Thủ tướng: Phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao, đột phá hơn mặt bằng chung

Thủ tướng cho biết đây là đại hội đầu tiên của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Tây Hồ sau sắp xếp, là dấu ấn mở đường và truyền cảm hứng cho một chặng đường phát triển mới, với khí thế mới, động lực mới để xây dựng Tây Hồ thành phường kiểu mẫu, đi đầu trong tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng nhấn mạnh vùng đất Tây Hồ có nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh, với vị trí đắc địa, đặc biệt là có hồ Tây; nơi lịch sử, văn hóa, tâm linh hội tụ; tầm nhìn đột phá, sáng tạo; khát vọng vươn xa.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ (Ảnh: Nhật Bắc).

Tây Hồ nằm trên phần lớn các trục quy hoạch phát triển quan trọng của Hà Nội. Sắp tới, tuyến đường lớn kết nối sân bay Gia Bình (Bắc Ninh) cũng sẽ kết nối với trung tâm Hà Nội tại khu vực hồ Tây qua cầu Tứ Liên, theo Thủ tướng.

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá Tây Hồ là nơi khởi phát của nhiều mô hình mới, cách làm hay về công tác tổ chức xây dựng Đảng, được Thành ủy Hà Nội ghi nhận và nhân rộng.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần cần tăng tốc, bứt phá, thần tốc, táo bạo hơn nữa trong thời gian tới và phường Tây Hồ phải đặt mục tiêu cao đột phá hơn mặt bằng chung của Thủ đô và cả nước. Ông cũng gợi mở các nội dung trọng tâm để đại hội tiếp tục tập trung thảo luận, đưa ra các giải pháp để tập trung thực hiện.

Các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Tây Hồ (Ảnh: Nhật Bắc).

Lãnh đạo Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thủ tướng lưu ý phường Tây Hồ có định hướng quy hoạch và tầm nhìn dài hạn về phát triển cơ sở hạ tầng; xây dựng và quản lý đô thị theo hướng hiện đại; khai thác tối đa tiềm năng của hồ Tây; tham gia triển khai các công trình, dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn về hạ tầng giao thông, văn hóa nghệ thuật…

Thủ tướng tin tưởng với tinh thần "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển", với khí thế mới, động lực mới, có những sản phẩm mới, phường Tây Hồ sẽ cùng Hà Nội và cả nước vững tin bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình.

Tại Đại hội đã công bố quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Tây Hồ nhiệm kỳ 2025-2030 và quyết định chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ TP Hà Nội.

Ông Nguyễn Đình Khuyến được chỉ định Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ; ông Lê Quốc Thịnh được chỉ định làm Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường; ông Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Bí thư Đảng ủy phường Tây Hồ.