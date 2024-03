Emily - rapper BigDaddy: Chồng giỏi chăm con, hay tìm cách khen vợ

Ngại bị so sánh với Huyền Baby, Hạnh Sino

Tính đến nay, đã hơn 10 năm Emily "Nam tiến" để phát triển sự nghiệp. Thời gian qua, bạn được xem là một trong những người thành công trên hành trình "thoát mác hot girl". Quá trình này diễn ra thế nào?

- Có thể nói, chuyện tôi "thoát mác hot girl" đã xảy ra cách đây hơn 10 năm. Trước đây, mọi người hay hỏi tôi làm sao để được công nhận là nghệ sĩ, làm sao để hot girl đi hát được nhìn nhận là ca sĩ.

Tôi nghĩ, tôi được công nhận nhờ theo đuổi sự nghiệp ca hát một cách nghiêm túc, bền bỉ, có những sản phẩm âm nhạc được đầu tư, có chất lượng, gây ấn tượng với khán giả.

Nhiều người vẫn cho rằng hiện nay hot girl tuy nhiều nhưng ít ai để lại được dấu ấn nổi bật như những hot girl đời đầu, Emily nghĩ lý do là gì?

- Ngày xưa, bạn chỉ cần xinh một chút, được mời đến các trang báo chụp ảnh bìa là sẽ nổi tiếng, được cho là hot girl rồi. Bây giờ hoàn toàn khác, xã hội đã có nhiều thay đổi, nhiều người nổi bật, quy chuẩn về hot girl được nâng cao hơn.

Bây giờ, bạn không cần quá xinh, nhưng phải cuốn hút, có cách ăn mặc nổi bật, có phong cách riêng, có sự đầu tư, xây dựng hình ảnh cho bản thân và gây được ấn tượng.

Nhiều người cho rằng Emily là một trong những hot girl đời đầu có hôn nhân viên mãn đến thời điểm hiện tại, đó là lý do bạn đang nghiêng về gia đình, không quá quyết liệt trong nghệ thuật thời gian qua?

- Ngày xưa, tôi rất yêu thích âm nhạc, nhưng cũng rất ham chơi và chưa có định hướng cụ thể hay sự quyết tâm cho sự nghiệp. Hiện tại, nhiệt huyết trong nghệ thuật của tôi lớn hơn lúc chưa có gia đình rất nhiều.

Chỉ có điều, mục đích của tôi ở hiện tại không phải là liên tục ra sản phẩm hay tham gia nhiều chương trình để có vị trí nổi bật trong làng giải trí. Tôi hướng tới sự cân bằng trong công việc, đam mê và gia đình. Tôi muốn hình ảnh của tôi trong công việc gắn liền với hình ảnh của tôi trong cuộc sống thường ngày.

Từng hoạt động cùng một nhóm nhạc, giờ đây Emily, Hạnh Sino và Huyền Baby đều có cuộc sống riêng. Bạn có sợ bị so sánh với họ về sự nghiệp, chồng con, nhan sắc…?

- Tất nhiên là có ngại, vì tôi không thích mình bị so sánh với ai, không thích người khác so sánh ai với mình. Tôi sợ tổn thương và sợ người khác sẽ tổn thương khi bị so sánh. Tôi chỉ muốn nói về điểm tốt của mọi người một cách tích cực.

Emily cùng Huyền Baby và Hạnh Sino có những quy tắc nào để duy trì mối quan hệ thân thiết những năm qua?

- Chúng tôi vẫn là một nhóm bạn chơi rất thân. Dù có hoạt động nghệ thuật hay không chúng tôi vẫn gặp nhau thường xuyên.

Ngày xưa, chúng tôi hay đi chơi khuya, ăn khuya, nhưng bây giờ cuộc gặp gỡ của chúng tôi đã theo phong cách của "bà mẹ bỉm sữa". Cả nhóm thường hẹn nhau vào buổi trưa, ăn trưa, đi cà phê vào buổi chiều rồi sau đó ai về nhà nấy.

Thời gian qua, tên tuổi của Huyền Baby - bạn thân của Emily - phủ sóng nhờ tham gia "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng". Bạn có ý định cũng thử sức ở "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng" để trở nên nổi bật hơn?

