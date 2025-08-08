Khảo sát: 69% người Ukraine muốn sớm dừng chiến sự thông qua đàm phán

Người dân đứng trước một tòa nhà dân cư tại Kiev, Ukraine bị ảnh hưởng bởi một vụ tấn công ngày 31/7/ (Ảnh: AFP).

Một cuộc khảo sát mới của tổ chức Mỹ Gallup được tiến hành từ ngày 1/7 đến 14/7 cho thấy 69% người Ukraine muốn chiến sự kết thúc thông qua đàm phán càng sớm càng tốt. Số người ủng hộ phương án tiếp tục chiến sự là 24%.

Kết quả này đánh dấu một sự thay đổi trong quan điểm công chúng Ukraine so với năm 2022, khi đó 73% người dân muốn đất nước tiếp tục chiến đấu đến khi chiến thắng, trong khi chỉ 22% ủng hộ một giải pháp thương lượng.

Cũng trong khảo sát của Gallup, hơn 50% người Ukraine tin rằng nước này có thể gia nhập Liên minh châu Âu (EU) trong vòng 10 năm tới.

Cụ thể, trong một câu hỏi khảo sát, người tham gia được hỏi khi nào họ kỳ vọng Ukraine sẽ trở thành thành viên của EU: Trong vòng 10 năm tới; trong 10-20 năm nữa; hơn 20 năm nữa; hoặc là không bao giờ.

Khoảng 52% tin rằng việc gia nhập sẽ diễn ra trong vòng 10 năm. Trong khảo sát năm 2022-2023, 73% người dân tin điều này là khả thi.

Ngoài ra, 16% cho rằng Ukraine sẽ gia nhập EU trong vòng 10-20 năm nữa, và 5% tin rằng điều đó sẽ mất hơn 20 năm.

Mặt khác, người tham gia khảo sát được yêu cầu dự đoán khi nào Ukraine sẽ gia nhập NATO: Trong vòng 10 năm tới; trong 10-20 năm nữa; hơn 20 năm nữa; hoặc không bao giờ.

Có 32% người trả lời tin rằng Ukraine sẽ gia nhập NATO trong vòng 10 năm nữa, giảm so với năm 2023, khi tỷ lệ này đạt 69%.

Ngoài ra, 17% tin rằng Ukraine sẽ gia nhập trong 10-20 năm, và 8% cho rằng sẽ mất hơn 20 năm.

Trong khi đó, 33% người được hỏi nói rằng họ không tin Ukraine sẽ gia nhập NATO.

Ukraine trong nhiều năm qua đã đặt ra mục tiêu gia nhập EU và NATO. Họ thậm chí đã đưa điều này vào hiến pháp.