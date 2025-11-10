Xem xét cho hoàn thiện cao ốc xây dang dở trên "đất vàng" TPHCM

Đối với dự án One Central HCM nằm tại khu tứ giác Bến Thành, Sở Xây dựng cho biết, công trình có chức năng văn phòng, thương mại, dịch vụ, căn hộ và khách sạn 6 sao, tọa lạc tại phường Bến Thành.

Ban đầu, dự án do Công ty TNHH Tập đoàn Bitexco làm chủ đầu tư theo giấy phép xây dựng cấp ngày 16/9/2013. Ngày 10/12/2019, UBND TPHCM đã ban hành quyết định chấp thuận việc chuyển nhượng toàn bộ dự án từ Tập đoàn Bitexco sang Công ty TNHH Sài Gòn Glory.

Tòa cao ốc dừng thi công nhiều năm tại khu tứ giác Bến Thành (Ảnh: Ngọc Tân).

Để giải quyết vướng mắc, ngày 16/10, UBND thành phố có công văn điều chỉnh dự án đầu tư, qua đó cho phép gia hạn tiến độ thực hiện dự án thêm 48 tháng.

Trước đó, ngày 25/9, Chủ tịch UBND TPHCM đã chỉ đạo Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn Công ty TNHH Sài Gòn Glory thực hiện hoàn chỉnh các thủ tục theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

Ngoài dự án nêu trên, Sở Xây dựng cũng cung cấp thông tin về cao ốc Saigon One Tower (nay là IFC One Saigon) tại số 34 Tôn Đức Thắng. Dự án do Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn M&C làm chủ đầu tư, được cấp phép xây dựng năm 2008 và đã ngừng thi công từ năm 2012.

Tòa nhà IFC One Saigon tại chân cầu Khánh Hội (Ảnh: Ngọc Tân).

Liên quan đến công trình này, ngày 15/10, UBND TPHCM đã chuyển đơn của bà Trương Mỹ Lan về việc cho phép tiếp tục đầu tư, thực hiện hoàn thành tòa nhà IFC One Saigon đến Sở Xây dựng, Sở Tài chính và UBND phường Sài Gòn để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.