- Tôi thấy đây là một chương trình khá phù hợp với mình, bởi ở đó nghệ sĩ được biểu diễn, múa, hát, hoạt động nhóm. Nếu có thời gian phù hợp, chắc chắn tôi sẽ tham gia.

"Sinh con là lúc khó khăn nhất cuộc đời tôi"

Gần đây, Emily được chú ý khi cùng con gái Bảo Uyên góp mặt trong chương trình "Mẹ siêu nhân". Phải chăng bạn tham gia chương trình truyền hình thực tế để "hâm nóng" tên tuổi của mình?

- Nếu muốn tên tuổi của mình tỏa sáng, tôi sẽ chọn chương trình khác, liên quan đến nghệ thuật, âm nhạc. Còn ở chương trình Mẹ siêu nhân, tôi mong được trải nghiệm, vượt qua các thử thách cùng con. Tôi muốn mang đến hình ảnh người mẹ kiểu mới, tích cực, trẻ trung, hiện đại mà vẫn biết cách chăm sóc con và cân đối công việc.

Tôi muốn con gái của mình có dịp khám phá bản thân, dạn dĩ hơn. Ngoài ra, đây cũng là dịp để những người chỉ thấy tôi trong âm nhạc có thể hiểu hơn về tôi ở khía cạnh khác, cụ thể là một người mẹ.

Sau khi tham gia chương trình, con gái của Emily thay đổi thế nào?

- Tôi cũng suy nghĩ rất nhiều mới nhận lời tham gia chương trình, bởi tôi sợ con không chịu tương tác, vì trước đây bé không thích quay phim, chụp ảnh. Tuy nhiên, khi quay, bé hợp tác và thích thú, còn hỏi mẹ bao giờ được quay tiếp nữa.

Sau một vài buổi ghi hình, tôi thấy con cũng thích thể hiện tài năng, thích được khen ngợi. Tuy nhiên bé vẫn rụt rè, nhất là khi có nhiều bạn nam. Tôi cũng hy vọng sau khi kết thúc hành trình tại chương trình, bé sẽ có sự thay đổi rõ rệt.

Trong cuộc sống thường ngày, việc chăm sóc và dạy dỗ con cái có "làm khó" Emily?

- Thời điểm vào Nam bắt đầu sự nghiệp cũng là lúc tôi có em bé. Lúc sinh 2 bé là lúc tôi cảm thấy khó khăn nhất. Tôi muốn ôm hết mọi thứ vào người, tạm ngưng công việc, chăm lo cho các con thật trọn vẹn. Lần đầu làm mẹ, tâm lý của tôi có chút bị ảnh hưởng, mệt mỏi và không thể cân bằng.

Tất nhiên, chồng luôn bên cạnh, hỗ trợ và động viên tôi, nhưng vấn đề của những bà mẹ sau sinh rất khó giải quyết. Cảm xúc tiêu cực chắc là điều phụ nữ sau sinh nào cũng trải qua.

Lúc đó, tôi rất hay cáu gắt. Thêm nữa, vì thức khuya dậy sớm, nên tôi mệt mỏi. Từ khi có con đến nay, không ngày nào tôi ngủ ngon giấc. Con tôi không quấy lắm, nhưng do thói quen của một người mẹ, có khi đang ngủ, chồng chỉ ho một tiếng thôi, tôi cũng theo thói quen lấy tay vỗ vỗ rồi nói "ngủ đi, ngủ đi" (cười).

Việc nuôi con có hơi vất vả, nhưng việc dạy con lại càng khó khăn hơn. Đôi lúc tôi khá bối rối, tự đặt ra nhiều câu hỏi, rằng tôi dạy con đúng chưa, tôi phản ứng lại con như thế có sai không, có quá tức giận hay dễ dãi với con không.

BigDaddy hỗ trợ Emily thế nào trong việc chăm con?

- Chồng tôi giỏi việc chăm bé, nhưng dù sao đàn ông cũng không chăm con tốt như phụ nữ. Anh ấy thức khuya và dậy muộn, nên sẽ hỗ trợ tôi chăm con, dọn nhà, rửa bát từ trưa đến khuya.

Về chuyện chăm con, anh ấy sẽ nghe lời tôi tuyệt đối. Có điều, thỉnh thoảng chồng lén tôi đưa con xuống siêu thị ăn kem. Chuyện sinh hoạt ăn uống, anh ấy chiều con hơn tôi.

