Chai Mai Jing Ying Tae. Ban đầu, cả hai vướng tin đồn “phim giả tình thật” nhưng không lên tiếng xác nhận.

Tới tháng 1/2018, Ter chính thức công khai tình cảm với Mai. Sau 7 năm bên nhau, họ được xem là một trong những cặp đôi đẹp nhất làng giải trí Thái Lan.

Mai Davika nhận nụ hôn ngọt ngào từ chú rể (Ảnh: Thairath).

Tháng 6 vừa qua, Ter cầu hôn Mai trong khung cảnh lãng mạn. “Ma nữ đẹp nhất màn ảnh Thái Lan” sau đó đăng tải hình ảnh nhẫn kim cương cùng nụ cười hạnh phúc. Bài đăng nhận hơn 112.000 lượt yêu thích chỉ sau chưa đầy một giờ.

Trong suốt mối quan hệ, Ter luôn được khen là người đàn ông tinh tế, thường xuyên tặng hoa và tổ chức sinh nhật bất ngờ cho bạn gái. Cặp đôi chia sẻ nhiều khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Mai Davika (SN 1992) mang hai dòng máu Thái Lan - Bỉ. Cô nổi tiếng khắp châu Á với vai diễn trong Tình người duyên ma, bộ phim đạt doanh thu cao nhất lịch sử phòng vé Thái Lan (33 triệu USD). Cô cũng từng góp mặt trong MV Chạy ngay đi của Sơn Tùng M-TP.

Mai Davika là một trong những mỹ nhân đẹp nhất làng giải trí Thái Lan (Ảnh: Instagram).

Được tạp chí Maxim vinh danh là “người đẹp nhất làng giải trí Thái Lan”, Mai hiện có hàng chục triệu người theo dõi trên mạng xã hội. Cô nằm trong top 10 nghệ sĩ nữ có cát-xê cao nhất Thái Lan, bao gồm cả phim ảnh và quảng cáo.

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Mai còn nổi tiếng với lối sống lành mạnh. Cô chăm chỉ tập gym, yoga và áp dụng chế độ ăn khoa học, ưu tiên thực phẩm hữu cơ, hạn chế tinh bột, nói không với đồ ngọt. Mai cũng duy trì phương pháp nhịn ăn gián đoạn để giữ dáng và làn da khỏe mạnh.