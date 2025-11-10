G-Dragon xúc động cảm ơn khán giả Việt, hứa đưa BIGBANG trở lại vào năm tới

Trên trang cá nhân, ê-kíp của nam ca sĩ viết: “Từ lúc bắt đầu tập luyện vào tháng 3 cho đến tháng 11, mọi người đã trải qua một hành trình thật bận rộn và không ngừng nghỉ. Tất cả đã rất vất vả, nhưng chúng ta vẫn còn nhiều lịch trình phía trước, trong đó có đêm diễn tại Seoul. Chỉ cần nói rằng, chúng ta đã làm được trên cả tuyệt vời”.

Sau đêm diễn thành công tối 8/11, G-Dragon tiếp tục mang đến cho khán giả một buổi biểu diễn đầy cảm xúc vào tối 9/11.

G-Dragon đã có 2 đêm diễn đầy cảm xúc tại Việt Nam (Ảnh: Instagram).

Nam ca sĩ rời Hàn Quốc bằng chuyên cơ riêng vào ngày 6/11 để bay sang Hà Nội, chuẩn bị cho 2 đêm diễn trong khuôn khổ G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI presented by VPBank, diễn ra vào ngày 8 và 9/11.

Trên trang cá nhân, G-Dragon đăng tải loạt ảnh ghi lại hoạt động tại Việt Nam. Đây không phải lần đầu “ông hoàng Kpop” biểu diễn tại đây - hồi tháng 6, anh từng có màn trình diễn đáng nhớ dưới cơn mưa lớn trên sân vận động Mỹ Đình.

Ngôi sao sinh năm 1988 bày tỏ sự xúc động trước tình cảm nồng nhiệt của khán giả Việt khi sân vận động phủ kín người hâm mộ, không khí bùng nổ và đậm chất âm nhạc.

Trước khi đêm diễn ngày 9/11 bắt đầu, G-Dragon tiếp tục gửi thông điệp bình an đến đồng bào vùng chịu ảnh hưởng thiên tai tại Việt Nam. Anh được cho là tự chi trả chi phí cho màn bắn pháo hoa rực rỡ như một lời tri ân khán giả.

Giống như đêm đầu tiên, G-Dragon mở màn bằng loạt ca khúc quen thuộc như POWER, Home Sweet Home, Crooked... cùng với đó là những bộ trang phục biểu diễn cầu kỳ, mang đậm dấu ấn cá nhân.

Hai đêm diễn của G-Dragon đều thu hút hàng chục nghìn khán giả (Ảnh: Instagram).

Điểm nhấn của đêm nhạc nằm ở những khoảnh khắc tương tác gần gũi giữa G-Dragon và người hâm mộ. Anh chia sẻ về hành trình nghệ thuật, những khó khăn từng trải qua và sự hồi sinh sau sóng gió.

Không khí tại sân vận động trở nên bùng nổ khi khán giả đồng loạt hô vang “BIGBANG”. G-Dragon cũng hé lộ khả năng mang chuyến lưu diễn kỷ niệm 20 năm ra mắt của nhóm BIGBANG đến Việt Nam trong năm tới.

Kết thúc đêm diễn, ngôi sao xứ Hàn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến người hâm mộ Việt Nam, bịn rịn chia tay khán giả trong tiếng reo hò. Sự kiện khép lại với màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời.

Theo Ban tổ chức, không chỉ có fan (người hâm mộ) Việt, hàng nghìn người hâm mộ quốc tế cũng bay đến Hà Nội tham dự, đưa tổng lượng khán giả mỗi đêm diễn lên đến hàng chục nghìn người.

Trước Việt Nam, chuyến lưu diễn Übermensch của G-Dragon đã gây tiếng vang lớn tại Nhật Bản, Philippines, Malaysia, Indonesia, Trung Quốc, Pháp, Mỹ và Australia.

Theo tờ Money Today (Hàn Quốc), các đêm diễn trong chuyến lưu diễn mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể cho địa phương đăng cai.

Hai đêm diễn của G-Dragon đều kết thúc bằng màn pháo hoa đẹp mắt (Ảnh: X).

G-Dragon (SN 1988) là biểu tượng âm nhạc và thời trang hàng đầu Hàn Quốc. Anh ra mắt năm 2006 với vai trò thủ lĩnh nhóm nhạc BIGBANG, sau đó gặt hái nhiều thành công trong sự nghiệp solo.

Không chỉ là ca sĩ, G-Dragon còn là biểu tượng thời trang châu Á, thường xuyên xuất hiện ở hàng ghế đầu tại các tuần lễ thời trang Paris (Pháp), Milan (Italy) và Seoul (Hàn Quốc).

Cuối tháng 10, anh được trao Huân chương Văn hóa Hàn Quốc, ghi nhận những đóng góp trong việc quảng bá làn sóng Hallyu.

G-Dragon cũng được bổ nhiệm làm Đại sứ quảng bá Hội nghị Thượng đỉnh APEC 2025, và là nghệ sĩ Kpop duy nhất biểu diễn trong tiệc chiêu đãi các nhà lãnh đạo 21 quốc gia thành viên - minh chứng cho vị thế quốc tế của “ông hoàng Kpop”.