Cả Emily và BigDaddy đều là những người khá bận rộn với hoạt động nghệ thuật. Vậy việc nhà, chăm con được phân chia thế nào trong gia đình bạn?

- Tôi thích sự cân bằng, không bao giờ mải mê chăm sóc con cái mà bỏ bê công việc và ngược lại. Dù công việc bận rộn, vợ chồng tôi cũng có rất nhiều thời gian bên cạnh con.

Ngoài ra, các con của tôi cũng quen với việc bố mẹ đi làm qua đêm. Những lúc đó, bà sẽ hỗ trợ chăm bé. Cũng có lúc con hỏi sao bố mẹ đi lâu thế, song các bé rất yêu quý ông bà, nên rất vui vẻ khi chơi cùng ông bà mỗi lần bố mẹ vắng nhà.

Sự khác biệt lớn nhất của hot girl Emily ngày xưa và một người mẹ 2 con ở hiện tại là gì?

- Chính là sự trưởng thành trong suy nghĩ. Không phải tôi hoàn hảo hơn, mà là chín chắn, thấu đáo hơn nhiều so với lúc chưa có gia đình, con cái.

Thời gian qua, vợ chồng Emily thoải mái chia sẻ về hình ảnh của con thay vì hạn chế tối đa thông tin của các con như xưa? Điều gì đã dẫn đến sự thay đổi này?

- Trong cuộc sống, tôi và chồng là những người tránh xa tai tiếng, ồn ào, không thích quá phô trương cuộc sống hay đăng tải mọi điều về gia đình mình lên mạng xã hội.

Giờ đây, các con lớn hơn, cứng cáp hơn thì chúng tôi cũng thoải mái hơn, nhưng chỉ là chia sẻ hình ảnh về những điều thú vị trong gia đình chứ không phải thường xuyên chia sẻ về cuộc sống đâu.

Nguyên tắc nào giúp Emily và BigDaddy dường như đứng ngoài những ồn ào, thị phi của làng giải trí?

- Nguyên tắc của chúng tôi là không phát ngôn về ai đó, không lên mạng "nói bóng nói gió" hay tham gia vào câu chuyện của người khác rồi gây ảnh hưởng đến gia đình mình. Như thế, chúng tôi giảm bớt được những điều tiêu cực xoay quanh mình. Nếu có vướng vào ồn ào, chắc chúng tôi cũng "đen" lắm (cười).

Không có ồn ào cũng tốt, nhưng có ý kiến lại cho rằng điều này khiến tên tuổi nghệ sĩ mất dần sức hút. Emily nghĩ sao?

- Tôi cũng muốn ồn ào, nhưng ồn ào một cách tích cực chứ không phải những điều tiêu cực, thị phi. Tôi muốn những ồn ào của tôi và ông xã liên quan đến công việc và những điều mang tính giải trí trong đời sống cá nhân.

Thực tế, nhắc đến vợ chồng tôi, nhiều người vẫn thấy ngoài âm nhạc còn có sự hài hước của chồng tôi.

"Sống với nhau lâu, tôi và BidDaddy càng nhận ra sự khác biệt"

Theo quan điểm của Emily, kinh tế ảnh hưởng thế nào đến cuộc sống hôn nhân, đặc biệt là vai trò của người đàn ông?

- Nếu nói kinh tế không ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình thì không đúng. Với tôi, vật chất không quan trọng bằng hạnh phúc về tinh thần.

Tất nhiên, bên cạnh giá trị tinh thần cũng phải có kinh tế. Nhưng mỗi người sẽ có quan điểm khác nhau vì có người muốn mỗi tháng chồng kiếm được vài chục tỷ đồng, cũng có người chỉ cần vài chục triệu đồng.

Khi đến với nhau, tôi và BigDaddy cũng là nghệ sĩ, có thu nhập nhưng không quá nổi tiếng, có lúc ổn định và cũng có lúc bấp bênh. Giờ đây, chúng tôi mới có kế hoạch và mục tiêu cụ thể hơn trong sự nghiệp. Dù sao đi nữa, tôi vẫn thấy chồng tôi như thế là đủ - người chồng cùng nghề, thấu hiểu, yêu gia đình, yêu con.

BigDaddy có phải một người chồng ngọt ngào?

- Chồng tôi là người bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, khá chiều vợ. Anh ấy tôn trọng sở thích riêng của tôi và để tôi làm những điều tôi thích, không bao giờ bảo tôi đừng làm điều này hay điều kia.

