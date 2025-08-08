Cháy nhà 5 tầng ở Hà Nội, cảnh sát kịp thời giải cứu 3 người mắc kẹt

Khoảng 1h ngày 8/8, tại tầng 1 của ngôi nhà nằm trong ngõ 4, phố Quần Ngựa, phường Ngọc Hà, Hà Nội, xảy ra cháy.

Sau khi nhận tin báo, cảnh sát điều 2 xe chữa cháy và 12 cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Hiện trường bên trong vụ cháy (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, ngôi nhà xảy ra cháy có 5 tầng, tầng 1 kinh doanh cửa hàng cafe, đám cháy bùng phát mạnh tại khu vực tầng 1, cửa ra vào bị khoá, có 3 người dân mắc kẹt tại các tầng trên của ngôi nhà.

Sau khi tiếp cận hiện trường, lực lượng PCCC&CNCH đã sử dụng thang, tiếp cận cửa sổ tầng 2 của ngôi nhà để tìm kiếm người bị nạn. Đồng thời tổ chức phá cửa và triển khai đội hình dập tắt đám cháy tại khu vực tầng 1.

Cảnh sát dùng thang để giải cứu các nạn nhân mắc kẹt (Ảnh: Công an cung cấp).

Nhà chức trách cho biết, sau một thời gian ngắn, cảnh sát đã dập tắt hoàn toàn đám cháy và đưa được 3 người bị nạn ra vị trí an toàn, sức khoẻ ổn định. Nguyên nhân và thiệt hại do vụ cháy gây ra đang được làm rõ.