Trên mạng xã hội, anh ấy cũng hay khen vợ. Mỗi lần phỏng vấn, anh ấy đều tìm ra điều gì đó để khen và ghi điểm với tôi (cười).

Emily từng chia sẻ mình và BigDaddy có tính cách trái ngược. Cả 2 dung hòa thế nào trong cuộc sống hôn nhân?

- Càng sống với nhau lâu, tôi và BigDaddy càng nhận ra những khác biệt. Có những thứ khi xưa chúng tôi tương đồng, nhưng về sau không còn tương đồng nữa.

Ví dụ ngày xưa, vợ chồng tôi rất thích đi bar, thích sự ồn ào náo nhiệt, nhưng bây giờ, tôi lại không thích điều đó nữa. Mỗi lần chồng bảo đi bar chơi, tôi rất miễn cưỡng. Nếu đi, tôi cũng cố gắng lắm mới hòa nhập được 30 phút thôi. Song, vợ không thích đi thì chồng dù có thích cũng ở nhà (cười).

Nhìn lại chuyện tình của mình, Emily có cảm thấy việc tiến tới hôn nhân với BigDaddy - vừa từng là "người cũ", lại là một nghệ sĩ - có quá mạo hiểm?

- Trước đây, tôi không phải là người lo xa. Chuyện chúng tôi trở thành vợ chồng cũng vậy, có bầu nên chúng tôi sống với nhau thôi. Cũng may, tôi không suy nghĩ nhiều nhưng cuối cùng lại có được người chồng tuyệt vời. Theo tôi, đây là duyên số, chúng tôi đến với nhau chính là "đúng người, đúng thời điểm".

Emily có thấy tiếc nuối vì sau nhiều năm bên nhau, bạn và BigDaddy vẫn chưa có một đám cưới?

- Vợ chồng tôi không phải kiểu người thích đám cưới linh đình hay "đám cưới thế kỷ". Nếu làm đám cưới, chúng tôi cũng chỉ thích có những người thân bên cạnh chứ không thích quá rình rang. Song, chúng tôi vẫn chưa nghĩ đến đám cưới.

Emily có thường được ông xã tặng đồ hiệu?

- Trước đây, tôi cũng khá thích đồ hiệu, nhưng sau đại dịch Covid-19, tư duy của tôi thay đổi, thích lối sống bình yên, đơn giản. Được tặng hàng hiệu cũng thích nhưng cũng hơi… tiếc tiền.

Emily theo đuổi phong cách gợi cảm, quyến rũ. Ông xã có ý kiến gì về điều này?

- Trước đây, tôi là người thích ăn mặc gợi cảm, nhưng chẳng bao giờ thấy chồng ý kiến gì cả, anh ấy còn thích thú, muốn vợ lên đồ "lồng lộn" nữa.

Điều không tránh khỏi của hôn nhân là ghen tuông, Emily và BigDaddy thì sao?

- Tôi và chồng ghen tuông cũng tương đương nhau thôi. Nhưng thật ra lâu nay cũng chẳng có ai ghen tuông gì cả (cười). Cuộc sống của chúng tôi đang ở giai đoạn ổn định, thấu hiểu cho nhau, nên sự ghen tuông thời gian qua cũng không hiện hữu.

Đã quá quen thuộc với nhau, bí kíp nào giúp Emily và BigDaddy duy trì được sự thu hút dành cho nhau?

- Cuộc sống hôn nhân không phải lúc nào cũng có đam mê cháy bỏng đâu, có lúc nhìn nhau cũng chán lắm (cười).

Cũng có lúc, tôi nhìn thấy chồng "nhạt" với mình và có lẽ cũng có lúc BigDaddy thấy tôi cáu gắt, không dịu dàng với anh ấy. Song, chung quy lại, chúng tôi nhìn vào những ưu điểm của nhau và ghi nhận những điều đó nhiều hơn.

Trong hôn nhân, tình yêu của chúng tôi không phải lúc nào cũng cháy bỏng. Chúng tôi giữ tình yêu ở mức trung bình, nhưng luôn như thế. Hôn nhân chỉ cần mình cảm thấy đủ, có tình yêu trong đấy đã tốt rồi.

Cảm ơn những chia sẻ của Emily!